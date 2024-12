8 दिसंबर निकारागुआ के लिए प्रार्थना का दिन होगा

वाटिकन न्यूज

बुधवार, 4 दिसंबर 2024 : पनामा, कोस्टा रिका, होंडुरास, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला के धर्माधयक्षों ने निकारागुआ में चल रही दुःखद स्थिति के लिए प्रार्थना के दिन का आह्वान किया है। यह निमंत्रण मध्य अमेरिका के धर्माध्यक्षीय सचिवालय की 82वीं सभा के संदर्भ में आया।

धर्माध्यक्षों का बयान इस प्रकार है, " आइए हम निकारागुआ में ईश्वर के लोगों के साथ अपनी गहरी एकजुटता और संगति व्यक्त करें, जो अक्सर एक चुनौतीपूर्ण वास्तविकता का सामना करते हैं।" जिसका शीर्षक है, "निकारागुआ कलीसिया के लिए प्रार्थना का मध्य अमेरिकी दिवस। 'हम निकारागुआ के साथ विलाप करते हैं।'" बयान में मध्य अमेरिका में हर धर्मप्रांत, विकारिएट, पल्लियों और समुदाय को निकारागुआ कलीसिया के लिए प्रार्थना का दिन आयोजित करने के लिए कहा गया, "ताकि धार्मिक उत्पीड़न के बीच कोई भी अकेला महसूस न करे।"

इस प्रकार, 8 दिसंबर को, निष्कलंक गर्भागमन के पर्व पर, पूरे मध्य अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को "निकटता और भाईचारे की प्रशंसा की अभिव्यक्ति" करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

अपने मध्य अमेरिकी समकक्षों की तरह, 8 दिसंबर को निकारागुआ में एक बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। यह कुंवारी मरियम के लिए प्रशंसा की परंपरा द्वारा चिह्नित है। निकारागुआ काथलिक कलीसिया भी कुंवारी माता मरियम को अपनी माता और संरक्षिका मानती है।

इसे ध्यान में रखते हुए, मध्य अमेरिकी धर्माध्यक्षों ने निकारागुआ के लोगों की पुकार में “भाईचारे के साथ शामिल होने” के लिए प्रार्थना के दिन के रूप में इस पर्व को चुना, “जो सम्मानपूर्वक उत्तर पाने की उम्मीद करता है।”

प्रार्थना का यह निमंत्रण निकारागुआ में चल रही इस अशांत स्थिति का जवाब देने हेतु है। ऑर्टेगा प्रशासन ने 200 से अधिक धार्मिक नेताओं को निष्कासित कर दिया है और हाल ही में, देश के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष, जिनोटेगा के धर्माध्यक्ष कार्लोस हेर्रेरा को निर्वासित कर दिया गया था - जिससे वे पिछले वर्ष देश से निष्कासित होने वाले तीसरे निकारागुआन धर्माध्यक्ष बन गए।

