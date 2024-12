कार्डिनल बो ने विदाई दी: 'हमने एक विरासत बनाई है'

वाटिकन न्यूज

यांगून, सोमवार 23 दिसंबर 2024 : म्यांमार के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे तीन साल के कार्यकाल के समापन पर एक विदाई संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे "गहन कृतज्ञता और विनम्रता से भरे हुए हैं।" उन्होंने कहा, "हमारी एक साथ यात्रा, गहन विकास, सीखने और ख्रीस्तीय मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता की यात्रा रही है, जो हमें एकजुट करती है।" उन्होंने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने एफएबीसी की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि "हम येसु और एशिया के लिए एक ख्रीस्तीय दृष्टिकोण से प्रेरित हैं।"

कार्डिनल बो ने कहा, "हमारे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, हमने अपने मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।"

उन्होंने कहा, "हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक चल रही धर्मसभा यात्रा रही है, जहाँ हमने सहयोग, संवाद और आपसी समझ की भावना को अपनाया है।" उन्होंने आगे कहा कि इसने "न केवल एफएबीसी के भीतर संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि हमें अपने साझा दृष्टिकोण और उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में भी मदद की है।"

इसके अलावा, उन्होंने एफएबीसी की "सार्थक बातचीत में निरंतर भागीदारी की सराहना की, जिसके कारण कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई हुई है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारा विश्वास समकालीन दुनिया में जीवंत और प्रासंगिक बना रहे।"

कार्डिनल बो ने याद किया कि पिछले छह वर्षों के दौरान बहुत कुछ हासिल किया गया है और बहुत प्रगति हुई है।

अपने संदेश में, निवर्तमान अध्यक्ष ने अपने उत्तराधिकारी, गोवा और दामाओ के महाधर्माधयक्ष, एवं भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई) के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

कार्डिनल बो ने कहा, "मैं अपने नए नेता के रूप में कार्डिनल फिलिप नेरी का स्वागत करते हुए प्रसन्न हूँ। उनकी बौद्धिक क्षमता, सामाजिक कौशल और भविष्यसूचक नेतृत्व गुण वास्तव में प्रेरणादायक हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "विवेकपूर्ण और सटीक निर्णय लेने की उनकी क्षमता, उनके गहन विश्वास और ख्रीस्तीय-केंद्रित दृष्टिकोण, हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें रखती है।"

कार्डिनल बो ने कहा, "साहसिक लेकिन विचारशील जोखिम लेने की उनकी क्षमता, निस्संदेह प्रगति और प्रभाव के एक नए युग की शुरुआत करेगी, जो हमारे द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाएगी और हमारी वर्तमान कल्पना से परे तरीकों से हमारी पहुँच का विस्तार करेगी।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "आपका अटूट समर्पण, रचनात्मक योगदान, तथा प्रार्थना और समर्थन, इस यात्रा की सफलता में सहायक रहे हैं।"

इस वर्ष के समापन के साथ, कार्डिनल ने क्रिसमस और समृद्ध नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा, "साथ मिलकर, हमने एक ऐसी विरासत बनाई है जो कायम रहेगी और मुझे विश्वास है कि हम आत्मा में आगे बढ़ते हुए और भी मजबूत होते जाएंगे।"

कार्डिनल बो ने शांति, आनंद और चिंतन के इस मौसम में प्रार्थना करते हुए संदेश समाप्त किया। “ईश्वर आपको और पूरे एशिया में विश्वासियों को नई ताकत और आशा प्रदान करें।”

