दुनिया भर में धार्मिक उत्पीड़न: पूरी मानवता के लिए एक बढ़ता संकट

वाटिकन सिटी, सोमवार 18 नवम्बर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने कई मौकों पर इस बात पर जोर दिया है कि धार्मिक कारणों से किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना एक असहनीय कृत्य है जो मानवता के बीच भाईचारे के बंधन को खतरे में डालता है।

रविवार 17 नवंबर ‘विश्व गरीब दिवस’ पर, उनकी दलील अलग नहीं थी। दुनिया भर में चल रहे विनाशकारी संघर्षों के बीच संत पापा ने उन सभी लोगों के लिए अपनी प्रार्थना दोहराई, जिन्हें दुनिया भर में अपने धर्म और विश्वास के लिए सताया जाता है।

आज, लाखों विश्वासियों को अपने विश्वास का पालन करने के लिए भेदभाव, हिंसा और यहाँ तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है।

धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाले पोंटिफ़िकल फ़ाउंडेशन एड टू द चर्च इन नीड (एसीएन) के अनुसार, 360 मिलियन से ज़्यादा ख्रीस्तीय ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ उन्हें उच्च स्तर के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसमें हिंसा, कारावास, विस्थापन और प्रणालीगत भेदभाव शामिल हैं। संगठन की 2023 धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया की दो-तिहाई आबादी ऐसे देशों में रहती है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता या तो गंभीर रूप से प्रतिबंधित है या मौजूद ही नहीं है।

जिन देशों में ख्रीस्तियों को उनके धर्म के लिए सताया जाता है, उनमें नाइजीरिया भी शामिल है, जहाँ इस्लामी चरमपंथी ख्रीस्तीय समुदायों को निशाना बनाते रहते हैं, अक्सर उन लोगों का अपहरण करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं जो खुले तौर पर अपने धर्म का पालन करते हैं। अक्सर, गिरजाघरों को नष्ट कर दिया जाता है।

इसी तरह, भारत में, जहाँ अधिकांश आबादी हिंदू है, ख्रीस्तीय और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ शत्रुता में वृद्धि देखी जा रही है।

मध्य पूर्व दशकों से हिंसा का घर रहा है और इस क्षेत्र में संघर्ष और उत्पीड़न ने ख्रीस्तीय आबादी को खत्म कर दिया है। सीरिया और इराक में, वर्षों से चल रहे युद्ध और तथाकथित इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी समूहों के खतरे ने सैकड़ों हज़ारों लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया है। ओपन डोर्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि इन विस्थापित समुदायों के केवल कुछ ही लोग घर वापस लौट पाये हैं और उसके बाद भी, उन्हें अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

संत पापा फ्राँसिस ने अपने अब तक के पूरे कार्यकाल में दुनिया भर में सताए गए ख्रीस्तियों के लिए प्रार्थना और एकजुटता का आह्वान किया है। ‘एसीएन’ और ‘ओपन डोर्स’ जैसे संगठन वित्तीय सहायता प्रदान करने, समुदायों का पुनर्निर्माण करने और विश्वासियों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। एसीएन ने दुनिया भर में सताए गए ख्रीस्तियों की स्थिति पर अपनी सबसे हालिया रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि "जब मसीह के शरीर का एक सदस्य पीड़ित होता है, तो हम सभी पीड़ित होते हैं"।

लेकिन धार्मिक उत्पीड़न ख्रीस्तीय धर्म तक ही सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक मुद्दा है जो सभी धर्मों और पंथों और इसलिए पूरी मानवता को प्रभावित करता है।

इन अल्पसंख्यकों में से एक म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनके लिए संत पापा फ्राँसिस अक्सर प्रार्थना करते हैं। म्यांमार सरकार द्वारा राज्यविहीन करार दिए गए रोहिंग्या दशकों से प्रणालीगत भेदभाव के शिकार हैं। 2017 में स्थिति और खराब हो गई जब म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या के खिलाफ हिंसक अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मौत हो गई और 700,000 से अधिक लोग पड़ोसी बांग्लादेश भाग गए।

संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों द्वारा व्यापक रूप से जातीय सफाया माने जाने वाले इस अभियान में सामूहिक हत्याएं, यौन हिंसा और पूरे गांवों का विनाश शामिल है। अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद, रोहिंग्या लोगों को नागरिकता, शिक्षा और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता सहित बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है। वे भोजन, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा तक सीमित पहुंच के साथ भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और हिंसा के लगातार खतरों का सामना कर रहे हैं।

हालाँकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का उत्पीड़न धार्मिक उत्पीड़न का सबसे हालिया, ज़बरदस्त और क्रूर रूप है, लेकिन अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को चरमपंथी सरकारों के हाथों पीड़ित होना जारी है। अफ़गानिस्तान में, हालाँकि संख्या बहुत कम है, लेकिन चरमपंथी समूहों की धमकियों के कारण हिंदुओं और सिखों को खत्म कर दिया गया है और वे देश छोड़कर भाग गए हैं।

सत पापा फ्राँसिस - जिन्हें "परिधीय क्षेत्रों का पोप" कहा जाता है - के मार्गदर्शन में कलीसिया दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई में दृढ़ है और संत पापा फ्राँसिस अक्सर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना और निकटता बढ़ाते हैं जो दुनिया भर में किसी भी तरह के अन्याय से पीड़ित हैं, चाहे उनका धर्म या पंथ कुछ भी हो, क्योंकि "हम सभी एक मानव परिवार के सदस्य हैं।"

