चंगनाचेरी में मोनसिन्योर कूवाकाड का धर्माध्यक्षीय अभिषेक सम्पन्न हुआ

चंगनाचेरी, सोमवार 25 नवम्बर 2024 : खलदेई निसिबिस के नामधारी महाधर्माध्यक्ष और संत पापा की प्रेरितिक यात्राओं के आयोजक, कार्डिनल-नामित मोन्सिन्योर जॉर्ज जेकब कूवाकाड ने रविवार 24 नवम्बर को अपना धर्माध्यक्षीय अभिषेक प्राप्त किया। यह उत्सव भारतीय राज्य केरल के चंगनाचेरी में संत मेरी के सिरो-मालाबार महागिरजाघर में हुआ।

सिरो-मालाबार के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष, मार राफेल थैटिल ने अनुष्ठान की अध्यक्षता की। सह-संस्कारकर्ता, चंगनाचेरी के महाधर्माध्यक्ष, मार थॉमस थारायिल और राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के स्थानापन्न महाधर्माध्यक्ष एडगर पेना पारा थे। सिरो-मलंकारों के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल क्लेमिस बेसिलियोस ने उपदेश दिया। संत पापा की यात्राओं का आयोजन करने वाले राज्य सचिवालय के कार्यालय के कुछ सहयोगी भी उपस्थित थे।

समारोह के अंत में महाधर्माध्यक्ष पेना पारा ने कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और राज्य सचिवालय के सभी दोस्तों की ओर से, इस खुशी के अवसर के लिए महाधर्माध्यक्ष कूवाकाड के प्रति खुशी और आध्यात्मिक निकटता व्यक्त की, यह याद करते हुए कि लगभग बीस वर्षों से वे ईमानदारी से परमधर्मपीठ की सेवा कर रहे हैं। पहले दुनिया भर के विभिन्न प्रेरितिक राजदूतावासों में और फिर, 2021 से, संत पापा की प्रेरितिक यात्राओं के आयोजक के रूप में राज्य सचिवालय में।

महाधर्माध्यक्ष पेना ने याद दिलाया कि 7 दिसंबर को, महाधर्माध्यक्ष कूवाकाड को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में संत पापा फ्राँसिस द्वारा कार्डिनल बनाया जाएगा, जो "भारत में पूरी कलीसिया की आस्था और अच्छाई की स्पष्ट मान्यता" है।

महाधर्माध्यक्ष कूवाकाड का जन्म 11 अगस्त 1973 को चेथिपुझा (भारत) में हुआ था। 24 जुलाई 2004 को चंगनाचेरी में उनका पुरोहिताभिषेक किया गया था। कैनन कानून में स्नातक, उन्होंने 1 जुलाई 2006 को परमधर्मपीठ की राजनयिक सेवा में प्रवेश किया। वे 10 जुलाई 2020 से अल्जीरिया, कोरिया, ईरान और कोस्टा रिका में सचिवालय के सामान्य मामले अनुभाग में काम कर चुके हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, 2021 में संत पापा फ्राँसिस ने उन्हें संत पापा की प्रेरितिक यात्राओं के आयोजन का काम सौंपा है।

