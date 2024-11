तंजानिया: एल्बिनिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए एक घर जो उनके जीवन को बदल दिया

दोरोता अब्देलमौला-वियत

तंजानिया, मंगलवार 12 नवम्बर 2024 (वाटिकन न्यूज) : तंजानिया अफ्रीकी परिदृश्य की भव्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक भी है। यहां गरीबी के साथ-साथ हिंसक बुतपरस्त मान्यता भी चलती है, जैसे ऐल्बिनिज़म से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर के टुकड़ों से बने तावीज़ समृद्धि ला सकते हैं।

हालाँकि ये अलग-थलग मामले प्रतीत होते हैं, खासकर तब जब कानून ऐसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, तंजानिया के म्वांजा ​​में सेवारत दो लोरेटो धर्मबहनों में से एक, सिस्टर अमेलिया जकुबिक, सीएसएल बताती हैं कि क्रूरता अभी भी एक दैनिक घटना है।

सिस्टर अमेलिया ने बताया, “यहाँ, हमारे क्षेत्रों में, एक महीने पहले एक दो वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई थी; हम एक दूसरी कक्षा के छात्र की मदद कर रहे हैं, जिस पर कुछ दिन पहले घर पर हमला किया गया था और एक अन्य बच्चे की खाल उतार दी गई थी।”

लोरेटो धर्मबहन, अपनी अन्य धर्मबहन और फादर जानुस मचोटा के साथ मिलकर एल्बिनो बच्चों के लिए एक घर चलाती हैं। विश्व में सबसे अधिक एल्बिनो बच्चे तंजानिया में पैदा होते हैं, जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 1,500 जन्मों में से 1 है।

“तांगा” केंद्र के घर का नाम है। प्रबंधक इस बात पर जोर देते हैं कि यह एक बड़े तंजानियाई परिवार की नकल करने के लिए बनाया गया घर है, ताकि युवा सदस्य एक परिवार की गर्मजोशी का पूरा अनुभव कर सकें।

“यह फादर जानुस का पागलपन भरा और अभिनव विचार था। उनकी इच्छा एक घर बनाने की थी, न कि एक और संस्था”, सिस्टर अमेलिया बताती हैं, जो एक गणितज्ञ हैं, जिन्होंने अफ्रीका में “दिल के अंकगणित” का उपयोग करने के लिए दिमागी अंकगणित को छोड़ दिया।

उन्होंने कहा, "शुरुआत में, हमने 14 युवा लोगों, लड़कियों और लड़कों का स्वागत किया, जो हमारे साथ रहने के लिए आए थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि स्थानीय परिवार आकार में बहुत बड़े हैं। वर्तमान में हमारे पास 7 से 20 वर्ष की आयु के 20 बच्चे हैं," "पिछले कुछ वर्षों में, हमने जिन चार लोगों की देखभाल की है, वे जीवन भर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। कुछ अध्ययन कर रहे हैं, अन्य अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। "टोंगा" में उन्हें मिले समर्थन और प्यार के बिना वे खुद पर विश्वास नहीं कर पाते।"

"हमारी सेवा बहुत सरल है: उनके साथ रहना, एक पारिवारिक माहौल बनाना, एक ऐसी जगह जहाँ वे वांछित, स्वीकृत और प्यार महसूस कर सकें और फिर उन्हें स्कूल भेजना," सिस्टर ने समझाया।

जैसा कि सिस्टर अमेलिया ने बताया, शिक्षा न केवल सपनों को पूरा करने का साधन है, बल्कि ऐल्बिनिज़म से जुड़ी सीमाओं का उत्तर भी है। "वे कोई भी बाहरी काम या गतिविधियाँ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें त्वचा कैंसर और कई अन्य बीमारियों का खतरा होता है।"

"तांगा", जो चार साल से तंजानिया में बच्चों की "सुरक्षा" कर रहा है, न केवल उनके जीवन को बदल रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी, जो समाज और उनके परिवारों द्वारा अक्सर अस्वीकार किए जाने वाले एल्बिनो को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर रहा है।

सिस्टर अमेलिया ने कहा, “हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें चार साल की उम्र में छोड़ दिया गया था। उनके माता-पिता ने उन्हें एक केंद्र में छोड़ दिया, फिर उनसे संपर्क न कर पाये इस वजह से उन्होंने अपना फ़ोन नंबर और निवास स्थान भी बदल दिया।”

दुर्भाग्य से, ऐसी कई कहानियाँ हैं। अस्वीकृति का मारक स्वीकृति है, जो घर से शुरू होती है और समुदाय में फैलती है। सिस्टर ने कहा, “जब हमने शुरुआत की, तो हम अपने पीछे चिल्लाते हुए सुन सकते थे: ‘ओह! यहाँ एल्बिनो आ रहे हैं!’ आज हम सुनते हैं: ‘ओह, लिलियन! ओह, तेरेसिना आ रही है!’”

स्थानीय बच्चे अक्सर तांगा घर में आते हैं; सिस्टर अमेलिया ने “तांगा” के अन्य नेताओं के साथ मिलकर अकेले वर्ष 2021 और 2022 में तंजानिया में एल्बिनिज्म पर 200 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित कीं।

डर और शर्म धीरे-धीरे कम हो रहा है। "मैं 14 साल की एक माँ की कृतज्ञता को कभी नहीं भूल पाऊँगी जब उसे पता चला कि हम उसकी बेटी की देखभाल कर रहे हैं, जिसे उसने जन्म के समय छोड़ दिया था। वह, जो कभी अपनी बेटी पर शर्मिंदा थी, अब उसके बारे में शेखी बघारती है।"

जब पूछा गया कि क्षेत्र में धर्मबहनों की गतिविधियों को कैसे देखा जाता है, तो सिस्टर अमेलिया ने जवाब दिया: "उन्हें एहसास है कि हम यहाँ लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे प्यार करने के लिए आते हैं। और वे हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।" गर्मजोशी से स्वागत के बाद विश्वास की कृपा भी होती है, जो हमारी देखभाल में बच्चों के दिलों में विवेकपूर्ण तरीके से डाली जाती है। "तांगा" के लिए यह आवश्यक नहीं है कि युवा लोग ख्रीस्तीय ही हों।

उन्होंने बताया, "हम उनके धर्म या विश्वास के बारे में नहीं पूछते, हम केवल उन लोगों को स्वीकार करते हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।" उन्होंने आगे कहा कि बच्चों में मुस्लिम, अडवेंटिस्ट और आस्था की तलाश करने वाले लोग हैं। "हमारे पास पहले से ही तीन बच्चे हैं जिन्हें फादर जानुस ने बपतिस्मा दिया है। हम उन पर दबाव नहीं डालते, लेकिन हम इशारों से दिखाते हैं कि हमारा विश्वास क्या है। वे देखते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हम दैनिक मिस्सा बलिदान में कैसे भाग लेते हैं। वे देखते हैं कि हमें अपनी ताकत कहां से मिलती है।"

