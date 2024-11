वालेंसिया के महाधर्माध्यक्ष: पल्लियाँ, त्रासदी से प्रभावित लोगों का स्वागत करें

वाटिकन न्यूज

स्थानीय पुलिस के अनुसार, 21वीं सदी के सबसे भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान से स्पेन में मरनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अकेले वेलेंसिया में ही सौ को पार कर गई है, तथा पूरे स्पेन में मरनेवालों की कुल संख्या 150 से अधिक हो गई है।

इस बीच, दर्जनों लापता लोगों की तलाश में बचाव अभियान जारी है।

इसे स्पेन के हाल के इतिहास की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया गया है क्योंकि स्पेन के पूर्वी हिस्से में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें वैलेंसिया क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। सिर्फ़ 8 घंटों में एक साल की बारिश हो गई। हालाँकि शरद ऋतु में बारिश होना आम बात है, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों को चौंका दिया।

पोप फ्राँसिस ने गुरुवार को स्पेन के वेलाडोलिड महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष लुइस जेवियर आर्गुएलो गार्सिया को एक वीडियो संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने सभी पीड़ितों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की।

यह आपदा स्पेन में "डीएएनए" के नाम से जाना जानेवाला एक दुर्लभ तूफान से हुई है, जो निम्न स्तरों पर एक अलग कम दबाव प्रणाली से संबंधित है। इस घटना ने मुख्य रूप से वालेंसिया क्षेत्र को प्रभावित किया।

वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, वालेंसिया के महाधर्माध्यक्ष एनरिक बेनावेंट ने मिरिया बोनिला से कहा, "यह हम सभी के लिए त्रासदी की भयावहता और घटनाओं के तेज़ी से घटित होने के कारण, अत्यन्त चौंकाने वाला अनुभव है।"

"मंगलवार की रात, जब हम आराम करने गए, तो हमें पता था कि यह एक बड़ा डाना (DANA) था, लेकिन हम त्रासदी के पैमाने से अवगत नहीं थे।"

महाधर्माध्यक्ष बेनावेंट ने स्पष्ट किया कि वे अभी तक प्रभावित क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं, क्योंकि लापता लोगों की तलाश करनेवालों और प्रभावित लोगों की मदद करनेवालों को प्राथमिकता दी जा रही है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, वे क्षेत्र में "पल्लियों और पुरोहितों से मिलेंगे"।

उन्होंने कहा, "मैंने सार्वजनिक अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने मुझे इस क्षेत्र के नजदीक न जाने की सख्त सलाह दी है।" उन्होंने कहा, "वे इसे पूरी तरह से मना करते हैं, क्योंकि कई पुल ढह गए हैं और प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचना, कुछ मामलों में, बहुत कठिन और जटिल है। मुझे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए क्योंकि इससे समन्वित कार्रवाई की अनुमति मिलती है और सभी को उनके काम में मदद मिलती है।"

महाधर्माध्यक्ष ने वाटिकन न्यूज़ को दिए साक्षात्कार में यह भी बताया कि मंगलवार, 30 अक्टूबर को फोन लाइनें रुक-रुक कर काम कर रही थीं, जिससे संचार मुश्किल हो गया था।

उन्होंने कहा, "भले ही फोन लाइनें कल भी ठीक से काम नहीं कर रही थीं," "कल रात मैं यह पुष्टि करने में सक्षम था कि सभी पुरोहित सुरक्षित हैं, जिससे मुझे मन की शांति मिली।"

आपदा के मात्र 48 घंटे बाद, त्रासदी के पैमाने का अभी भी आकलन किया जा रहा है, और मरनेवालों की सही संख्या अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि, यह पुष्टि की गई है कि प्रभावित शहरों में मलबा हटाने में सहायता के लिए सैन्य इकाइयाँ पहुँचेंगी।

स्पेनिश महाधर्माध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि उन्होंने मैड्रिड से आनेवाली एक सैन्य इकाई के लिए आवास का अनुरोध किया है, और कहा कि वे, जहाँ तक कर सकते हैं, उनका समर्थन करने के लिए सहयोग करेंगे।

उन्होंने सभी ख्रीस्तीयों से सबसे अधिक पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता से जुड़े होने की तत्काल अपील की है, उन्होंने जोर देते हुए कहा, "हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए संसाधनों और संभावनाओं की व्यवस्था कर रहे हैं।" "हमने पल्ली सुविधाओं की पेशकश की है जो एकजुटता और शरण स्थान के रूप में उपलब्ध करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।"

चाहे जो भी हो, महाधर्माध्यक्ष बेनावेंट सभी से “विश्वास और आशा बनाए रखने” का आग्रह करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि पीड़ा आध्यात्मिक विकास का अवसर बन सकती है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, “यह स्थिति हमारे लिए भाई-बहनों की तरह बनने का अवसर होनी चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीना ज़रूरी है, खासकर ऐसे कठिन समय में।”

