ख्रीस्तीय एकता सप्ताह: विश्वासी 'त्रित्व परमेश्वर में विश्वास द्वारा एक साथ आते हैं'

वाटिकन सिटी, बुधवार 22 जनवरी 2025 : हर शरद ऋतु में, कलीसियों के विश्व परिषद स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अपने बोसेई इक्यूमेनिकल इंस्टीट्यूट में लगभग 40 छात्रों का स्वागत करती है।

अपने प्रवास के दौरान, छात्र - जो दुनिया भर से और कई अलग-अलग ख्रीस्तीय परंपराओं से आते हैं - 18वीं सदी के स्विस महल में एक साथ रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और अध्ययन करते हैं। बोसेई में उनका प्रवास आम तौर पर एक शैक्षणिक सेमेस्टर तक रहता है, और इसमें ख्रीस्तीय एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह में रोम की यात्रा भी शामिल है।

जब इस साल के समूह ने रोम का दौरा किया, तो वाटिकन न्यूज़ को दो सदस्य - स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट कलीसिया के तोबियास एडम और इंडोनेशिया के बटक क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट कलीसिया से रेव वेरोनिका ब्रिलियंट से बात करने का मौका मिला।

बोसेई के 40 छात्र रविवार, 19 जनवरी को रोम पहुंचे और रविवार 26 जनवरी तक रहेंगे।

उस दौरान, वे प्रार्थना सभा में भाग लेंगे, विभिन्न वाटिकन विभागों और रोम के कुछ मुख्य गिरजाघऱों का दौरा करेंगे और शहर में ऐतिहासिक स्थलों को देखने का भी समय मिलेगा।

ब्रिलियंट ने कहा कि ख्रीस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए वाटिकन विभाग के अधिकारियों से मिलने का अवसर, जिसका उन्होंने बोसेई में अध्ययन किया था, "रोमांचक" था।

उन्होंने कहा, "द्वितीय वाटिकन परिषद के बाद रोमन काथलिकों के लिए पारिस्थितिक आंदोलन के साथ जुड़ाव का प्रारंभिक बिंदु वाटिकन विभाग था।"

एडम कहते हैं, "फैंसी नामों और संत पापा की शिखा वाली उन विशाल इमारतों के अंदर जाना आकर्षक था।"

"उन नामों के पीछे के लोगों से मिलना, उनकी कहानियों, उनकी विविधता, उनकी पृष्ठभूमि को देखना - और साथ ही उन्हें इंसानों के रूप में, साथी विश्वासियों के रूप में देखना बहुत दिलचस्प था।"

छात्र ख्रीस्तीय एकता के लिए प्रार्थना के सप्ताह के भाग के रूप में रोम में हैं, जिसे हर साल 18 से 25 जनवरी तक मनाया जाता है।

एडम कहते हैं, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि यह हमें एकता का स्वाद देता है।"

उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान, प्रतिभागी "एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ अपने ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, और एक-दूसरे की परंपराओं को जानते हैं। मुझे लगता है कि प्रार्थना ऐसा करने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह है, क्योंकि यह केवल धार्मिक मतभेदों या हमें अलग करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं है, बल्कि जो हमें एकजुट करती है - और वह है एक, त्रित्व परमेश्वर में हमारा विश्वास।"

रेव ब्रिलियंट कहती हैं, "मैं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के धर्मग्रंथ ‘उत उनुम सिंत’ (सब एक हो सकते हैं) के बारे में सोच रही थी।"

"हमारी अपनी परंपरा है, हमारी पृष्ठभूमि अलग-अलग है, लेकिन अंततः हम एक शरीर के रूप में एक साथ खड़े हैं - जिसके मुखिया मसीह हैं।"

