भारतीय काथलिक मीडिया डिजिटल क्षितिज को 'प्रकाशित' करना चाहता है

सिस्टर प्रशांति मंडापति, एससीएन

बैंगलोर, बुधवार 27 नवम्बर 2024 (वाटिकन समाचार) : भारत में काथलिक कलीसिया ने पूरे भारत से काथलिक संचारकों को इकट्ठा करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कलीसिया जीवन के सभी पहलुओं पर डिजिटल तकनीक के प्रभाव को पहचानते हुए, मसीह के सुसमाचार को अधिक प्रासंगिक तरीके से प्रचारित करने के लिए इसकी क्षमता का उपयोग करना चाहती है।

23-24 नवंबर, 2024 को बैंगलोर में संत जॉन्स मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय काथलिक मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 285 प्रतिभागियों, पुरोहितों और धर्मबहनों ने सत्रों और गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। "2024 को प्रकाशित करें: डिजिटल नेतृत्व को बढ़ावा दें" शीर्षक वाले इस विषय को इसलिए चुना गया है ताकि समर्पित व्यक्ति डिजिटल युग में कुशलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, अपने मंत्रालयों को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर सकें और कलीसिया के मिशन को मजबूत कर सकें।

सम्मेलन का आयोजन डॉन बॉस्को की सलेसियन सामाजिक संचार इकाई और दक्षिण एशियाई सलेसियन सामाजिक संचार निकाय (बीओएससीओएम) द्वारा वाटिकन संचार विभाग, भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीबीसीआई) के सामाजिक संचार विभाग, भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई), एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलन संघ (एफएबीसी) और भारतीय काथलिक धर्मसंघियों के सहयोग से किया गया था।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में गणमान्य व्यक्तियों के एक पैनल को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। सम्मानित होने वालों में वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉ. पावलो रुफ़िनी और संचार विभाग में धर्मशास्त्रीय-प्रेरितिक विभाग की निदेशक डॉ. नताशा गोवेकर शामिल थे। डॉ. रुफ़िनी और डॉ. गोवेकर को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया गया, जो भारत में काथलिक कलीसिया के मिशन को मज़बूती प्रदान करते हैं।

सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर कार्रवाई के आह्वान के साथ शुरू किया गया, जिसमें प्रतिभागियों से डिजिटल नेतृत्व को अपनाने और विश्वास, नवाचार और जिम्मेदारी के साथ डिजिटल युग के अवसरों और चुनौतियों का सामना करने का आग्रह किया गया। उद्घाटन सत्र ने कार्यक्रम की दिशा तय की, जिसमें तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में सहयोग और दूरदर्शी नेतृत्व पर जोर दिया गया।

विभिन्न डिजिटल क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों ने कई विषयों पर प्रस्तुतियों के साथ सम्मेलन को रोशन किया, जैसे: डिजिटल परिदृश्य को समझना: पुरोहितों और धर्मबहनों के लिए अवसर और चुनौतियाँ; हमारे डिजिटल मंत्रालय के प्रति मजिस्ट्रेट दृष्टिकोण और दिशानिर्देश; डिजिटल विवेक और नैतिक विकल्पों का पोषण; सोशल मीडिया और समर्पित जीवन का मिशन; डिजिटल कल्याण और लचीलेपन की ओर; हमारे मिशन में अल्फा जेन की देखभाल; और डिजिटल मंत्रालय और आउटरीच।

सम्मेलन में प्रतिभागियों को प्रामाणिकता के साथ सत्य का संचार करने और डिजिटल विवेक विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। उनसे सर्वश्रेष्ठ संचारक, येसु मसीह का अनुकरण करने का आह्वान किया गया।

मुख्य सत्रों से परे, प्रतिभागियों ने कार्यशालाओं की एक विविध श्रृंखला में भाग लिया और प्रत्येक ने व्यावहारिक अनुभव और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की।

कार्यशालाओं में शामिल थे: स्वयं और संगठन की ब्रांडिंग; मंत्रालय में (एआई) कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग; डिजिटल मंत्रालय के लिए सोशल मीडिया; सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई-कॉमर्स; स्मार्टफोन शिष्यत्व; वेबसाइटों की एबीसी; ऐप्स और लाइव स्ट्रीमिंग। इन कार्यशालाओं ने मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक कौशल और ज्ञान प्रदान किया।

प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों और समाधानों तथा जीवन और मिशन पर इसके बढ़ते प्रभाव, साथ ही कार्यस्थल और पूजा स्थलों में डिजिटल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कार्यों पर चर्चा करने के लिए समूहों में विभाजित किया गया था।

कई पुरोहितों ने टीवी नेटवर्क, पत्रिकाओं और अन्य डिजिटल मीडिया जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से विश्वासियों तक पहुँचने में अपनी सफल संचार पहलों के बारे में प्रेरक कहानियाँ प्रस्तुत कीं।

डॉ. पावलो रफ़िनी और डॉ. गोवेकर ने प्रतिभागियों को संचार विभाग के काम और मिशन के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान की।

उन्होंने दुनिया भर में महिला संचारकों को सशक्त बनाने के अपने निर्दिष्ट मिशन को भी साझा किया।

सम्मेलन के बाद बोलते हुए, डॉ. गोवेकर ने कहा, "पूरे भारत के पुरोहितों और धर्मबहनों के साथ इस सम्मेलन में भाग लेना एक खुशी की बात थी। मैंने डिजिटल संचार में उनकी आशाओं और चुनौतियों के बारे में जाना। पुरोहितों और धर्मबहनों के माध्यम से स्थानीय समुदायों से जुड़े रहना संचार विभाग में हमारे काम के लिए आवश्यक है।"

बाइबल ऑन के सह-संस्थापक फादर जोस कुट्टी थॉमस एसडीबी ने कहा, "मैं मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से मिलने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मुझे संचार विभाग और सीबीसीआई सचिव के साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला, जिससे मुझे कलीसिया के दृष्टिकोण और संचार के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली।"

दो दिवसीय राष्ट्रीय काथलिक मीडिया सम्मेलन ने प्रतिभागियों के बीच वास्तविक आध्यात्मिक संचार को संरक्षित करते हुए धार्मिक आउटरीच के साथ प्रौद्योगिकी को बेहतर ढंग से शामिल करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारतीय कलीसिया के प्रयासों को विश्वव्यापी कलीसिया के दृष्टिकोण से जोड़ने के तरीकों की खोज की।

इस कार्यक्रम ने न केवल व्यावहारिक कौशल प्रदान किए बल्कि इस बारे में बेहतर जागरूकता भी पैदा की कि कैसे आधुनिक तकनीक काथलिक धर्म और संचार के आधुनिक साधनों के बीच की खाई को पाटते हुए, सुसमाचार की घोषणा करने के कालातीत मिशन की सेवा कर सकती है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here