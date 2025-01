कारितास, गाज़ा पुनर्निर्माण के लिये 700,000 यूरो

वाटिकन सिटी

इटली, शुक्रवार, 24 जनवरी 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): विश्वव्यापी काथलिक उदारता संगठन कारितास की इताली शाखा ने युद्धरत गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिये 700, 000 यूरो के अनुदान का ऐलान किया है।

कारितास इटली द्वारा प्रकाशित एक वकत्व्य में कहा गया कि इस्राएल एवं गाज़ा के 470 दिनों के युद्ध के कारण भारी जनहानि हुई तथा व्यापक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। अंततः युद्धविराम पर सहमति होने के बावजूद, गाज़ा में स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जहां भोजन, चिकित्सा आपूर्ति, आश्रय और आवश्यक सेवाओं की भारी कमी है।

वकतव्य में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि पश्चिमी तट पर हिंसा में वृद्धि ने उस देश की सम्पूर्ण आबादी की मानवीय आवश्यकताओं को और बढ़ा दिया है, जहां लाखों लोग भयंकर जीवन स्थितियों का सामना कर रहे हैं। आवश्यक बुनियादी ढांचे के विनाश, जानमाल की हानि, विस्थापन और स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों के पतन के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

कारितास के वकतव्य के अनुसार, इन चुनौतियों के जवाब में, कारितास नेटवर्क ने स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक सहायता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यों की एक नई योजना के साथ मानवतावादी लोकोपकारी सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट किया है।

कहा गया कि इस कार्य को अन्जाम देने के लिये कारितास का इतालवी शाखा 700,000 यूरो के नए आवंटन से पुनर्निर्माण योजना के सह-वित्तपोषण का निर्णय लिया है।

