'डिलेक्सिट नोस' ने दुनिया भर में पवित्र हृदय के प्रति भक्ति का विस्तार किया

वाटिकन न्यूज

ओहियो, सोमवार 11 नवम्बर 2024 : वेस्टरविले, ओहियो में पवित्र हृदय कांग्रेस में 9 नवंबर को पवित्र मिस्सा समारोह में 1,200 ख्रीस्तीय उपस्थित हुए। कांग्रेस के सह-आयोजक फादर जोनाथन विल्सन ने वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "संत पापा फ्राँसिस के विश्वपत्र ‘डिलेक्सिट नोस’ (उन्होंने हमसे प्यार किया) के बाद इस विषय पर यह दुनिया का पहला सम्मेलन है, जो येसु मसीह के हृदय में पाए जाने वाले मानवीय और दिव्य प्रेम की बात करता है।"

वाटिकन न्यूज से बात करते हुए, कोलंबस, ओहियो के धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष अर्ल फर्नांडीस ने बताया कि यह येसु के पवित्र हृदय को समर्पित कुछ सम्मेलनों में से एक है और कहा "हम वेस्टरविले, ओहियो में हमारे संत पेत्रुस और पौलुस महागिरजाघऱ में इसे आयोजित करके बहुत प्रसन्न हैं।"

धर्माध्यक्ष फर्नांडीस ने कहा कि येसु के पवित्र हृदय के प्रति समर्पण को हाल ही में संत पापा फ्राँसिस ने अपने विश्वपत्र "डिलेक्सिट नोस" के माध्यम से पुनर्जीवित किया है। "विश्वपत्र उल्लेखनीय है क्योंकि यह पवित्रशास्त्र, कलीसिया के आचार्यों और पिछले परमाध्यक्षों के लेखन की समृद्धि से प्रेरित है। यह हमें संतों के करीब भी लाता है, जैसे कि लिसियुस की संत तेरेसा, हमारे धर्मप्रांत के संरक्षक संत फ्रांसिस डी सेल्स और संत चार्ल्स डी फौकॉल्ड। यह सब ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को और गहरा करता है, विशेष रूप से उनके पवित्र हृदय के प्रति।"

उन्होंने कहा, "हम धर्मप्रांत को नया और सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, खास तौर पर घरों में येसु के पवित्र हृदय और मरियम के बेदाग हृदय की प्रतिमा को स्थापित करके।" उन्होंने जीवन में येसु को केन्द्रित करने और ऐसे घर बनाने के महत्व पर जोर दिया जो येसु के हृदय से बहने वाली दया को दर्शाते हों। धर्माध्यक्ष ने आगे कहा, "इस तरह, परिवार अपने भाइयों और बहनों, खास तौर पर हमारे समुदाय के गरीब और जरूरतमंदों के प्रति दया में बढ़ सकते हैं।"

कांग्रेस की सह-आयोजक, सात बच्चों की मां और सेक्रेड हार्ट एन्थ्रोनमेंट नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक एमिली जैमिनेट ने वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में जोर देकर कहा कि इस कांग्रेस का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, "संत पापा ने अभी-अभी येसु मसीह के हृदय के मानवीय और दिव्य प्रेम पर अपना विश्वपत्र जारी किया है। इसके अलावा, इस वर्ष संत मार्गरेट मेरी अलाकोक को प्राप्त पहले रहस्योद्घाटन की 350वीं वर्षगांठ है।"

जैमिनेट ने कहा, "इतने सारे लोगों को यहाँ प्रार्थना करने, पाप स्वीकार करने और जुड़ने के लिए एकत्रित होते देखना बहुत उत्साहजनक है। यह वास्तव में नवीनीकरण का समय है। घरों में येसु के पवित्र हृदय को स्थापित करना एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य हृदयों को नवीनीकृत करना है। हम परिवारों के विश्वास को मजबूत करने की आशा करते हैं। यह अनुभव हमें हमारी छोटेपन की याद दिलाता है, फिर भी यह दर्शाता है कि जब हम अपने हृदय को मसीह के साथ जोड़ते हैं तो हमें कितनी ताकत मिलती है क्योंकि प्रेम से प्रेम ही उत्पन्न होता है।"

येसु के पवित्र हृदय पर कांग्रेस 13वीं बार आयोजित की गई। ओहियो के वेस्टरविले में संत पेत्रुस और पौलुस पल्ली के पल्लीपुरोहित फादर जोनाथन विल्सन ने भारी उपस्थिति और पोप फ्रांसिस के विश्वव्यापी "डिलेक्सिट नोस" के पवित्र हृदय के प्रति भक्ति के विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here