रोम के विकर जनरल कार्डिनल ने संत जॉन लातेरन महागिरजाघऱ का पवित्र द्वार खोला

रोम, सोमवार 30 दिसंबर 2024 : पवित्र परिवार के पर्व पर पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करते हुए, कार्डिनल बाल्डो रेना ने याद किया कि कैसे तीर्थयात्री अपने बोझ और दुनिया द्वारा उन पर डाले गए बोझ से मुक्त होने के लिए यहाँ आते हैं। कार्डिनल बाल्डो रीना रोम धर्मप्रांत के संत पापा फ्राँसिस के विकर जनरल हैं जिन्होंने संत जॉन लातेरन महागिरजाघऱ का पवित्र द्वार खोला, जो सभी धर्मप्रांतों में जयंती वर्ष की शुरुआत का उत्सव है।

रोम के मेयर भी इस समारोह में शामिल हुए, उन्होंने बेसिलिका के सामने चौक और पवित्र सीढ़ी के सामने वाले क्षेत्र का उद्घाटन किया। समारोह में रोम के विभिन्न धर्मसंघी समुदाय , परिवार माताएं,बच्चे, युवा और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आये तीरथयात्रियों के समूह उपस्थित थे, जो हमारी दुनिया के लिए जीवंतता, खुशियाँ और चिंताएँ और इसके लिए उम्मीदें दर्शाते हैं।

लगभग तीन हज़ार विश्वासीगण महागिरजाघऱ के समारोह में शामिल हुए, जबकि कई अन्य लोग इसे लाइव देखने के लिए बाहर ही रहे। पवित्र द्वार खोलते समय कार्डिनल रेना ने प्रार्थना में कहा कि जो लोग इस द्वार से होकर गुज़रते हैं, उन सभी को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो: "एक भेड़शाला में इकट्ठा होने वाले झुंड की तरह, वे इस जयंती वर्ष में फलदायी जीवन जीएँ।" मौन में, प्रार्थना के लिए विराम के साथ कांस्य का पवित्र द्वार खोला गया, और फिर जयंती भजन के स्वरों के साथ "सभी घंटियाँ बज उठीं। पोप फ्रांसिस के साथ उनके गिरजाघर में संवाद में, श्रद्धालुओं को उनके आध्यात्मिक समर्थन और खुशी के आश्वासन के साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।

अपने प्रवचन में, कार्डिनल रेना ने विशेष रूप से "उन लोगों को याद किया जो खुद को दूर और अयोग्य महसूस करते हैं" और उन लोगों को जो अपने दिलों में "गहरी कड़वाहट का बोझ" ढोते हैं। उन्होंने बीमार, कैदियों, दर्द, अकेलेपन, गरीबी और कठिनाइयों से दबे लोगों को याद किया। उन्होंने प्रोत्साहन के शब्द कहे, कहा कि किसी को भी "निराशा या अर्थ की कमी के कारण" परित्यक्त महसूस न होने दें, जिन्होंने आशा खो दी है या पिता के आलिंगन की तलाश करना बंद कर दिया है। और "युद्ध, कलह और असमानताओं से त्रस्त इस दुनिया में, आइए हम सभी के लिए अपना आलिंगन खोलें।"

उन्होंने कहा कि आज नाज़रेथ के पवित्र परिवार का पर्व मनाया जा रहा है, "हर घरेलू समुदाय का आदर्श और त्रित्व समुदाय का दर्पण", जो सभी को ईश्वर के परिवार का हिस्सा मानने के लिए आमंत्रित करता है, एकता और आपसी दान में बढ़ने के लिए कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में विशेष रूप से कठिनाई और पीड़ा में पड़े परिवारों को याद किया। मिस्सा के दौरान प्रार्थना के इरादों में से एक में, गरीबी में जी रहे परिवारों को याद करते हुए प्रार्थना की कि "वे नागरिक नेताओं के ध्यान के केंद्र में रहें और अधिक सम्मानजनक भविष्य के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करें।"

कार्डिना रेना ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की खुली बाहें, बिना किसी शर्त के, कोमलता, करुणा और "अटूट आशा" से भरी हुई हैं, जो हमारी गरिमा को बहाल करने में सक्षम हैं। फिर से, दो बेटों की कहानी उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के प्रकाश में, उन्होंने बड़ी सांत्वना के साथ कहा: "वे खुली बाहें पवित्र द्वार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर भटक गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है, या बर्बाद किया है। जिस क्षण हम ईश्वर के पास लौटने का फैसला करते हैं, हमें कभी भी बंद दरवाजा नहीं मिलेगा, बल्कि एक आलिंगन मिलेगा जो हमारा स्वागत करता है और हमें आशीर्वाद देता है।"

उन्होंने आगे कहा: "उन खुली बाहों से, हम कलीसिया बनना सीखते हैं, उसका संस्कार बनना सीखते हैं, ईश्वर का परिवार बनना सीखते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को अच्छाई की ओर ले जाता है।" इसलिए, उन्होंने सभी को विश्वास के साथ पवित्र द्वार से गुजरने, प्रभु की अच्छाई का आनंद लेने और उस पर चिंतन करने, उनके आनंद का अनुभव करने और हमारी दुनिया में "आशा के अथक बीज बोने वाले और भाईचारे के निर्माता" बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

