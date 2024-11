शराब की लत से उबरना संभव है

वाटिकन न्यूज

भारत, बुधवार, 6 नवंबर 2024 (रेई) : शराब की लत एक ऐसी लत है जो दुनिया के हर कोने में पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति के पूरे परिवार पर भयानक परिणाम होते हैं, जिसमें दोषारोपण भी शामिल है।

मरिया विएंसी कार्डोजो ने एक पत्रकार के रूप में अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को भारत के गोवा राज्य में शराब की लत के प्रचलन का दस्तावेजीकरण करने के लिए समर्पित किया है। वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, कार्डोजो बताती हैं कि कैसे उनकी यात्रा एक साधारण जिज्ञासा से शुरू हुई। उन्होंने कहा, "शुरू में, मैं गोवा में शराब दुकानों की बड़ी संख्या के बारे में एक कहानी पर काम कर रही थी।"

"गोवा में, शराब की दुकानों की संख्या चाय की दुकानों, किंडरगार्डन और अन्य प्रतिष्ठानों से ज्यादा है। मैं इस आँकड़े से हैरान थी, लेकिन जैसे-जैसे मैंने अपना शोध जारी रखा, मुझे परिवारों पर शराब की लत के वास्तविक प्रभाव का पता चला - ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों पर, जो चुपचाप पीड़ा सह लेते हैं।"

जब कार्डोजो शराब की लत के शिकार लोगों से मिलीं, तो उन्होंने उनके जीवन का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया, अपने दर्द और उम्मीद की कहानियाँ साझा कीं। उसने कहा कि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि शराब की लत सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद या आदत नहीं है। वह इसे एक बीमारी के रूप में वर्णित करती है, जिसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणाम होते हैं।

वे कहती हैं, "मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि शराब की लत एक चिकित्सकीय मान्यता प्राप्त बीमारी है।" "लोग अक्सर सामाजिक रूप से शराब पीनेवाले के रूप में शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ, शराब की लत पकड़ लेती है। यह लीवर सिरोसिस, यादास्त में कमी और यहां तक ​​कि तंत्रिका संबंधी क्षति जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। शारीरिक नुकसान के अलावा, परिवारों पर सामाजिक और भावनात्मक नतीजे विनाशकारी होते हैं।"

अपनी पुस्तक, डायमंड्स अंडर माई फीट में, कार्डोजो ने 21 परिवारों की कहानियाँ सुनाई हैं, जिनमें से अधिकांश शराब की लत के परिणामस्वरूप घोर गरीबी, घरेलू हिंसा और भावनात्मक आघात से जूझ रहे हैं।

अपने साक्षात्कारों और कहानियों के माध्यम से, वह शराब की लत से पीड़ित लोगों की पत्नियों और बच्चों को आवाज देती हैं। वे, अक्सर, नशे की लत का खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पीड़ित होते हैं, और अपने समुदायों में कलंक का सामना करते हैं।

कार्डोज़ो बताते हैं, "शराबियों के बच्चे टूटे हुए माहौल में बड़े होते हैं, स्थिरता और भावनात्मक समर्थन की कमी होती है।"

"नशे की लत से जूझ रहे अपने प्रियजन की हरकतों के कारण बच्चों को अपने ही परिवार पर शर्मिंदगी महसूस होने की ये कहानियाँ सुनना दिल दहला देनेवाला है।"

कार्डोजो चेतावनी देते हैं कि शराब की लत के साथ आनेवाला कलंक परिवारों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है, और यहाँ तक कि मदद माँगना भी पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल बना देता है। "हमें इस कलंक से दूर जाने और शराब की लत को एक बीमारी के रूप में देखने की जरूरत है। तभी हम पीड़ित लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करना शुरू कर सकते हैं।"

लेकिन शराब की लत में पड़े लोगों की उम्मीद नहीं खोयी है। कार्डोज़ो ने अल्कोहलिक्स एनॉनिमुस (एए) और अल-अनॉन जैसे सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला - जो शराबियों के परिवारों की मदद करने वाले दल हैं।

उन्होंने कहा कि ये दल शराब की लत से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों दोनों को महत्वपूर्ण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं।

कार्डोजो कहते हैं, "एए और अल-एनॉन की बैठकें अक्सर कलीसियाई परिसर में होती हैं, जहाँ पल्ली इन सभाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। कलीसिया से यह समर्थन आवश्यक है, क्योंकि यह समुदाय और आध्यात्मिक उपचार की भावना को बढ़ावा देता है।"

हालाँकि, कलीसिया की भागीदारी सिर्फ मीटिंग स्थल मुहैया कराने तक ही सीमित नहीं है। कई पल्लियों में, पुरोहित एए और अल-अनॉन कार्यक्रमों में भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कलंक और शर्म के चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है।

कार्डोजो ने इस भागीदारी की प्रशंसा की और इसे नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए "आशा की किरण" बताया।

"इन कार्यक्रमों का समर्थन करने में कलीसिया की भूमिका दर्शाती है कि सुधार संभव है और परिवार शराब की लत के सबसे बुरे प्रभावों को सहने के बाद भी अपने जीवन को फिर से अच्छा बना सकते हैं।" अपने काम के माध्यम से, मरिया कार्डोज़ो शराब की लत से जुड़े कलंक को तोड़ने के लिए लड़ रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों और उनके परिवारों को वह सहायता मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जब हमें एहसास होता है कि शराब की लत एक बीमारी है, तो हम समझते हैं कि इससे लड़ने की उम्मीद है। लोग और उनके परिवार ठीक हो सकते हैं और उन्हें ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here