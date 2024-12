मैरोनाइट महाधर्माध्यक्ष ने नए सीरिया को आकार देने में ख्रीस्तियो की भूमिका पर बात की

वाटिकन न्यूज

अलेप्पो, बुधवार 18 दिसंबर 2024 : सीरिया में बशर अल-असद के पतन के बाद राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो गया है, लेकिन शांति की उम्मीदें हिंसा और अस्थिरता के कारण कम हो रही हैं। 54 साल के शासन के अंत के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया, लेकिन आगे की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, ऐसा अलेप्पो के मैरोनाइट महाधर्माध्यक्ष जोसेफ टोबजी ने कहा।

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने उम्मीद और सावधानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, क्योंकि देश इस अनिश्चित दौर से गुज़र रहा है।

उन्होंने कहा, "सुरक्षा के नज़रिए से, अलेप्पो में हालात अपेक्षाकृत शांत हैं। हालांकि, हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी हैं लेकिन दमिश्क में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। दुख की बात है कि हथियार अब भी व्यापक रूप से फैले हुए हैं, यहाँ तक कि बच्चों के बीच भी। किसी बच्चे को राइफल ले जाते हुए देखना कोई नई चीज़ नहीं है जिसे कोई भी कभी भी देख सकता।"

महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने सीरिया को राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूप से स्थिर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने असद के पतन में हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) सहित विभिन्न विद्रोही समूहों की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन आगे बढ़ने के उनके इरादों के बारे में सतर्क आशावाद व्यक्त किया।

महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने बताया, "एचटीएस समूह ने अल्पसंख्यकों सहित सभी समुदायों का सम्मान करने का वादा किया है और अब तक, उनके कार्य उनके शब्दों के अनुरूप हैं," "वे हम ख्रीस्तियों के साथ सम्मान से पेश आते हैं, और वर्तमान में किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं है।

हालाँकि एचटीएस इस्लामवादी विचारधारा में निहित है, उन्होंने कहा कि यह समूह कट्टरपंथी नहीं है और इस्लामी कानून लागू नहीं कर रहा है। "उदाहरण के लिए, महिलाओं को घूंघट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और कोई महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ है।" इन सकारात्मक संकेतों को पहचानते हुए, आर्कबिशप सतर्क हैं : "मैं न तो बहुत आशावादी हो सकता हूँ और न ही बहुत निराशावादी। हमें विवेकपूर्ण तरीके से चलना चाहिए, यह देखते हुए कि स्थिति प्रतिदिन कैसे विकसित होती है।"

उन्होंने सीरिया के अंतरिम प्रधान मंत्री मोहम्मद अल-बशीर द्वारा किए गए वादों की ओर भी इशारा किया, जिन्होंने अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने और पूरे देश में न्याय बहाल करने का संकल्प लिया था।

उन्होंने कहा, "अब दुनिया सीरिया को देख रही है।" "ये वादे केवल प्रचार नहीं हो सकते। ठोस प्रगति के बिना, सीरिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।"

महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने सीरियाई ख्रीस्तियों से देश के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया और कहा कि "हम ख्रीस्तीय मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते।"

"दशकों के अधिनायकवादी शासन के बाद, जहाँ दूसरे लोग हमारे लिए निर्णय लेते थे, अब हमें अपनी आवाज़ ढूँढनी चाहिए और एक ऐसे नागरिक और लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण में योगदान देना चाहिए जो सभी लोगों का सम्मान करता हो।"

राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने में ख्रीस्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करते हुए, महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने बताया कि यह एक अज्ञात क्षेत्र है।

"हम राजनीतिक भागीदारी के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं," उन्होंने स्वीकार किया कि "50 से अधिक वर्षों तक, हमें चुप करा दिया गया और दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन अब चुनौती का सामना करने का समय आ गया है। हमें एक ऐसे राज्य की नींव रखनी चाहिए जो आम भलाई में निहित हो, जो सभी नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की गारंटी देता हो।"

महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने इस महत्वपूर्ण समय के दौरान उनकी एकजुटता के लिए यूरोपीय धर्माध्यक्षों को भी धन्यवाद दिया। सीओएमईसीई के महाधर्माध्यक्ष मारियानो क्रोशियाटा द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में, यूरोपीय धर्माध्यक्षों ने सीरियाई लोगों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और एक व्यवस्थित, शांतिपूर्ण संक्रमण का आग्रह किया।

"हमारे लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अकेले महसूस न करें," महाधर्माध्यक्ष ने कहा। "हम संत पापा फ्राँसिस को शांति के लिए उनके अटूट आह्वान और एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद देते हैं।"

सीरिया के लचीलेपन पर विचार करते हुए, महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने राष्ट्र द्वारा सहन की गई अपार पीड़ा का वर्णन किया।

उन्होंने कहा, "हम एक लचीले लोग हैं। हम 13 साल के युद्ध, भूकंप, महामारी और अकाल से बचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम तबाही के आदी हैं - कोई भी कभी भी इस तरह के दर्द के आदी नहीं हो सकता है - लेकिन हमारा विश्वास हमें स्थिर बनाए रखता है।"

उन्होंने आगे कहा, इन सबसे अंधेरे क्षणों में, लोग अक्सर पूछते हैं, "ईश्वर कहाँ है?"

उन्होंने कहा, "हमारा काम लोगों के करीब खड़े रहना, उनकी आस्था, आशा और दानशीलता को मजबूत करना है। ईश्वर हमारे साथ है, यहाँ तक कि हमारे दुख में भी।"

आगे देखते हुए, महाधर्माध्यक्ष टोबजी ने सभी सीरियाई लोगों से एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया जो विविधता का सम्मान करता हो और न्याय की गारंटी देता हो।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "हम ख्रीस्तियों को एक भूमिका निभानी है।" "हमें इस नए राजनीतिक परिदृश्य में एक संतुलनकारी शक्ति बनने के लिए बुलाया गया है, एक ऐसे समाज में योगदान देना है जो सभी का सम्मान करता हो और भविष्य की पीढ़ियों को आशा प्रदान करता हो।"

"हम इस नए राजनीतिक परिदृश्य में एक संतुलनकारी शक्ति बनने के लिए बुलाये गये हैं।"

