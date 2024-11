यौन शोषण रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद महाधर्माध्यक्ष वेल्बी ने इस्तीफा दिया

वाटिकन न्यूज़

कैंटरबरी, बुधवार 13 नवम्बर 2024 : महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी ने मंगलवार को कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि वह दशकों पहले ख्रीस्तीय समर कैंप में एक स्वयंसेवक द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों की उचित जांच सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।

महाधर्माध्यक्ष वेल्बी, जो विश्वव्यापी एंग्लिकन कम्युनियन के प्रमुख भी हैं, ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, "महामहिम राजा की अनुमति लेने के बाद, मैंने कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है।"

अपने बयान में, रेभ. वेल्बी ने स्वतंत्र मैकिन रिव्यू का हवाला देते हुए कहा कि, "इसने जॉन स्मिथ के जघन्य दुर्व्यवहारों के बारे में लंबे समय से चली आ रही चुप्पी की साजिश को उजागर किया है।" जॉन स्मिथ एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने पाँच दशकों से अधिक समय तक ब्रिटेन, ज़िम्बाब्वे और दक्षिण अफ़्रीका में ख्रीस्तीय समर कैंपों में किशोर लड़कों और युवकों के साथ दुर्व्यवहार किया। 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। महाधर्माध्यक्ष वेल्बी ने कहा कि जब उन्हें 2013 में सूचित किया गया और बताया गया कि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, तो उन्होंने "गलत तरीके से सोचा कि उचित समाधान होगा।"

उन्होंने कहा, "यह बहुत स्पष्ट है कि मुझे 2013 और 2024 के बीच की लंबी और फिर से आघात पहुंचाने वाली अवधि के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत जिम्मेदारी लेनी चाहिए," उन्होंने आगे कहा कि "संवैधानिक और कलीसिया की जिम्मेदारियों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए इंग्लैंड और एंग्लिकन कम्युनियन सहित आवश्यक दायित्वों की समीक्षा पूरी होने के बाद सटीक समय तय किया जाएगा।" सुरक्षित कलीसिया बनाने के लिए गहरी प्रतिबद्धता महाधर्माध्यक्ष वेल्बी ने उम्मीद जताई कि यह निर्णय स्पष्ट करेगा कि "इंग्लैंड की कलीसिया बदलाव की आवश्यकता और सुरक्षित कलीसिया बनाने के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता को कितनी गंभीरता से समझता है।" उन्होंने कहा, "मैं दुर्व्यवहार के सभी पीड़ितों और बचे लोगों के साथ दुख में अपना पद छोड़ रहा हूँ।"

बयान में, महाधर्माध्यक्ष वेल्बी ने इंग्लैंड की कलीसिया की ऐतिहासिक सुरक्षा विफलताओं पर लंबे समय से महसूस की जा रही शर्म की भावना का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने सुधार लाने के लिए संघर्ष किया है।

उन्होंने कहा, "इस बीच, मैं पीड़ितों से मिलने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करूंगा। मैं आवश्यक जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षा के लिए अपनी सभी अन्य मौजूदा जिम्मेदारियों को सौंप दूंगा,।" उनका मानना ​​है कि पद से हटने का निर्णय इंग्लैंड की कलीसिया के सर्वोत्तम हित में है।

इंग्लैंड की कलीसिया की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने स्वतंत्र मैकिन रिपोर्ट - जिसे जॉन स्मिथ समीक्षा के रूप में भी जाना जाता है - को दिवंगत जॉन स्मिथ क्यूसी द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों से निपटने की जांच और उजागर करने के लिए नियुक्त किया। समीक्षा का नेतृत्व कीथ मैकिन ने किया, जिसमें सारा लॉरेंस ने सहायता की। यह कलीसिया की प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, जिसमें उठाए गए कदमों और सुरक्षा प्रथाओं में सुधार के क्षेत्रों दोनों की खोज की गई है। समीक्षा का उद्देश्य यह बताना था कि कलीसिया को स्मिथ के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में क्या पता था, या क्या पता होना चाहिए था, इसके जवाबों का मूल्यांकन करना और भविष्य में इसी तरह के दुर्व्यवहारों को रोकने में मदद करने के लिए कदमों की पहचान करना। समीक्षा में संबद्ध संगठनों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया गया है।

