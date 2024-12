मानव तस्करी के खिलाफ़ साझेदारी पर पुनर्विचार करने और रणनीति बनाने हेतु जुटी नाइजीरियाई धर्मबहनें

सिस्टर ओलुवेकेमी अकिनलेये एफएसपी

लागोस, मंगलवार 17 दिसंबर 2024 : यह समूह नाइजीरिया के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाली विभिन्न धर्मसमाजों की धर्मबहनों से बना है। वे मानव तस्करी के खिलाफ़ लड़ाई में जिन हितधारकों के साथ साझेदारी करती हैं, उनके साथ अपनी नेटवर्किंग गतिविधियों पर बेहतर ढंग से विचार करने के लिए अबुजा में एकत्र हुईं।

नेटवर्क की समन्वयक, सिस्टर तेरेसा एनी सीएम के अनुसार, "तीन दिवसीय कार्यक्रम उनकी वार्षिक योजनाओं और गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आवश्यक था।" सम्मेलन में विचार-विमर्श करते हुए, सिस्टर एनी ने कहा, "यह सभी उपस्थित लोगों के लिए स्पष्ट था कि, आज केवल तस्करी विरोधी गतिविधियों में समर्पित महिलाओं के रूप में हितधारकों के साथ सहयोग करना पर्याप्त नहीं है। नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए पुनर्जीवित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करना बेहतर सहयोग की कुंजी है।"

सम्मेलन में कारितास नाइजीरिया के बैरिस्टर ओनोमे ओरियाखी, काथलिक महिला संगठन की श्रीमती मार्था ह्वांडे और श्रीमती उचेना एनडीडिग्वे, काथलिक पुरुष संगठन के श्री सैमसन हारुना, सिस्टर ग्लाडिस ओडिग्वे एफएसपी (एनसीडब्ल्यूआर अबुजा) और लक्स टेरा फाउंडेशन की डॉ इन्या ओडे शामिल थे।

धर्मबहनों ने एजेंसी के साथ अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए अबुजा में राष्ट्रीय मानव तस्करी निषेध एजेंसी (एनएपीटीआईपी) के राष्ट्रीय कार्यालय का भी दौरा किया।

