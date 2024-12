दुनिया भर के धर्मप्रांतों ने जयंती वर्ष 2025 के उद्घाटन का जश्न मनाया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 31 दिसंबर 2024 : दुनिया भर के धर्माध्यक्षों ने 29 दिसंबर को अपने महागिरजाघरों और सह-महागिरजाघरों में पवित्र मिस्सा समारोह के दौरान जयंती वर्ष 2025 का उद्घाटन किया। पवित्र वर्ष का केंद्रीय विषय आशा पर केंद्रित है। संत पापा फ्राँसिस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को खोलते हुए जयंती वर्ष 2025 का उद्घाटन किया।

पवित्र भूमि में कार्डिनल पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबल्ला ने नाज़रेथ में दूतसंवाद महागिरजाघर में अपने धर्मप्रांत के विश्वासियों के लिए पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। समारोह की शुरुआत एक जुलूस से हुई जो नवीनीकरण और आशा की ओर सामूहिक यात्रा का प्रतीक था।

अपने उपदेश में, जेरूसलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने उल्लेख किया कि पवित्र भूमि में चल रही हिंसा और पीड़ा ने सभी समुदायों को उनके डर के भीतर "कैद" कर दिया है, जिससे उन्हें "दूसरों पर विश्वास और इसलिए आशा के साथ देखने का साहस नहीं मिल रहा है।"

जुबली के विषय का जिक्र करते हुए कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला ने स्वीकार किया कि आशा की बात करना बहुत मुश्किल है, "जब हमारे आस-पास की हर चीज़ युद्ध, हिंसा, गरीबी और कठिनाई की बात करती है।" साथ ही, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "आशा के लिए विश्वास की ज़रूरत होती है" और, जैसा कि संत पौलुस हमें सिखाते हैं, "इसके लिए धैर्य की भी ज़रूरत होती है।" उन्होंने कहा, "आशा के बिना धैर्य केवल त्याग है" और "धैर्य के बिना आशा एक भ्रम है।" कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला कुलपति ने विश्वासियों को याद दिलाया कि जयंती वर्ष ईश्वर को हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे हृदयों को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम आशा और आनंद के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकें।”

हमारी दुनिया में "त्रासदी, संघर्ष और क्रूरता से ग्रसित" और उन लोगों के लिए नवीनीकरण की तत्काल आवश्यकता, जिनके लिए "जीवन की तीर्थयात्रा कठोर और अथक है", लंदन में वेस्टमिंस्टर महागिरजाघर में आयोजित उद्घाटन मिस्सा के दौरान कार्डिनल विंसेंट निकोल्स के चिंतन का केंद्र बिंदु भी था। उन्होंने प्रवचन में कहा कि जयंती "कलीसिया के लिए 'रीसट' (फिर से स्थापित करने का समय) से गुजरने का अवसर है और यह पवित्र वर्ष हमें अपने जीवन में आशा के स्थान को गहरा और नवीनीकृत करने के लिए आमंत्रित करता है।"

कार्डिनल निकोल्स ने टिप्पणी की कि दिन का सुसमाचार पाठ, जो पवित्र परिवार की येरूसालेम की तीर्थयात्रा पर केंद्रित है, हमारे जीवन की यात्रा के लिए एक मार्मिक रूपक के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्माध्यक्षों ने अपने धर्मप्रांतों में जयंती वर्ष का उद्घाटन किया। कुछ धर्मप्रांतों में, उद्घाटन संस्कार से पहले महागिरजाघरों में या उसके भीतर श्रद्धालुओं का जुलूस निकाला गया। जुलूस में जुबली क्रूस को शामिल किया गया, जो स्थानीय गिरजाघरों के लिए महत्वपूर्ण क्रूस है, जिसे जुबली वर्ष के दौरान एक विशेष धार्मिक भूमिका के लिए नामित किया गया है।

रूस द्वारा यूक्रेनी शहरों पर लगातार बमबारी और गोलाबारी की पृष्ठभूमि में यूक्रेन के कई काथलिक महागिरजाघरों में जयंती वर्ष का उद्धाटन समारोह मनाये गये।

ग्रीक काथलिक कलीसिया के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष स्वियातोस्लाव शेवचुक ने कीव में मसीह के पुनरुत्थान महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। अपने उपदेश में उन्होंने विश्वासियों को याद दिलाया कि "आज यूक्रेन की आशा येसु मसीह हैं।" पवित्र वर्ष से पहले जारी किए गए संदेश में कीव-हेलिक के प्रधान महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "ख्रीस्तीय आशा, हमारे लोगों की स्थिरता और अजेयता का रहस्य है, जो युद्ध के बीच में, अपने जीवन की कीमत पर स्वतंत्रता की रक्षा करना जानते हैं, बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं और अपने बच्चों के लिए आज एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं।"

