पवित्र भूमि समन्वय जनवरी में येरुसालम का दौरा करेगा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 31 दिसंबर 2024 : पवित्र भूमि में कलीसिया के समर्थन में धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों का समन्वय, जिसे पवित्र भूमि समन्वय (एचएलसी) के रूप में जाना जाता है, पवित्र भूमि के लिए एकजुटता की अपनी वार्षिक तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने जा रहा है, जो इस साल 7 अक्टूबर 2023 के दुखद हमलों और उसके बाद गाजा में युद्ध और मानवीय संकट के कारण नहीं हो पायी।

इंग्लैंड और वेल्स के दो धर्माध्यक्षों सहित बारह धर्माध्यक्षों का एक प्रतिनिधिमंडल 18-23 जनवरी तक येरुसालेम की यात्रा करने वाला है।

1990 के दशक के उत्तरार्ध में बनाया गया, पवित्र भूमि समन्वय इंग्लैंड और वेल्स के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीबीसीईडब्ल्यू) द्वारा आयोजित किया जाता है और पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के धर्माध्यक्षों को एक साथ लाता है। उनकी कार्रवाई उपस्थिति, प्रार्थना, तीर्थयात्रा और दबाव पर केंद्रित है: "तीर्थयात्रा" बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें धर्माध्यक्ष कभी-कभी स्थानीय राजनीतिक नेताओं से भी मिलते हैं। पवित्र भूमि पर धर्माध्यक्ष स्थानीय ख्रीस्तीय समुदायों को यह बताने के लिए, कि उन्हें भुलाया नहीं गया है; उनके साथ प्रार्थना करने के लिए; उनकी भूमि की तीर्थयात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके संबंधित देशों में उनकी ओर से वकालत करने के लिए जाते हैं।

जबकि हमास और इजरायल के बीच युद्ध लगातार जारी है और इसमें मौतें और विनाश हो रहे हैं, समन्वय के धर्माध्यक्ष अब पवित्र भूमि के ख्रीस्तियों और 7 अक्टूबर से पीड़ित सभी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। सीबीसीईडब्ल्यू के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग के अध्यक्ष और एचएलसी के मॉडरेटर धर्माध्यक्ष निकोलस हडसन ने कहा, "पवित्र भूमि में युद्ध और पीड़ा की तबाही दिल तोड़ने वाली है और प्रार्थना, समर्थन और हिंसा को समाप्त करने के तरीके खोजने की ज़रूरत पहले कभी इतनी ज़रूरी नहीं थी।"

"ख्रीस्तीय होने के नाते, हमें उन लोगों के साथ एकजुटता से रहने के लिए कहा जाता है जो पीड़ित हैं और हमें कहना चाहिए, 'हम आपके साथ हैं। आपको भुलाया नहीं गया है'"

कार्डिनल पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबल्ला के हाल ही में लंदन की चार दिवसीय यात्रा के दौरान कहे गए शब्दों को याद करते हुए, धर्माध्यक्ष हडसन ने इस क्षेत्र में सुलह और दीर्घकालिक शांति लाने में ख्रीस्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

आगमन के पहले रविवार को वेस्टमिंस्टर महागिरजाघर में अपने प्रवचन में, येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने पवित्र भूमि में ख्रीस्तियों के विशेष आह्वान के बारे में बात की कि वे समुदायों को फिर से एक साथ लाने और उन रिश्तों को फिर से बनाने के लिए काम करें जो नफरत और आपसी डर से टूट गए हैं।

धर्माध्यक्ष हडसन ने कहा, "जनवरी 2025 में हमारी यात्रा पवित्र भूमि में कलीसिया के साथ और उन सभी लोगों के साथ हमारे बंधन की पुष्टि करने का समय होगा जो पीड़ित हैं और आशाहीन हैं।" उन्होंने पवित्र आत्मा से अपने लोगों को शांति, सच्चाई और सामंजस्य के रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए एक विशेष प्रार्थना की।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here