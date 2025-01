चीनी काथलिकों ने तिब्बत भूकंप पीड़ितों के लिए €60,000 से अधिक राषि जुटाई

वाटिकन न्यूज

तिब्बत, शनिवार, 11 जनवरी 2025 : चीनी भूकंप नेटवर्क केंद्र ने दर्ज किया है कि 7 जनवरी को हिमालय क्षेत्र में 100 वर्षों में आए सबसे भयंकर भूकंपों में से एक कहे जाने वाले, तिब्बत क्षेत्र के डिंगरी काउंटी और शिगात्से क्षेत्र में आए भूकंप की तीव्रता 6.8 (रिक्टर पैमाने पर 7.1) थी।

इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। 120 से अधिक लोग मारे गए, 330 से अधिक घायल हुए, लगभग 50,000 लोग विस्थापित हुए और हजारों घर नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए।

हर जगह से एकजुटता और देखभाल की अभिव्यक्तियाँ आई हैं। 9 जनवरी को परमधर्मपीठ से मान्यता प्राप्त राजनयिक कोर को दिए गए अपने भाषण के दौरान, संत पापा फ्राँसिस ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना और प्रार्थनाएँ व्यक्त कीं, जबकि चीनी अधिकारियों का कहना है कि 400 से अधिक लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं।

भारत और नेपाल में निर्वासित जीवन जी रहे सैकड़ों तिब्बतियों ने अपनी जान गंवाने वालों के लिए मोमबत्ती जलाकर अपना समर्थन दिखाया। तिब्बत में चीनी काथलिक समुदायों ने जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एकजुटता पहल की है। बीजिंग के धर्मप्रांत ने एक अपील जारी की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जयंती वर्ष और क्रिसमस के मौसम के बीच, "हम प्रभु की शिक्षा को याद करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं: 'तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों और बहनों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया, तुमने मेरे लिए किया।'"

बीजिंग धर्मप्रांत के सभी पल्लियों को भूकंप के पीड़ितों की सहायता के लिए दान मांगने के लिए आमंत्रित किया गया है। धर्मप्रांत का धर्मार्थ संगठन, जिसे ‘दिव्य दया’ कहा जाता है, फिर धन वितरित करेगा।

हाल ही में शुरू हुए आशा के जयंती वर्ष के मद्देनजर, शान्ताउ धर्मप्रांत ने दुनिया भर के काथलिक धर्मप्रांतों के समुदायों से सहायता प्रदान करने के लिए दान एकत्र करने की अपील शुरू की।

शंघाई शहर से सहायता प्रयासों का समन्वय करने वाले स्थानीय संगठनों ने आंकड़े जारी किए, जिनसे पता चला कि पहले दान में से एक में 500,000 युआन या 66,000 यूरो की राशि शामिल थी, जो शंघाई धर्मप्रांत द्वारा दी गई थी।

