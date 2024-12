"गरिमा का एक तीर्थालय: बैंगलोर महाधर्मप्रांत प्रवासियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है"

फादर मरिया एंथनी-सहायक निदेशक, धर्मप्रांतीय संचार केंद्र

बैंगलोर, 1 दिसंबर, 2024 (रेई) : बैंगलोर महाधर्मप्रांत ने मथिकेरे (यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के करीब) नामक स्थान के पास प्रवासियों के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है, जो सेवा और समावेशिता के अपने मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1 दिसंबर 2024 को, प्रवासियों के केंद्र की आधारशिला भारत और नेपाल के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्दो जिरेली द्वारा महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो, सहायक धर्माध्यक्ष अरोकिया राज सतीस कुमार, और ख्रीस्त राजा पव्वी के पल्ली पुरोहित एवं पल्लीवासियों की उपस्थिति में रखी गई, जो इस पहल में सहायता कर रहे हैं।

अपने संबोधन में, प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष जिरेली ने कहा कि यह परियोजना वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने प्रवासियों के केंद्र को प्रवासियों की गरिमा को पहचानने और बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा, "प्रवासी ईश्वर की तरह हैं और उनका सम्मान के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। बैंगलोर महाधर्मप्रांत वास्तव में प्रवासियों की जरूरतों को संबोधित करके संत पापा फ्राँसिस के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए मेहमानों को ईश्लर (अतिथि देवो भव) के रूप में मानने की भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार को जी रहा है।"

महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने अपनी उपस्थिति और प्रेरक शब्दों के लिए प्रेरितिक राजदूत के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसने इस पहल को और भी यादगार बना दिया। उन्होंने प्रवासियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और उनकी जरूरतों का समर्थन करने में सभी के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस पहल के महत्व पर विचार करते हुए, महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने कहा, "प्रवासी केवल पारगमन में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं; वे हमारे भाई और बहन हैं जो आशा और अवसरों की तलाश में हैं। यह हमारा ख्रीस्तीय कर्तव्य है कि हम उनका खुले दिल और हाथों से स्वागत करें, यह सुनिश्चित करें कि वे मूल्यवान, सम्मानित और समर्थित महसूस करें। यह प्रवासी केंद्र उनकी गरिमा की पुष्टि करने और हमारे कार्यों के माध्यम से उन्हें मसीह का प्रेम दिखाने की दिशा में एक कदम है।"

महाधर्माध्यक्ष मचाडो प ने वाटिकन के समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित विभाग को भी धन्यवाद दिया, जिसके सचिव मोन्सिन्योर फाबियो बैगियो हैं, जिन्हें अब संत पापा द्वारा कार्डिनल के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्डिनल तोमासी और स्केलेब्रिनियन मिशनरी, जो प्रवासियों के साथ अपने समर्पित काम के लिए जाने जाते हैं, इस घर को "प्रवासी स्वागत और अल्प प्रवास केंद्र" के रूप में चलाने के हमारे उद्यम का समर्थन कर रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष मचाडो ने स्वीकार किया कि यह परियोजना बैंगलोर मल्टीपर्पस सोशल सर्विस सोसाइटी (बीएमएसएसएस) के तत्वावधान में समन्वित है।

यह परियोजना प्रेम, सेवा और समावेशिता के सुसमाचार मूल्यों के प्रति बैंगलोर महाधर्मप्रांत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह आशा की किरण है और समाज में हाशिए पर पड़े और कमज़ोर लोगों की देखभाल करने के कलीसिया के मिशन की याद दिलाती है।

इस अनोखे पल ने संत पापा फ्राँसिस के शब्दों को भी दोहराया, "हमारे दरवाज़े पर दस्तक देने वाले हर अजनबी में येसु मसीह से मिलने का अवसर है, जो हर उम्र के स्वागत किए गए और अस्वीकार किए गए अजनबियों के साथ अपनी पहचान बनाते हैं।"

