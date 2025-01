हज़ारों बच्चे विश्व मिशन रोज़री की प्रार्थना करने के लिए शामिल हए

वाटिकन न्यूज

वाशिंगटन, बुधवार 29 जनवरी 2025 : काथलिक स्कूल सप्ताह के अवसर पर 28 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य-पश्चिम में हज़ारों बच्चे ज़ूम के ज़रिए विश्व मिशन रोज़री की प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए।

राष्ट्रीय काथलिक स्कूल सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका में काथलिक शिक्षा का वार्षिक उत्सव है। यह जनवरी के अंतिम रविवार से शुरू होता है और पूरे सप्ताह तक चलता है।

मिशनरी बालकपन संघ (एमसीए) द्वारा आयोजित, जो चार पोंटिफ़िकल मिशन सोसाइटीज़ में से एक है, प्रार्थना पहल ने 14 धर्मप्रांतों के 77 काथलिक प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को एकजुट किया।

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले चौदह अमेरिकी धर्मप्रांतों में मिल्वौकी महाधर्मप्रांत, कोलंबस धर्मप्रांत, मोइनेस धर्मप्रांत, फ़ार्गो धर्मप्रांत, ग्रैंड रैपिड्स धर्मप्रांत, जेफरसन सिटी धर्मप्रांत, जोलिएट धर्मप्रांत, मैडिसन धर्मप्रांत, मार्क्वेट धर्मप्रांत, पियोरिया धर्मप्रांत, सलीना धर्मप्रांत, सियॉक्स सिटी धर्मप्रांत और स्प्रिंगफ़ील्ड धर्मप्रांत शामिल थे।

मंगलवार को ऑनलाइन विश्व मिशन रोज़री के पाठ ने बच्चों को दुनिया भर में अपने उन लाखों साथियों की वास्तविकताओं पर विचार करने का मौका दिया, जिनके पास बुनियादी शिक्षा तक की पहुँच नहीं है।

विश्व मिशन रोज़री का प्रत्येक भेद दुनिया के एक अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ मिशनरी सुसमाचार साझा करना जारी रखते हैं: हरा रंग अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों के लिए, नीला रंग प्रशांत द्वीपों के आसपास के महासागरों के लिए, सफ़ेद रंग यूरोप के लिए, जो संत पापा का घर है, लाल रंग विश्वास की आग के लिए है जो मिशनरियों को अमेरिका ले आई, और पीला रंग पूर्व के सुबह की रोशनी के लिए, जो एशिया का प्रतीक है।

1951 में, महाधर्माध्यक्ष शीन ने सुसमाचार प्रचार संघ के राष्ट्रीय निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विश्व मिशन रोज़री का निर्माण किया।

"जैसा कि हम काथलिक स्कूल सप्ताह मना रहे हैं," द पोंटिफ़िकल मिशन सोसाइटीज़ यूएसए के राष्ट्रीय निदेशक, मॉनसिन्योर रोजर जे. लैंड्री ने बताया, "हम छात्रों को न केवल अपने आशीर्वाद पर बल्कि दुनिया भर में उनके लाखों साथियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर भी विचार करने का अवसर देना चाहते थे, जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है।"

उन्होंने बताया, "आशा की इस जयंती के दौरान, हमने सोचा कि बच्चों को प्रार्थना करने और एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में उनके साथी छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न वास्तविकताओं के बारे में जानने के लिए एक साथ लाना महत्वपूर्ण है, जो महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे. शीन के ईश्वर की माता मरिया से उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करने के निमंत्रण से प्रेरित है।"

इस बीच, मिशनरी बालकपन संघ की निदेशिका, अलेक्सांद्रा होल्ड्रेन ने याद दिलाया कि संघ "बच्चों की मदद करने वाले बच्चों के सिद्धांत पर आधारित है, जो उन्हें सिखाता है कि प्रार्थना और समर्थन के माध्यम से, वे एक-दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं।"

