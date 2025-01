ऑशविट्ज़ की वर्षगांठ: स्मृति और आशा का आह्वान

वाटिकन न्यूज

हार्मेज़, सोमवार 27 जनवरी 2025 : हार्मेज़ इतिहास के निशानों को समेटे हुए है। 1941 के वसंत में, नाज़ियों ने इस गांव को खाली कर दिया और ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने इसके स्थान पर हार्मेंस उप शिविर की स्थापना की। कैदियों को क्रूर परिस्थितियों में कठोर श्रम सहने के लिए मजबूर किया जाता था, मछली तालाबों में काम करना पड़ता था जिसमें अक्सर ऑशविट्ज़-बिरकेनौ के पीड़ितों की राख फेंक दी जाती थी।

वाटिकन रेडियो-वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, संत मक्सिमिलियन सेंटर के निदेशक फादर काज़िमिर्ज़ मालिनोवस्की ने ऑशविट्ज़ की मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ और मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों का सामना करने में स्मृति और प्रेम के स्थायी महत्व पर चर्चा की। फादर मालिनोवस्की बताते हैं, "इस जगह के अनूठे महत्व के बारे में हमेशा से जागरूकता रही है।" "इसलिए हम फ्रांसिस्कन यहाँ हैं। संत मक्सिमिलियन कोल्बे और उनके संत बनने के लिए ईश्वर के प्रति गहरी कृतज्ञता से केंद्र की स्थापना की गई थी। कार्डिनल फ़्रांसिसज़ेक मचर्स्की ने इस जगह को नामित किया, जो पहले शिविर का हिस्सा हुआ करता था।"

आज, यह केंद्र प्रार्थना और आध्यात्मिक निर्माण के केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह मिशन 27 जनवरी को विशेष महत्व रखेगा, जब ऑशविट्ज़ की मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पवित्र मिस्सा समारोह मनाया गया। लगभग 60 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि - जिनमें सम्राट, राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारी शामिल हैं - बिरकेनौ के द्वार पर स्मरणोत्सव के लिए एकत्रित हुए।

विजयी प्रेम के तीर्थालय के रूप में जाना जाने वाला यह केंद्र इस सवाल का गहरा जवाब देता है, "ऑशविट्ज़ में ईश्वर कहाँ था?" फादर मालिनोव्स्की इस पर विचार करते हैं: "इसका उत्तर संत मक्सिमिलियन कोल्बे की गवाही में निहित है, जिन्होंने साथी कैदी फ्रांसिसज़ेक गजोनिज़ेक के लिए अपना जीवन दिया। अपने बलिदान के माध्यम से, संत मक्सिमिलियन ने ईश्वर के विजयी प्रेम की गवाही दी - एक ऐसा प्रेम जो अकल्पनीय बुराई के सामने भी प्रबल हो सकता है। 29 जुलाई, 1941 को, उन्होंने शिविर के प्रांगण में अपने जीवन की अंतिम आहुति दी।"

केंद्र की सबसे मार्मिक विशेषताओं में से एक प्रदर्शनी मेमोरी फ़्रेम्स: लेबिरिंथ्स है, जिसे मेरियन कोलोडज़ीज ने बनाया है, जो एक प्रसिद्ध स्टेज डिज़ाइनर और कैदियों के पहले परिवहन से ऑशविट्ज़ की यातना से बचे हुए व्यक्ति हैं। युद्ध के केवल 50 साल बाद, एक स्ट्रोक और आंशिक पक्षाघात के बाद, कोलोडज़ीज ने कला के माध्यम से अपने शिविर के आघात का सामना किया।

"प्रदर्शनी को कोलोडज़ीज और संत मक्सिमिलियन के बीच एक संवाद के रूप में देखा जा सकता है - मूल्यों और नैतिक सीमाओं के बारे में बातचीत जो मनुष्यों को गरिमा और मानवता को बनाए रखने के लिए पार नहीं करनी चाहिए," फादर मालिनोव्स्की बताते हैं। "यह प्रदर्शनी का एक केंद्रीय विषय है, जो समकालीन आगंतुकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है।"

प्रदर्शनी, जिसमें 40 से अधिक चित्र शामिल हैं, बुराई की आधुनिक अभिव्यक्तियों पर चिंतन को प्रेरित करते हैं। जैसा कि कोलोडज़ीज ने खुद कहा, ऑशविट्ज़ नफरत के विभिन्न रूपों में हमेशा मौजूद है जो अभी भी दुनिया को परेशान करते हैं।

केंद्र युवा लोगों के लिए नई शैक्षिक पहल भी शुरू कर रहा है। प्रदर्शनी देखने के बाद, प्रतिभागियों को संरचित चर्चाओं और निर्देशित चिंतन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

फादर मालिनोव्स्की कहते हैं, "प्रदर्शनी से कई युवा बहुत प्रभावित होकर लौटते हैं।" "इस साल से, हम उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए तुरंत इकट्ठा होने का मौका देना चाहते हैं। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शैक्षिक तरीकों का उपयोग करके, वे इस बात पर विचार करेंगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया है और वे आज अपने जीवन के लिए क्या सबक सीख सकते हैं।"

आगे देखते हुए, संत मक्सिमिलियन सेंटर अपने क्रूस रास्ता के स्टेशनों का जीर्णोद्धार करने की योजना बना रहा है, जिन्हें शुरू में ऑशविट्ज़ में बजरी के गड्ढे से लाया गया था। सेंटर कैंप के पीड़ितों के लिए नियमित प्रार्थना भी आयोजित करता है।

ऑशविट्ज़ कैदी बोल्सलॉ कुपीक द्वारा बनाई गई जेल के अंदर माता मरियम की मूर्ति आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। फादर मालिनोवस्की कहते हैं, "यह मूर्ति ओसविचिम परिवारों की संरक्षक है - जिनके पूर्वज ऑशविट्ज़ से गुज़रे थे - और कैदियों की आध्यात्मिक दृढ़ता की याद दिलाती है।"

प्रार्थना, शिक्षा और स्मृति संरक्षण के माध्यम से, हरमेज़ प्रेम का एक तीर्थालय बना हुआ है। इस स्थान पर, घृणा पर करुणा की विजय को याद किया जाता है और जीया जाता है।

