युद्धग्रस्त गांवों की सहायता हेतु दक्षिणी लेबनान में रुकी है धर्मबहन

लीकास न्यूज़

द. लेबनान मंगलवार 12 नवम्बर 2024 : एड टू द चर्च इन नीड (एसीएन) की एक रिपोर्ट के अनुसार, येसु और मरियम के पवित्र हृदय के धर्मबहनों के धर्मसमाज की सदस्य सिस्टर माया एल बीनो, ने इजरायली सीमा से सिर्फ तीन मील की दूरी पर स्थित ऐन एबेल में संत जोसेफ के मठ में रहने का फैसला किया है। मिशनरी सिस्टर ने एसीएन को फोन पर बताया, "यहां तीन अलग-अलग गांवों में अभी भी करीब 9,000 ख्रीस्तीय हैं। हम लगातार खतरे में हैं।"

हमलों के कारण पलायन करने वालों पर बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कई ख्रीस्तीय पीछे रह गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे चले गए तो उनका घर हमेशा के लिए छिन जाएगा।

उन्होंने कहा, "इलाके में कोई अस्पताल नहीं है, कोई रेड क्रॉस नहीं है और हमारे पास दिन में केवल तीन घंटे बिजली आती है। इसका मतलब है कि इंटरनेट नहीं है, [और] पानी नहीं है!"

जारी संघर्ष के बावजूद, कई परिवार शुरू में पलायन करने के बाद अपने घरों को लौट आए हैं।

सिस्टर मैरी ने कहा कि अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध की शुरुआत में कई लोग चले गए थे, लेकिन बेरूत में रहने की बढ़ती लागत और दक्षिण में पीछे रह गए परिवार के सदस्यों से अलग होने के भावनात्मक तनाव ने कई परिवारों को वापस आने के लिए मजबूर कर दिया है। हिंसा ने क्षेत्र में शिक्षा को भी बाधित किया है। संत जोसेफ कॉन्वेंटआस-पास के 32 गांवों में सेवा देने वाला एकमात्र काथलिक स्कूल चलाता है। हालांकि, हवाई हमलों के कारण, व्यक्तिगत शिक्षण को निलंबित करना पड़ा। स्कूल की प्रधानाध्यापिका सिस्टर माया ने कहा, "उन्होंने देखा कि कैसे इज़राइल ने गाजा में दो स्कूलों पर हमला किया। बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं थे।"

उन्होंने कहा, "स्थिति बहुत भयानक है। लोग अभी भी 2006 के युद्ध से आघात को झेल रहे हैं, और इस बात का बहुत डर है कि पुलों और सड़कों पर फिर से बमबारी की जाएगी - खासकर अब जब ज़मीनी आक्रमण की बात की जा रही है।"

एसीएन ने बताया कि इसने संघर्षरत समुदाय को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जो ऐन एबेल में रहने वाले 1,200 निवासियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय काथलिक चारिटी ने दक्षिणी लेबनान में हज़ारों ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य पार्सल वितरित किए हैं, जो चल रहे संघर्ष के बीच आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

एसीएन की कार्यकारी अध्यक्ष रेजिना लिंच ने कहा, "[हम प्रार्थना करते हैं] कि उनका प्यार और करुणा युद्धरत पक्षों के दिलों को छू जाए, उन्हें शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रेरित करे, ताकि पूरे पवित्र भूमि और उससे परे न्याय और सुलह का शासन हो सके।"

यह लेख मूल रूप से https://www.licas.news/ पर प्रकाशित हुआ था। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here