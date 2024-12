वाटिकन युवा सलाहकार निकाय के नये सदस्यों ने की 5 वर्षों की यात्रा शुरू

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 14 दिसंबर 2024 (रेई) : “हमारे जीवन की यात्रा में, कभी-कभी लगता है कि हमें आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है लेकिन यदि हम क्रिस्तुस विवित को पढ़ें, तो हम अपना रास्ता खोज लेंगे।”

यह सलाह ज़िम्बाब्वे के एक युवा सेलेस्टिनो मुफ़िगो की है, जो अब अंतर्राष्ट्रीय युवा सलाहकार निकाय (आईवाईएबी) के सदस्य हैं, जिसकी देखरेख लोकधर्मी, परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग द्वारा की जाती है।

युवा लोगों पर 2018 की धर्मसभा के अंतिम दस्तावेज़ ने विभाग से युवाओं का समर्थन करने की पहल का नेतृत्व करने के लिए कहा है।

पहले दल के 2023 में पाँच साल की अवधि समाप्त करने के बाद, यह दूसरा दल है जो अंतर्राष्ट्रीय युवा सलाहकार निकाय में भाग ले रहा है।

रोम में अपनी पहली बैठक के अंत में वाटिकन न्यूज से बात करते हुए, श्री मुप्फिगो ने पोप फ्राँसिस के प्रेरितिक प्रबोधन क्रिस्तुस विवित की प्रशंसा की, जो 2018 धर्मसभा के अंतिम दस्तावेज़ पर आधारित है, और इसे युवा काथलिकों के जीवन के लिए एक रोडमैप कहा।

उन्होंने कहा कि रोम में हुई बैठक ने नव-निर्मित सलाहकार निकाय को एक फलप्रद अवसर दिया, जहाँ वे मित्रता विकसित कर पाये जो अगले पाँच वर्षों में उनके काम में सहायता करेगा।

उन्होंने कहा, "हमने अपने सपनों और अपनी वास्तविकताओं से प्राप्त अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर विचार किया कि हम उन्हें एक साथ कैसे ला सकते हैं, ताकि एक मिशन पर हम एक निकाय के रूप में मिलकर काम कर सकें।"

श्री मुप्फिगो ने उम्मीद जताई कि जिम्बाब्वे में युवाओं के साथ उनके चार साल के मंत्रालय से युवाओं से संबंधित मुद्दों पर संत पापा और रोमन कूरिया के विभागों को सलाह देने के लिए आईवाईएबी के काम को सूचित करने में मदद मिलेगी।

अक्टूबर में नियुक्त 20 युवाओं से बना यह दूसरा आईवाईएबी दल दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आता है, और कई अंतरराष्ट्रीय आंदोलनों, संघों और समुदायों से जुड़ा हैं।

दक्षिण कोरिया की एक युवा जियुन ली ने सलाहकार निकाय द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली धर्मसभा पद्धति पर प्रकाश डाला।

जियुन ली ने वाटिकन न्यूज को बतलाया, "हम अपने ही जीवन के अनुभव लेकर आते और इसे विभाग के साथ साझा करते हैं।” "हम 20 अलग-अलग देशों से अपने अनुभवों का पता लगाने के लिए आत्मा में वार्तालाप पद्धति का भी उपयोग करते हैं।"

दक्षिण कोरिया में काथलिक अल्पसंख्यक के रूप में अपना अनुभव साझा करते हुए सुश्री ली ने कहा कि उसने हमेशा खुद से सक्रिय रूप से यह सवाल पूछने की प्रेरणा महसूस की है: "मेरे लिए ईश्वर कहाँ है? वह मेरे जीवन में कैसे शामिल है?"

जिसका जवाब उन्हें बाइबल अध्ययन दल के हिस्से के रूप में अन्य युवा लोगों के साथ अपनी बातचीत और प्रेरिताई साझा करने में मिले हैं।

"उन अनुभवों के माध्यम से, मुझे पता चलता है कि ईश्वर किस तरह से व्यक्तिगत रूप से, दलों के रूप में और एक समाज के रूप में हममें काम कर रहे हैं।"

पोप फ्राँसिस ने शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय युवा सलाहकार निकाय के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें उनकी यात्रा की शुरुआत में प्रोत्साहित किया।

सुश्री ली ने स्वीकार किया, "पोप से मिलने से पहले हम बहुत घबराए हुए थे।" "लेकिन जब हम उनसे मिले, तो उन्होंने हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और हमें साहसी बनने के लिए कहा। आज सुबह हमें पोप से बहुत अच्छी ऊर्जा मिली।"

