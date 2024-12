वकील धर्मबहन भारत में मानवाधिकारों के लिए काम करती हैं

सिस्टर फ्लोरिना जोसेफ एससीएन

वाटिकन सिटी, बुधवार 11 दिसंबर 2024 : 1948 से, 10 दिसंबर को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल, इस अवसर पर, संत पापा फ्राँसिस ने देवदूत प्रार्थना के दौरान टिप्पणी की थी, "मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता कभी खत्म नहीं होती!" सभी को "उन पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया जिन्होंने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए बुद्धिमानी और धैर्य से काम किया है।" मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कई लोगों में सिस्टर जोइसी जॉय भी शामिल हैं। पेशे से वकील, वह भारत के केरल के वायनाड जिले में हाशिए पर पड़े समूहों, विशेष रूप से आदिवासी लोगों, महिलाओं, बच्चों और छोटे पैमाने के किसानों के जीवन, सम्मान, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं।

सिस्टर जोइसी का कानूनी वकालत पनिया आदिवासी समुदाय की एक महिला की आकस्मिक मृत्यु के लिए मुआवजे से जुड़े एक चुनौतीपूर्ण मामले से शुरू हुआ। उनके प्रयास सफल साबित हुए और परिवार को सरकार से पर्याप्त मुआवजा मिला। घटना को याद करते हुए, उन्होंने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि इस सफलता ने कानूनी वकालत की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास को मजबूत किया।

सिस्टर जोइसी की भूमिका तब और बढ़ गई जब उन्हें केरल राज्य सरकार के महिला एवं बाल विभाग के तहत एक कानूनी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद ने उन्हें घरेलू हिंसा के मामलों को संबोधित करने, पीड़ितों को मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया। पाँच पंचायतों (स्थानीय प्रशासन) में अधिकार क्षेत्र के साथ, उन्हें कानूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिक अधिकार प्राप्त हुआ।

सिस्टर जोइसी को स्वयंसेवकों की एक समर्पित टीम का समर्थन प्राप्त है, जो कलीसिया के धर्मसभा के आह्वान के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ में, वे कानूनी और भावनात्मक दोनों चुनौतियों का समाधान करके जिले में हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करते हैं।

सिस्टर जोइसी, दाईं ओर, ग्राहकों से मिल रही हैं

पिछले एक साल में, सिस्टर जोइसी ने घरेलू हिंसा के 105 मामले, पारिवारिक मुद्दों से संबंधित 30 मामले, भूमि संपत्ति विवादों से संबंधित 17 मामले संभाले हैं और मानवाधिकारों के लिए व्यापक पैमाने पर वकालत करते हुए 117 परामर्श सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

अपनी लगन और आस्था के माध्यम से सिस्टर जोइसी एससीएन, मानवाधिकारों के लिए एक अग्रणी कानूनी कार्यकर्ता के रूप में खड़ी है और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अपनी बुलाहट को जीती हैं।

