संत जेवियर के पर्व दिवस पर कार्डिनल ताग्ले गोवा में

गोवा, मंगलवार, 3 दिसंबर 2024 (फिदेस) : यह घटना, जिसे हर दस साल में दोहराया जाता है, एक भव्य जुलूस के साथ, संत जेवियर के पवित्र अवशेष (जिसे आमतौर पर बोम जीसस के प्राचीन बेसिलिका में रखे एक चांदी के ताबूत में रखा जाता है) को गोवा के महागिरजाघर में स्थानांतरित किया जाता है।

कार्डिनल ताग्ले ने पवित्र यूखरिस्त समारोह के दौरान जोर देते हुए कहा, "इस साल महान संत के उत्सव में उनके पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन एक विशेष अर्थ जोड़ता है।" संत फ्राँसिस जेवियर के शरीर का प्रदर्शन, "मांस और रक्त में, अब हमें याद दिलाता है कि हम सुसमाचार के संदेशवाहक हैं।" उन्होंने - संदेशवाहक और सुसमाचार – इन्हीं दो शब्दों पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया।

"हमारे दैनिक जीवन में, संदेशवाहक वह होता है जो किसी संदेश को लेकर आता है या किसी वरिष्ठ या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई काम पूरा करता है जिसने उसे उस काम के लिए नियुक्त किया हो।" और ऐसा ही बाइबल में भी है, जहाँ "स्वर्गदूत, नबी और प्रेरित, ईश्वर के संदेशवाहकों के शानदार उदाहरण हैं।" कार्डिनल ने कहा कि येसु स्वयं "पिता के सर्वोच्च संदेशवाहक हैं।"

कार्डिनल ने नबी येरेमियस और प्रेरित संत पौलुस को उदाहरण के रूप में लेते हुए कहा कि बाइबिल में वर्णित सभी संदेशवाहकों को दूसरों और राष्ट्रों तक ईश्वर का संदेश पहुँचाने के लिए बुलाया गया था। उनके लिए, "सब कुछ ईश्वर के दयालु आह्वान से शुरू हुआ।" नबी येरेमियाह "ईश्वर के आह्वान से अभिभूत था और उसने अपनी युवावस्था को एक सीमा के रूप में बताते हुए विरोध किया। उसने यह नहीं कहा: दूसरों को नहीं बल्कि मुझे चुनने के लिए धन्यवाद, और मैं वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हूँ। यहाँ तक कि संत पौलुस ने भी स्वीकार किया कि वह सभी संतों में सबसे कमतर थे, क्योंकि अतीत में उन्होंने कलीसिया को सताया था, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया गया था।"

कार्डिनल ताग्ले ने बताया कि ईश्वर द्वारा बुलाए गए संदेशवाहक “प्रभु की महानता और मिशन की महानता के सामने खुद को छोटा समझते हैं।” वे “खुद को प्रस्तुत नहीं करते, खुद को बढ़ावा नहीं देते या खुद का विज्ञापन नहीं करते, न ही वे चुने जाने की कोशिश करते हैं, न ही वे अपना संदेश बनाते हैं। सच्चे संदेशवाहक ईश्वर द्वारा देखे जाने पर आश्चर्यचकित होते हैं, वे विनम्र रहते हैं, एक साधारण जीवनशैली और एक सौम्य रवैया बनाए रखते हैं। सच्चे संदेशवाहक अस्वीकृति, धमकियों और उत्पीड़न का सामना करते हैं।” वे “भेड़ियों की तरह नहीं, कबूतरों की तरह हैं, क्योंकि वे ईश्वर की कृपा पर निर्भर हैं। सच्चे संदेशवाहक इस बात से खुश होते हैं कि वे अकेले नहीं हैं जिन्हें येसु ने बुलाया है: यात्रा में वे उनके साथी हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं।”

हालांकि, कार्डिनल बताते हैं कि इतिहास में, "यहां तक ​​कि हमारे समय में भी, हमने झूठे संदेशवाहकों को देखा है और देख रहे हैं", जो खुद ही "ईश्वर होने का दावा करते, समाज में आपदाएँ लाते" क्योंकि वे "श्रेष्ठता, महत्वाकांक्षा, लालच, भेदभाव, अन्याय, उदासीनता और हिंसा के झूठे देवताओं द्वारा प्रेरित होते हैं"।

वाटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट आगे बताते हुए कि सुसमाचार क्या है, पुनः संत पौलुस का हवाला दिया, जिनके अनुसार "अच्छी खबर ख्रीस्त का रहस्य है, 'जो अन्य पीढ़ियों में मनुष्यों के लिए प्रकट नहीं किया गया था जैसा कि अब पवित्र आत्मा के माध्यम से उनके पवित्र प्रेरितों और नबियों के लिए प्रकट किया गया है, कि गैर-यहूदी भी वारिस हैं, एक ही शरीर के अंग हैं, और सुसमाचार के माध्यम से ख्रीस्त की प्रतिज्ञा के सहभागी हैं।”

इसलिए, सुसमाचार पवित्र आत्मा में येसु के माध्यम से ईश्वर प्रदत्त राज्य है। जहाँ ईश्वर शासन करते, वहाँ लोगों को एक-दूसरे से अलग करनेवाली दीवारें और बाधाएँ ढह जाती हैं। जो लोग येसु को अपने दिलों में शासन करने देते हैं, वे दूसरों को अजनबी, खतरा और दुश्मन नहीं, बल्कि भाई और बहन के रूप में देखेंगे।"

कार्डिनल ताग्ले ने कहा कि सुसमाचार "कोई खोखला वादा या अप्राप्य स्वप्न नहीं है। सुसमाचार येसु हैं" जो आज "हमें अपना संदेशवाहक बनने के लिए बुला रहे हैं।" और ऐसा करने के लिए, हमें संत फ्राँसिस जेवियर को "एक प्रेरणा और आदर्श के रूप में" देखने के लिए आमंत्रित करते हैं।

कार्डिनल ने कहा, "शुरू में, फ्राँसिस ज़ेवियर "संत इग्नासियुस लोयोला और उनके दर्शन के बारे में संशय में थे" लेकिन बाद में वे "इग्नासियुस के पहले साथियों में से एक बन गए और सोसाइटी ऑफ जीसस के सह-संस्थापक बने। वे संत इग्नासियुस द्वारा ईस्ट इंडीज भेजे जानेवाले पहले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन जब मूल योजना साकार नहीं हुई, तो इग्नासियुस अनिच्छा से फ्राँसिस को अपनी जगह लेने के लिए सहमत हो गए।" आखिरकार, "ईश्वर दूसरे विकल्प भी दे सकते हैं।"

