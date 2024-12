समुदाय का निर्माण, जीवन में बदलाव: दूसरों की सेवा करने में मदद करना है सिस्टर लूक का मिशन

सिस्टर फ्लोरिना जोसेफ, एससीएन

सोमवार, 3 दिसंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : कला और लोगों की प्रेमी सिस्टर लूक बोयार्स्की ने हमेशा ईश्वर की आवाज़ के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में सेवा करने की कोशिश की है और अपने उपहारों और प्रतिभाओं का भरपूर उपयोग अन्य लोगों की मदद करने के लिए किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर, ओहियो के बेलेयर में जन्मी, सिस्टर लूक एक अंतर-पीढ़ी के घर में पली-बढ़ी, जिसमें दादा-दादी, चाचा-चाची और चचेरे भाई-बहन शामिल थे।

अपनी इतालवी और पोलिश विरासत पर गर्व करते हुए, वह कहती हैं, "मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में, मुझे विभिन्न युगों और संस्कृतियों से जुड़ने का अवसर मिला, जो मेरे लिए एक अद्भुत लाभ था।"

"बुलाहट प्रेरणा से मिलती है।" सिस्टर लूक कहती हैं, कि वह अपने स्कूल के वर्षों के दौरान धर्मबहनों के प्यार और समर्पण से प्रेरित होकर चैरिटी की धर्मबहनों के धर्मसमाज में शामिल हुईं।

वे आगे कहती हैं, "अगर आपके दिल में कुछ ऐसा महसूस होता है जो आपके द्वारा चुने जाने वाले मार्ग के बारे में बताता है, तो उसे सुनें; ईश्वर आपके दिल से बोलता है। यह बहुत सरल है,"

सिस्टर लूक अब 54 वर्षों से नाज़रेथ की चैरिटी धर्मबहन हैं।

सिस्टर लूक एक स्वयंसेवक के साथ बेलीज़ में एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति के साथ एक हार्दिक क्षण साझा करती हैं

बुलाहट निदेशिका के रूप में सिस्टर लूक को महिलाएँ अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए पत्र लिखती थीं कि वे सेवा करना चाहती हैं, ज़रूरी नहीं कि वे किसी व्रतबद्ध जीवन शैली के ज़रिए ही सेवा करें। इन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने स्वयंसेवी प्रेरिताई की शुरुआत करने में मदद की, जिसमें ज़रूरतमंदों की मदद करने, आवास और बुनियादी ज़रूरतों में मदद करने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का स्वागत किया गया।

"लोगों को इकट्ठा करने वाली" के रूप में अपनी प्राकृतिक प्रतिभा का उपयोग करते हुए, धर्मबहन दूसरों को अमेरिकी राज्यों सहित बेलीज़, बोत्सवाना, भारत, नेपाल, अप्पालाचिया, मिसिसिपी, मोंटाना और न्यू ऑरलियन्स और विभिन्न देशों में ठोस सेवा परियोजनाओं को करने के लिए आमंत्रित करती हैं।

सिस्टर लूक बताती हैं, "स्वयंसेवक अमीर नहीं हैं; वे अपनी टिकटें खरीदते हैं, अपनी छुट्टियों के पैसे बचाते हैं और सेवा के लिए अन्य विलासिता को त्याग देते हैं। वे ईश्वर की कृपा से भरे हुए हैं और बस मदद करना चाहते हैं।"

सिस्टर लूक के नेतृत्व में, स्वयंसेवी कार्यक्रम का काफी विस्तार हुआ, उनकी टीमों ने बेलीज़ के स्थानीय लोगों के लिए 27 से अधिक घर बनाए।

एक बार, जब बाढ़ के कारण मोंटाना में ब्लैकफुट रिजर्वेशन की योजनाबद्ध यात्रा रद्द हो गई, तो सिस्टर लूक ने तुरंत तूफान से बचे लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों को मिसौरी के जोप्लिन ले गईं।

वे योजनाओं में इस बदलाव को ईश्वरीय हस्तक्षेप के क्षण के रूप में याद करती हैं। जाने से पहले, एक मित्र ने अपनी अनिश्चितताओं पर चिंता व्यक्त की, जिस पर सिस्टर लूक केवल इतना ही जवाब दे सकीं, "मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि स्वयंसेवकों को कहाँ जाना चाहिए, इस बारे में दिशा बदलने की ज़रूरत है।" मित्र ने चिंतित होकर टिप्पणी की, "लूक, तुम मुझे डराती हो," और उसने जवाब दिया, "मैं खुद को डराती हूँ।"

माता मरियम की तरह, सिस्टर लूक को भी अनिश्चितता महसूस हुई, लेकिन वे इस पुकार का जवाब देने के लिए तैयार थीं।

इस अनुभव ने एससीएन आपदा राहत मंत्रालय के गठन को जन्म दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने नेपाल, इंडियाना, अर्कांनसास, टेनेसी, मिसिसिपी, वेस्ट वर्जीनिया, केंटकी, टेक्सास और अन्य जगहों पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत टीमों का नेतृत्व किया है।

हमेशा रचनात्मक रहने वाली सिस्टर लूक ने नाज़रेथ में सिलाई परियोजना शुरू करने के लिए एलेन रोड्स के निमंत्रण का जवाब दिया, जिसमें अब 23 महिलाएँ शामिल हैं जो बच्चों के लिए कपड़े सिलती हैं, जिन्हें स्वयंसेवक अपनी राहत यात्राओं पर ले जाते हैं। उन्होंने नाज़रेथ परिसर में स्वयंसेवकों के लिए एक स्वागत योग्य स्थान, सेंट जोसेफ द कारपेंटर वालंटियर हाउस की स्थापना की। आज, 500 से अधिक स्वयंसेवक एससीएन मंडली से जुड़े हुए हैं, जिसका मुख्य कारण सिस्टर ल्यूक का प्रेरक नेतृत्व है। वे टिप्पणी करती हैं, "यह बहुत फायदेमंद है; कभी-कभी आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं थकती।"

कई एससीएन एसोसिएट्स पहले स्वयंसेवकों के रूप में धर्मसमाज से जुड़े थे। सिस्टर लूक लोगों को एक साथ लाने में खुश होती हैं, अक्सर कहती हैं, "यह सब रिश्तों के बारे में है।" प्रार्थना, सेवा और सार्थक बातचीत के माध्यम से, जीवन बदलने वाले बंधन बनते हैं।

युवा वयस्कों को जोड़ने के महत्व को पहचानते हुए, सिस्टर लूक और सिस्टर नैन्सी गेर्थ ने "चैरिटी अलाइव" की स्थापना की, जो एक समूह है जो युवा वयस्कों को एससीएन मिशन से जोड़ता है। चैरिटी अलाइव के चार घटकों में सेवा, आध्यात्मिकता को गहरा करना, आपसी समर्थन प्रदान करना और उद्देश्य खोजना शामिल है।

सुसमाचार का आह्वान सभी धर्मसमाजी महिलाओं को समय के संकेतों को पढ़ने और उसी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए आमंत्रित करता है। सिस्टर लूक की प्रतिक्रिया ने उन्हें अन्य लोगों की सेवा और प्रेम की उनकी अनूठी ज़रूरत हेतु लोगों को एक साथ लाने के अभिनव तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया है।

वे कहती हैं, "लोग एक जैसे हैं। हम जो साझा करते हैं वह हमारी मानवता है और हम सभी ईश्वर की खोज कर रहे हैं और इस जीवन में कुछ ऐसा है जिसे हम थामे रख सकते हैं।"

सिस्टर लूक की इच्छा है कि हर कोई खुशी का अनुभव करे। वे कहती हैं, "मैंने जिन लोगों से मुलाकात की है, उनमें से सबसे अधिक खुश वे हैं जो सभी की भलाई के लिए खुद को समर्पित करते हैं।"

