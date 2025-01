निवर्तमान एंग्लिकन प्रतिनिधि ने रोम में अपने कार्यकाल पर विचार किया

वाटिकन न्यूज

रोम, मंगलवार 14 जनवरी 2025 : महाधर्माध्यक्ष इयान अर्नेस्ट, कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष के परमधर्मपीठ में निजी प्रतिनिधि और रोम के एंग्लिकन सेंटर के प्रमुख, जनवरी के अंत में अपने पद से हट जाएंगे।

उन्होंने वाटिकन न्यूज़ की मेरी डुहामेल से रोम में बिताए अपने समय और संत पापा एवं कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष को "एक साथ आशा की किरण बनने" में मदद करने की अपनी भूमिका के बारे में बात की।

महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा, "बचपन से ही ख्रीस्तीय एकता उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।" उन्होंने एक काथलिक स्कूल में पढ़ाई की और उनके पिता - एक एंग्लिकन पुरोहित - उसके पुरोहित के मित्र थे। सेमिनरी में रहते हुए, उन्होंने मॉरीशस के काथलिक सेमिनरी में एक साल तक दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया।

इसके बावजूद, महाधर्माध्यक्ष ने कहा, जब उन्हें कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी ने रोम में अपना निजी प्रतिनिधि बनने के लिए कहा, तो उनका पहला विचार था "मैं यह काम करने वाला कौन होता हूँ?"

आखिरकार, उन्हें एहसास हुआ कि यह कार्य केवल ईश्वर की मदद से ही संभव था: "मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ, रोमन काथलिक कलीसिया और एंग्लिकन कलीसिया के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव था।"

महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट के कार्यकाल के लगभग पूरे समय में एंग्लिकन कम्युनियन के आध्यात्मिक नेता महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी थे। महाधर्माध्यक्ष वेल्बी को संत पापा फ्राँसिस के साथ ही उसी वर्ष चुना गया था और वे अक्सर उनके साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात करते थे।

2023 में, संत पापा और महाधर्माध्यक्ष ने चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मॉडरेटर, धर्माध्यक्ष इयान ग्रीनशील्ड्स के साथ मिलकर दक्षिण सूडान की संयुक्त 'शांति की तीर्थयात्रा' की

महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा, " कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष के निजी प्रतिनिधि के रूप में, मुझे उनके दृष्टिकोण को संप्रेषित करने में सक्षम होना था, ताकि वे और संत पापा फ्राँसिस मिलकर आशा की किरण बन सकें।"

महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा कि दक्षिण सूडान की संयुक्त यात्रा, "इस आशा का ठोस उदाहरण" था और "ईश्वर की दुनिया के लिए" कलीसियाओं के बीच "दृश्य सहयोग" का उदाहरण था।

संत पापा के 2020 के विश्वपत्र का हवाला देते हुए महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा कि अगर उन्हें इस संयुक्त उद्यम को कोई नाम देना होता, तो मैं इसे ‘फ्रातेल्ली तुत्ती’ कहता।

[ Photo Embed: संत पापा फ्राँसिस और महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी]

पिछले साल के अंत में, महाधर्माध्यक्ष वेल्बी ने एक ऐतिहासिक यौन शोषण मामले से निपटने के कारण इस्तीफा दे दिया था।

महाधर्माध्यक्ष वेल्बी द्वारा छोड़ी जाने वाली विरासत के बारे में पूछे जाने पर, महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा कि उन्हें लगता है कि इसका एक प्रमुख घटक ईश्वर और दूसरों के साथ सामंजस्य की आवश्यकता पर उनका ध्यान केंद्रित करना होगा।

महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा, "हम येसु मसीह के माध्यम से ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं और मसीह के रक्त के माध्यम से एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुके हैं। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे बनाए रखें।"

महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा कि एक अन्य प्रमुख घटक वेल्बी का "कलीसिया को हमेशा मिशन पर रहने की आवश्यकता" पर जोर देना होगा।

महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने कहा कि कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष के रूप में वेल्बी के उत्तराधिकारी को एक ओर "प्रारंभिक कलीसिया के साथ निरंतरता" को संतुलित करना होगा, साथ ही मिशन को आज के संदर्भ में, "जिस सामाजिक संदर्भ में हम रहते हैं उसकी आवश्यकताओं के साथ" अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या यह एक "भारी कार्य" है, महाधर्माध्यक्ष अर्नेस्ट ने जोर देकर कहा कि "हम सभी की ज़िम्मेदारियाँ हैं। लोगों को ठीक करने वाला एक डॉक्टर, एक बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, एक माता-पिता - हम सभी के पास एक भारी कार्य है। हमें जो चाहिए वह है ईश्वर की कृपा को अपने अंदर प्रवाहित होने देना और जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करेगा।"

