हैती को मौत और हिंसा के बीच क्रिसमस का इंतज़ार है

वाटिकन न्यूज

पोर्ट-ऑ-प्रिंस, सोमवार 23 दिसंबर 2024 : हैती में, आगमन का रंग केवल एक ही है: लाल। सबसे शक्तिशाली सैन्य गिरोहों में से एक के नेता के आदेश पर, लगभग दस दिन पहले राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस के द्वार पर वूडू धार्मिक समुदाय के 180 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जो बर्बाद कर रहे थे। पूरे कैरेबियाई देश के लिए: उन्हें विश्वास था कि उनके बेटे की बीमारी उनके कारण, उनके संस्कारों के लिए, जीवन में उनके अस्तित्व के लिए हानिकारक मानी गई थी। या किसी ऐसे व्यक्ति के खून की तरह जिसकी हत्या मुट्ठी भर पैसों के लिए, टूटे हुए मोबाइल फोन के लिए, खराब टेलीविजन के लिए या प्रतिद्वंद्वी सशस्त्र समूह की वर्दी पहनने के लिए कर दी जाती है।

खून का एक पहाड़ जिसे देश के सभी धर्माध्यक्षों के आंसू भी नहीं बहा सकते। फिर भी, वे दुनिया की उदासीनता पर निडर होकर रोते रहते हैं। हैती धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा जारी क्रिसमस की तैयारी के संदेश में एक आंसू, उन लोगों को समर्पित है जो हत्या करते हैं, लूटते हैं, बलात्कार करते हैं, जलाते हैं और लोगों को उनके घरों से खदेड़ते हैं: इन घृणित कृत्यों को रोकें जो देश के लिए अच्छे नहीं हैं, लोगों के लिए और अपने लिए।" दूसरा, आँसू, चेहरे पर गहराई से बहता है और इसका उद्देश्य "उन लोगों पर है जो हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरोहों की आपूर्ति करने वाले छाया में छिपते हैं: उस अंधी हिंसा को बढ़ावा देना बंद करें जो हमारे समाज को हर दिन रक्तरंजित करती है।"

वह व्यक्ति जिसके पास अब आँसू नहीं हैं, लेकिन यह उम्मीद करते हुए रोता रहता है कि देर-सबेर दुनिया को उसके देश की हताशा का एहसास होगा, वे पोर्ट-ऑ-प्रिंस के महाधर्माध्यक्ष और हैती धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष मैक्स लेरॉय मेसिडोर हैं। वाटिकन मीडिया के साथ स्थापित गहन संवाद में वह एक-एक करके उन कांटों को दिखाते हैं जो उनकी आत्मा में चुभ रहे हैं। सबसे बड़े से शुरू करते हुए: «हिंसा, जो तीन साल से अधिक समय से चली आ रही है और जो फरवरी 2024 से भयावह अनुपात तक पहुंच गई है। पोर्ट-ऑ-प्रिंस में, हर हफ्ते पड़ोस पर हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं।" राजधानी के बाहर भी हालात बेहतर नहीं हैं। आसपास की नगर पालिकाओं जैसे कैरेफोर, ग्रेसियर, गौथियर और देश के उत्तर-पश्चिम में, सशस्त्र समूह कानून निर्देशित करते हैं। “गिरजाघरों को भी भारी नुकसान हुआ है। जब अर्धसैनिक बल आते हैं, तो लोग भाग जाते हैं और सब कुछ रुक जाता है। मेरे महाधर्मप्रांत में, पंद्रह पल्लियाँ अब काम नहीं कर रही हैं जबकि अन्य 20 पल्लियाँ पंगु हो गई हैं।'' अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जड़ता उन कांटों में से एक है जो उन्हें पागल बना देती है। बहुराष्ट्रीय बल के प्रभावी होने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कितनी और बैठकें आवश्यक होंगी? काफ़ी झिझक के बाद, हैती में स्थापित हज़ारों में से केवल चार सौ केन्याई पुलिस अधिकारी और सैनिक हैं। क्यों? और कुछ लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों द्वारा वादा किए गए एजेंट और सैनिक कहां हैं?"

अनुत्तरित संदेह जैसे कि हथियारों के बारे में एक संदेह "जो मूल देशों के अधिकारियों के प्रवाह को रोकने की परवाह किए बिना विदेशों से हैती पहुंचते हैं" या बाल सैनिकों के बारे में एक जिसे हर कोई नजरअंदाज करता है: "अधिकांश सैनिक नेताओं द्वारा भर्ती किए जाते हैं" सशस्त्र समूहों में बारह से सोलह वर्ष की आयु के बच्चे हैं और उन्हें एक प्रकार का सस्ता श्रमिक माना जाता है। शांति और स्थिरीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए एक योजना का अध्ययन किया जा सकता है और यूनिसेफ इस अर्थ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।'' हाँ, यह हो सकता है। हालाँकि, शांति अब असंभव लगती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे स्थानीय कलीसिया के साथ मिलकर अधिकारियों और राजनीतिक और सामाजिक अभिनेताओं से आग्रह करते हुए "स्थानीय गिरोहों को अपने हथियार डालने और अपने नागरिकों के प्रति दया दिखाने के लिए आमंत्रित करना" बंद नहीं किया। "विभाजनों और संघर्षों पर काबू पाएं क्योंकि ख्रीस्तीय संवाद में दृढ़ता से विश्वास करते हैं।"

और यह असीम आशा के साथ है कि हैती की कलीसिया क्रिसमस और 2025 की जयंती की तैयारी कर रहा है। «हमारी निगाहें मानवता के उद्धारकर्ता पर टिकी हैं ताकि प्रेम, न्याय और शांति के सुसमाचार की घोषणा करने का साहस हो सके। और चूंकि, बपतिस्मा के लिए धन्यवाद, हम आशा के तीर्थयात्री हैं, रविवार 29 दिसंबर को हम अपने प्रत्येक धर्मप्रांत में संत पापा फ्राँसिस के साथ मिलकर जयंती की शुरुआत करेंगे", सब कुछ के बावजूद, कभी खत्म न होने वाले दर्द के बावजूद, महाधर्माधयक्ष मेसिडोर का वादा है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here