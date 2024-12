फीदेस अध्ययन: 2024 में 13 मिशनरियों की हत्या की गई

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 31 दिसंबर 2024 : हर साल, फीदेस न्यूज़ एजेंसी, जो कि पोंटिफ़िकल मिशनरी सोसाइटीज़ की एक सेवा है, की एक रिपोर्ट दुनिया भर में मारे गए मिशनरियों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं की कहानियाँ प्रस्तुत करती है। जैसे-जैसे 2024 समाप्त होने वाला है, इस वर्ष की रिपोर्ट में 13 काथलिक मिशनरियों की दुखद मौतों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें आठ पुरोहित और पाँच लोकधर्मी शामिल हैं: वे पुरुष और महिलाएँ जिन्होंने अपना जीवन कमज़ोर समुदायों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया, अक्सर हिंसा, गरीबी और सामाजिक अन्याय से भरे क्षेत्रों में होते हैं।

रिपोर्ट में "मिशनरी" शब्द का विस्तार किया गया है, जिसमें प्रेरितिक कार्य में शामिल सभी काथलिकों को शामिल किया गया है, जो अपने विश्वास को जीते हुए मारे गए, चाहे उनकी मृत्यु शहादत के लिए सख्त मानदंडों को पूरा करती हो या नहीं।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मिशनरी कार्य के लिए दो सबसे खतरनाक महाद्वीप अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका हैं, जहां प्रत्येक में पाँच मौतें दर्ज की गई हैं। अफ्रीका में, प्रभावित देशों में बुर्किना फासो, कैमरून, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। दक्षिण अमेरिका में, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको और ब्राजील ऐसे देश हैं, जहाँ मिशनरी कार्यकर्ता मारे गए। रिपोर्ट में यूरोप में दो मौतों का भी उल्लेख किया गया है: पोलैंड और स्पेन में। मिशनरियों के खिलाफ हिंसा का व्यापक भौगोलिक वितरण उन क्षेत्रों में भी आस्था-आधारित कार्य के लिए समर्पित लोगों के सामने बढ़ते जोखिमों को उजागर करता है, जिन्हें अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माना जाता है।

याद किए गए लोगों में एडमंड बहाती मोनजा, गोमा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में रेडियो मारिया के एक पत्रकार और समन्वयक हैं, जिन्हें उत्तरी किवु क्षेत्र में सशस्त्र समूह हिंसा की जांच करते समय गोली मार दी गई थी। उनकी मृत्यु युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वालों द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों का हिस्सा है। मारे गए एक अन्य व्यक्ति जुआन अंतोनियो लोपेज़ हैं, जो होंडुरास के एक आम मिशनरी थे, जिनकी हत्या भ्रष्टाचार और स्थानीय सरकारों और अपराधिक संगठनों के बीच बढ़ते संबंधों की निंदा करने के बाद की गई थी।

2000 से, फ़ीदेस ने दुनिया भर में मारे गए 608 मिशनरियों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं का दस्तावेजीकरण किया है। संत पापा फ्राँसिस ने अक्सर हमें उनके बलिदानों के महत्व की याद दिलाई है। संत स्तेफ़न के पर्व पर विचार करते हुए, उन्होंने कहा: “उनके बलिदानों का बीज, जो मरने लगता है, अंकुरित होता है और फल देता है। ईश्वर उनके माध्यम से चमत्कार करना जारी रखते हैं, दिलों को बदलते हैं और पुरुषों और महिलाओं को बचाते हैं।”

