एससीएन धर्मबहनें सृष्टि के लिए आशा का संचार करती हैं

सिस्टर फ्लोरिना जोसेफ, एससीएन

रोम, मंगलवार 19 नवम्बर 2024 (वाटिकन न्यूज) : नाज़रेथ की चैरिटी धर्मबहनें, अपने सहयोगियों के साथ, सृष्टि के मौसम के सम्मान में अपने स्वयं के "सृष्टि के कोनों" को तत्पर्तापूर्वक पोषित कर रही हैं। लुइसविले, केंटकी में बालकनी के बगीचों से लेकर भारत के ग्रामीण खेतों तक जीवंत छवियों और वीडियो के माध्यम से, उन्होंने विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों और पहलों को कैद किया है जो 2024 की थीम, "आशा करना और सृष्टि के साथ कार्य करना" के साथ संरेखित हैं।

हार्वेस्ट बाउंटी वीडियो का उद्देश्य हमारे निर्माता की उदारता और अच्छाई का जश्न मनाना है और "आशा के पहले फल" को उजागर करना है, जो इस वर्ष के सृष्टि के मौसम का प्रतीक है, जो 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चला। वीडियो दर्शकों को कृतज्ञता के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और शांति एवं सृष्टि के आनंद के माध्यम से आशा सिखाता है।

नाज़रेथ की चैरिटी धर्मबहनों के लिए, पृथ्वी की देखभाल करना लंबे समय से एक मौलिक मूल्य रहा है। अपने 2018 की महासभा में, समुदाय ने पारिस्थितिक संकट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को तेज़ करने का संकल्प लिया, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के तेज़ी से विनाश के मद्देनजर।

पारिस्थितिक स्थिरता के लिए धर्मसमाज की प्रतिबद्धता इस प्राथमिकता को दर्शाती है, क्योंकि उनका लक्ष्य टिकाऊ और पुनर्योजी जीवन का मॉडल बनाना है।

जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को पहचानते हुए, धर्मबहनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और बेलीज में 2037 तक तथा भारत, नेपाल और बोत्सवाना में 2047 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करने का संकल्प लिया है।

यह प्रतिबद्धता वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उनके मिशन के अनुरूप है, जिसमें जलवायु प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए विशेष चिंता है।

जलमार्गों, आवासों और वैश्विक समुदायों के लिए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के खतरों के जवाब में, धर्मबहनों ने प्लास्टिक उत्पादों को खरीदने से इनकार करने और पुन: उपयोग और टिकाऊ विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

धर्मबहनें और उनके सहयोगी जल को एक पवित्र संसाधन मानते हैं और इसे जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है और संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता को पहचानता है।

मानवता को सौंपी गई ईश्वर की रचना के रूप में जैव विविधता को समझते हुए, धर्मसमाज की धर्मबहनें जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमि पर मूल निवासों का सक्रिय रूप से समर्थन करती है, जिससे दुनिया भर में प्रजातियों के नुकसान की अभूतपूर्व दर का मुकाबला किया जा सके।

पृथ्वी की देखभाल के लिए समर्पित कई धार्मिक समुदायों में से एक के रूप में, नाज़रेथ की चैरिटी धर्मबहनें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग करती हैं। उनका उदाहरण आस्था-आधारित पारिस्थितिक कार्रवाई के लिए एक प्रेरक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है, जो दूसरों को आशा करने और सृष्टि के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

