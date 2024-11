गैर-काथलिक से इथियोपिया के पहले काथलिक कॉन्वेंट की संस्थापिका तक

बेज़ावित बोगले

रोम, मंगलवार 19 नवम्बर 2024 (वाटिकन न्यूज) : "मैं इथियोपियाई काथलिक धर्मबहन बनना चाहती हूँ।" इस साहसिक घोषणा के साथ, इथियोपिया में एक अग्रणी एमाहोय हारेगेवेइन ने इथियोपियाई काथलिक कलीसिया के भीतर पहला स्थानीय कॉन्वेंट, होली ट्रिनिटी बेनेडिक्टिन कॉन्वेंट की स्थापना की। कॉन्वेंट के सदस्यों को "एमाहोय" की उपाधि दी जाती है, जो एक अम्हारिक शब्द है जिसका अर्थ है "मेरी माँ।" यह उपाधि इस विश्वास को दर्शाती है कि सभी महिलाएँ माँ हैं - कुछ जैविक माँ बन जाती हैं, जबकि अन्य, धर्मबहनों की तरह, सभी के लिए आध्यात्मिक माँ बनने के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं।

इथियोपिया के अदीस अबाबा में जन्मी एमाहोय हारेगेवेइन ने लीसी गेब्रेमरियम फ्रेंच स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ उन्हें विविध संस्कृतियों और भाषाओं से रूबरू कराया गया।

16 साल की उम्र में, काथलिक दोस्त के साथ संत फ्रांसिस पल्ली में अपने पहले पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लेने के बाद, वह धार्मिक अनुष्ठान से बहुत प्रभावित हुई और उसमें मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की इच्छा जागृत हुई। अपनी ऑर्थोडोक्स पृष्ठभूमि के बावजूद, वह काथलिक धर्म की ओर आकर्षित हुई, नियमित रूप से पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लेने लगी और वह एक धर्मबहन बनने की आकांक्षा रखती थी। संत फ्रांसिस की छवि देखने के बाद उसका विश्वास गहरा हो गया, और अपने बुलाहट के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

प्रार्थना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से प्रेरित होकर, एमाहोय हारेगेवेइन ने चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और संत चार्ल्स डी फौकॉल्ड द्वारा स्थापित येसु की छोटी धर्मबहनों के धर्मसमाज में शामिल हो गईं। उन्होंने नाइजीरिया, केन्या, मिस्र, फ्रांस और इटली सहित विभिन्न देशों में धार्मिक प्रशिक्षण लिया, जबकि वे लगातार अपने आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर खोजती रहीं।

2007 में, इथियोपियाई मठवासी परंपराओं पर एक सेमिनार में भाग लेने के दौरान, उन्हें लगा कि उन्हें वे उत्तर मिल गए हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। इस क्षण ने एक काथलिक कॉन्वेंट स्थापित करने के उनके मिशन की शुरुआत की जो इथियोपिया की अनूठी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।

वर्ष 2018 में, उन्होंने इथियोपिया के सबसे पहले काथलिक कॉन्वेंट, "होली ट्रिनिटी बेनेडिक्टिन कॉन्वेंट" की स्थापना करके अपने लंबे समय से रखे गए सपने को साकार किया।

बेनेडिक्टिन के समर्थन से फ्रांस में रहने के दौरान, उन्होंने अपने खाली समय का उपयोग हस्तनिर्मित स्मृति चिन्ह बेचकर पैसे जुटाने के लिए किया। इससे वह अदीस अबाबा में एक छोटा सा घर खरीदने में सक्षम हो गई।

बाद में, फ्रांस बेनेडिक्टिन के समर्थन से, उन्होंने राजधानी से 40 किमी दूर होलेटा में जमीन खरीदा। अदीस अबाबा के महाधर्माध्यक्ष और इथियोपिया के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल बरहेनियस सोराफिल के आशीर्वाद और अनुमोदन के साथ, उन्हें कॉन्वेंट स्थापित करने का विशेषाधिकार दिया गया।

अपनी नई मठवासी पोशाक पहनकर और स्थानीय भाषा में प्रार्थना करते हुए, उन्हें लगता है कि उन्होंने आखिरकार अपनी धार्मिक यात्रा में अंतराल के उत्तर खोज लिया।

एमाहोय हारेगेवेइन अपने कॉन्वेंट में वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए स्थानीय संस्कृति में आस्था को एकीकृत करने की वकालत करती हैं। उन्होंने दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुर्गी और अंडा उत्पादन और पशु पालन जैसी कृषि पहल शुरू की।

पर्यावरण की देखभाल के लिए संत पापा फ्राँसिस के आह्वान से प्रेरित होकर, उन्होंने जैविक खेती सहित पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाया, जिससे कॉन्वेंट और समुदाय दोनों को लाभ हुआ।

उनकी दृष्टि कॉन्वेंट से आगे तक फैली हुई है और उन्होंने एक किंडरगार्टन कार्यक्रम शुरू किया जो उनके समुदाय और स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ता है। अपनी शैक्षिक और कृषि परियोजनाओं के माध्यम से, सिस्टर एमहोय ग्रामीणों के साथ मजबूत संबंध बनाती हैं, पालन-पोषण और जैविक भोजन तैयार करने का मार्गदर्शन देती हैं।

वे इस कार्यक्रम को क्षेत्र में भविष्य के स्कूलों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक दिव्य अवसर के रूप में देखती हैं और स्थानीय आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देती हैं, समुदायों को बाहरी सहायता पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से प्रेरितिक गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

एमाहोय कॉन्वेंट को एक शांतिपूर्ण अभयारण्य के रूप में देखती हैं जहाँ श्रद्धालु अपनी स्थानीय भाषाओं में प्रार्थना, चिंतन और आध्यात्मिक परामर्श में धर्मबहनों के साथ शामिल हो सकते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा स्थान बनाना है जहाँ आस्था और समुदाय एक साथ पनपें, जिससे ईश्वर और एक-दूसरे के साथ गहरा संबंध विकसित हो।

वे विवाहित जोड़ों को अधिक बच्चे पैदा करने और प्रार्थनापूर्ण परिवार बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जबकि अपने बुलाहट को समझने वालों से प्रार्थना में समय बिताने और ईश्वर के मार्गदर्शन को सुनने का आग्रह करती हैं।

मीडिया प्रचार के प्रकाश में, वह बुलाहट संदेशों को फैलाने हेतु कॉन्वेंट के लिए एक वेबसाइट स्थापित करने की उम्मीद करती है। उसके लिए, पवित्रता धार्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक आह्वान है, जो इस बात पर जोर देता है कि कलीसिया तभी टिकेगी जब हम येसु मसीह के लिए प्यार से त्याग करने हेतु तैयार होंगे।

