घाना: प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने वाले समर्पित पुरुष और महिलाएँ

सिस्टर सिल्वी लुम चो, एमएसएचआर

घाना, मंगलवार 12 नवम्बर 2024 (वाटिकन न्यूज) : पश्चिमी अफ्रीका के घाना के पूर्वी क्षेत्र में डोनकोरक्रोम में प्रदूषण आसानी से देखा जा सकता है। डोनकोरक्रोम में आराम से टहलते हुए, घर के दरवाज़े से लेकर सड़कों और बाज़ारों तक, प्लास्टिक की थैलियाँ ज़मीन पर पड़ी देखी जा सकती हैं।

डोनकोरक्रोम के निवासियों को अक्सर पाउच वाला पानी पीने की आदत होती है और अक्सर पानी पीने के तुरंत बाद, प्लास्टिक को ज़मीन पर कहीं भी फेंक दिया जाता है।

स्कूल या गिरजाघऱों के मैदानों में प्लास्टिक का कूड़ा-कचरा देखना असामान्य नहीं है, भले ही पुरोहितों और धर्मबहनों द्वारा अधिक सावधानी बरतने की कई अपील की गई हो।

प्लास्टिक को अंधाधुंध तरीके से जमीन पर फेंके जाने से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, बारिश जमीन से प्लास्टिक को इकट्ठा करके जमीन में मिला देती है, जिसका पता अक्सर तब चलता है जब कोई व्यक्ति पौधे लगाने के लिए जमीन जोतने जाता है और पाता है कि जमीन सूखी है, जिस पर प्लास्टिक प्रदूषण के कारण कुछ भी नहीं उग सकता।

प्लास्टिक प्रदूषण की एक और समस्या यह है कि जब प्लास्टिक नालियों में फंस जाता है और बारिश होती है, तो पानी बह नहीं पाता, जिससे रिसाव होता है और बाढ़ आती है, जिससे समुदाय को और अधिक नुकसान होता है।

प्लास्टिक प्रदूषण न केवल मिट्टी के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी हानिकारक है, जो ईश्वर की रचना का हिस्सा हैं। बारिश या बाढ़ के साथ आने वाले कुछ प्लास्टिक घास पर लटकते हैं और अगर गलती से जानवर उन्हें निगल लेते हैं, तो वे मर जाते हैं।

धर्मसंघियों ने पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के बारे में समुदाय को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। वे ज़्यादातर अपनी खुद की वास्तविकताओं के ज़रिए समुदाय को इस विषय पर बातचीत और अन्य गतिविधियों में शामिल करके ऐसा कर रहे हैं। वे नेतृत्व करने का बीड़ा उठाते हैं ताकि दूसरे लोग भी उनका अनुसरण करें।

उनका लक्ष्य अपने धार्मिक समुदायों और पल्लियों में पर्यावरण की देखभाल का अभ्यास जारी रखना है, ताकि जब स्थानीय समुदाय के सदस्य उनके घरों में जाएँ, तो वे देखें, जागरूक हों और उनका अनुसरण करें।

धर्मसंघियों का यह भी मानना ​​है कि इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण की देखभाल के लिए किसी तरह का प्रतिस्थापन होना चाहिए। उस प्रकाश में, वे फाइबर या सामग्री का उपयोग करके शॉपिंग बैग बनाने की योजना बनाते हैं, जिसका उपयोग वे खरीदारी के लिए सचेत रूप से कर सकते हैं जिससे कि वे दुकान से ढेर सारा प्लास्टिक न ले जाएँ, जो केवल और अधिक प्रदूषण में योगदान देता है।

उनका मानना ​​है कि अगर स्थानीय समुदाय उन्हें यह कदम उठाते हुए देखता है, तो यह निश्चित रूप से उनमें सकारात्मक बदलाव लाएगा और वे पृथ्वी को संरक्षित करने के बारे में अधिक जागरूक हो जाएँगे।

जून 2024 में, डोनकोरक्रोम के समर्पित लोगों और धर्मसंघियों ने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु तख्तियों और बैनर के साथ डोनकोरक्रोम शहर में मोमबत्ती जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व अफ्रीकी धार्मिक संघ, घाना के अध्यक्ष फादर बर्नार्ड एडजेई अप्पिया, एसवीडी और डोनकोरक्रोम के संत फ्राँसिस जेवियर काथलिक महागिरजाघर के प्रशासक ने किया।

यह मोमबत्ती जुलूस घाना के धर्मसमाजों के प्रमुख वरिष्ठों के सम्मेलन द्वारा संत पापा फ्राँसिस द्वारा घोषित जयंती वर्ष और धर्मसंघियों के लिए विशेष वर्ष के उत्सव के लिए निर्धारित गतिविधियों में से एक था, जिसका विषय था “तू प्राण फूँक देता और पृथ्वी का रुप नया बना देता है।” (भजन 104:30)

जुलूस के समापन पर फादर बर्नार्ड ने कहा, "जब हम सब यात्रा कर रहे हैं, तो ईश्वर ने हमें कुछ बहुत ही सुंदर चीज दी है, वह है पृथ्वी। हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और इसे नष्ट या खराब नहीं करना चाहिए।" उन्होंने उपस्थित छात्रों और विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे स्कूल परिसर में फैले किसी भी प्लास्टिक को हटाना अपना कर्तव्य समझें। उन्होंने उपस्थित कलीसियाई समूहों और धार्मिक संस्थानों के एक-एक प्रतिनिधि को बुलाया, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक तख्ती थी और उनसे पृथ्वी की रक्षा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए कहा।

प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूकता एक चल रही प्रक्रिया है और अब तक, इसके कुछ परिणाम भी सामने आए हैं। इनमें से एक तथ्य यह है कि क्रेच क्लास में दो में से एक बच्चा अपने बिस्किट प्लास्टिक को कूड़ेदान में डालने के प्रति सचेत है, न कि ज़मीन पर। संडे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि उन्हें ज़मीन पर पड़ा कोई भी प्लास्टिक उठा लेना चाहिए।

जागरूकता प्रयासों में अगले कदम के लिए, धार्मिक समुदाय ने बैनर के बजाय सड़कों पर प्लास्टिक उठाने के लिए कूड़ेदान ले जाने की योजना बनाई है, ताकि समुदाय तक संदेश आसानी से पहुँचाया जा सके।

