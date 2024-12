सलेसियन धर्मबहनों के लिए धर्मसभा की यात्रा जारी रखना ‘उच्च प्राथमिकता' है

सिस्टर ऑसिलिया दे सिएना, एफएमए

रोम, मंगलवार 17 दिसंबर 2024 : “धर्मसभा हमारे लिए एक करिश्माई पहलू है क्योंकि, एक धर्मसमाज के रूप में, हम शुरू से ही धर्मसभा रहे हैं, अगर हम धर्मसभा को साझा शैक्षिक मिशन में सभी की भागीदारी को बढ़ावा देने और अभिनय करने के तरीके के रूप में देखते हैं”, ख्रीस्तियों की सहायिका मरिया की पुत्रियों के धर्मसमाज की सुपीरियर जनरल मदर कियारा कैज़ुओला ने कहा।

वास्तव में, “धर्मसभा आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति है जिसका आधार पवित्र त्रित्व में है, जो धर्मबहनों और युवा लोगों के बीच संवाद में मूर्त हो जाता है। धर्मसमाज में मदर, शिक्षिका और सह-संस्थापिक के रूप में सिस्टर मारिया दोमेनिका माज़ारेलो की विशिष्टता यह है कि उन्होंने धर्मसभा समुदायों के निर्माण में सहयोग किया है, अर्थात् ऐसे समुदाय जो काम करने, प्रार्थना करने, रहने और जीवन और मिशन को "एक साथ" साझा करने की विशेषता रखते हैं।

“हमें निरंतर विवेक के साथ, हमें सौंपे गए प्रत्येक व्यक्ति के व्यावसायिक विकास को सजीव करने और साथ देने के लिए बुलाया गया है”, मदर कैज़ुओला ने रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, "इस अर्थ में, शिक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य युवा लोगों को नाजरेत के येसु के साथ मुलाकात की ओर निर्देशित करना है। युवा लोग स्वयं तब शिक्षा प्रस्ताव में नायक बन जाते हैं। वे हमसे प्रेरितिक सेवा के लिए नई जीवन शैली और नई रणनीति अपनाने के लिए कहते हैं जो उनकी अपेक्षाओं के जवाब में अधिक खुली और सिनॉडल है।"

"शिक्षा मिशन शिक्षकों के पूरे समुदाय को सौंपा गया है - धर्मसमाजी, आम लोग और युवा लोग - वैश्विक प्रसार की एक परियोजना के भीतर विभिन्न पहलों के अभिसरण की मांग करते हैं, जो बदले में, बातचीत के विभिन्न स्तरों पर कई आवाज़ों की कलीसियाई, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी की मांग करता है। युवा लोगों को केंद्र में रखकर, शिक्षा देने वाला समुदाय उन सभी लोगों के बीच एकजुटता का जाल बुनने के लिए प्रतिबद्ध है जो शिक्षा मिशन में विश्वास करते हैं और काम करते हैं, "मदर कैज़ुओला ने समझाया।

यही कारण है कि प्रेरितिक हस्तक्षेप के तरीकों की तलाश, अनुभव और उस संदर्भ में जाँच की जानी चाहिए जिसमें वे काम करते हैं, ताकि वे उभरने वाले वास्तविक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे सकें। सामंजस्यपूर्ण तरीके से समन्वय करने में सक्षम होने से अनुप्राणित करने के विभिन्न तरीकों और विभिन्न निकायों से परे, सामान्य परियोजना से संबंधित सभी संसाधनों की तालमेल की गारंटी मिलती है।

मदर कैज़ुओला ने निष्कर्ष देते हुए कहा, "यदि हम आशावाद और प्रेरितिक देखभाल के साथ काम करके तथा येसु के साथ संगति को मजबूत करके, जो हमारी संगति के सच्चे स्रोत हैं, इसे पोषित करने का प्रयास करें, तो जीवन बढ़ता और विकसित होता है।"

"दान एक प्रभावशाली शक्ति होनी चाहिए जो आत्मा को प्रेरित करे, बहुत अलग-अलग मत वाले लोगों को एक साथ लाए और उन्हें सभी स्तरों पर अपरिहार्य संघर्ष और गरीबी से उबरने में मदद करे। खुद को अभिव्यक्त करने विशेष रूप से, जब दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो, एक-दूसरे को ध्यान और सम्मान के साथ सुनने के लिए समय निकालना और अवसर प्राप्त करना आवश्यक है," वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में सेवानिवृत मदर जनरल यवोन रेनगोट ने कहा।

धर्मसभा सभा की विशेषज्ञ और सुविधाकर्ता ने कहा कि इस बहस को एकजुट करने वाली चीज़ों की तलाश करने की दृढ़ इच्छा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि यह अलग करने वाली चीज़ों पर हावी हो सके। उन्होंने समझाया, "विकल्प और निर्णय हमेशा चिंतन और प्रार्थना से उत्पन्न होने चाहिए।"

अपने अनुभव को साझा करते हुए, मदर रेनगोट ने रेखांकित किया कि विचारों में मतभेदों के बावजूद साम्य और सुलह के लोग होना संभव है, अगर हम संवाद, स्पष्टता, पारस्परिक आतिथ्य, सुसमाचार के अनुसार हृदय और मन के रूपांतरण की निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता के बारे में जागरूकता में प्रगति करते हैं।

उन्होंने आगे कहा,“हम असहमति और संघर्ष से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि जब उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता है तो वे सभी के लिए विकास के बहुमूल्य अवसर बन जाते हैं। वे चिंतन और विश्लेषण को उत्तेजित करते हैं और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम प्रभावी रूप से करिश्मे के रास्ते पर चल रहे हैं, या विचार की कठोरता के भीतर बंद रहने और अपने स्वयं के पक्षपाती विचारों में फंसने का जोखिम उठा रहे हैं।”

मदर रेनगोट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि असहमति और संघर्ष से अच्छी तरह निपटने से हमें नये कदम उठाने में मदद मिल सकती है जो हमें "सामुदायिक/कलीसियाई हम" तक पहुँचने के लिए "मैं" से बाहर आने की ओर ले जाता है, जिसे एक व्यक्तिवादी अर्थ में देखा जाता है, "हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मिशन के लिए एक समुदाय हैं।"

