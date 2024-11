महाधर्माध्यक्ष ब्रोलियो : अमेरिकी धर्माध्यक्षों ने एकता व निर्वाचित नेताओं के लिए प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

अमेरिका, बृहस्पतिवार, 7 नवम्बर 2024 (रेई) : अमेरिकियों के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के दूसरे दिन, महाधर्माध्यक्ष तिमोथी ब्रोग्लियो ने अमेरिकी धर्माध्यक्षों की ओर से बतलाया कि उन्होंने नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना की।

वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में, अमरीका के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (यूएससीसीबी) के अध्यक्ष ने कहा कि काथलिक कलीसिया "किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है," उन्होंने कहा कि अमेरिका के धर्माध्यक्ष आम भलाई को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "ख्रीस्तीय और अमेरिकी होने के नाते, हमारा कर्तव्य है कि हम एक-दूसरे के साथ उदारता, सम्मान और शिष्टाचार से पेश आएँ, भले ही हम सार्वजनिक नीति को लागू करने के मामलों में असहमत हों।" महाधर्माध्यक्ष ब्रोग्लियो ने यह भी कहा कि अमेरिकी धर्माध्यक्ष अजन्मे बच्चों सहित सभी लोगों के अधिकारों को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 राज्यों के निवासियों ने गर्भपात तक पहुँच को प्रतिबंधित या विस्तारित करने के लिए राज्य के संवैधानिक संशोधनों पर मतदान किया है।

प्रश्न: महामहिम, क्या आप हमें इस समाचार पर अमेरिकी धर्माध्यक्षों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है?

अमेरिका में, हम एक लोकतंत्र में रहने के लिए भाग्यशाली हैं, और कल, अमेरिकियों ने यह चुनने के लिए मतदान किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश का नेतृत्व कौन करेगा।

मैं राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ-साथ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय अधिकारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभियान चलाया। अब हम अभियान से शासन करने की ओर बढ़ रहे हैं।

हम एक सरकार से दूसरी सरकार में शांतिपूर्वक बदलाव करने की अपनी क्षमता पर प्रसन्न हैं। काथलिक कलीसिया और न ही धर्माध्यक्षीय सम्मेलन किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है। चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी व्यक्ति हो या कैपिटल हिल में बहुमत हो, कलीसिया की शिक्षाएँ अपरिवर्तित रहती हैं।

और हम धर्माध्यक्ष सभी के आमहित को आगे बढ़ाने हेतु चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ख्रीस्तीय और अमेरिकी होने के नाते, हमारा कर्तव्य है कि हम एक-दूसरे के साथ उदारता, सम्मान और शिष्टता से पेश आएँ, भले ही हम सार्वजनिक नीति के मामलों को लागू करने के तरीकों पर असहमत हों।

एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो अनेक तरह से समृद्ध है, हमें अपनी सीमाओं के बाहर के लोगों के लिए भी चिंतित होना चाहिए और सभी को सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आइए हम राष्ट्रपति चुने गये ट्रम्प के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे देश और उन लोगों की सेवा करते हुए सौंपी गई ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे आएँ जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

आइए, हम अपनी धन्य माँ, हमारे राष्ट्र की संरक्षक से प्रार्थना करें कि वे हमें सभी के सामान्य हित को बनाए रखने और मानव व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करें, विशेष रूप से हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों, जिनमें अजन्मे, गरीब, अजनबी, बुजुर्ग एवं अशक्त, और प्रवासी शामिल हैं।

प्रश्न: निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने अभियान के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि वे किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। क्या आप हमें उन मुद्दों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अमेरिकी धर्माध्यक्ष अपने अगले चार साल के कार्यकाल के दौरान उजागर करना चाहेंगे?

मूल रूप से, बेशक, हमारी सबसे बड़ी चिंता मानव व्यक्ति की गरिमा है। हमें यह मुहावरा पसंद है कि मानव व्यक्ति गर्भ से लेकर कब्र तक सर्वशक्तिमान की छवि और स्वरूप में बनाया गया है। तो यह एक प्राथमिक चिंता है।

मैं कहूँगा कि अगली चिंता यह है कि अमेरिका एक बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है। हम सौभाग्यशाली हैं, और हमें गरीबों की चिंताओं पर ध्यान देना है, जो समाज के हाशिये पर हैं। हमारे कुछ प्रमुख शहरों में ऐसे लोगों की संख्या देखना दुखद है जो बिना घर, बिना आश्रय के हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उन चिंताओं पर ध्यान दें और उन समस्याओं में से कुछ को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें।

इसके बाद हम धर्माध्यक्ष के रूप में दशकों से इस देश में आप्रवासन कानूनों में सुधार की बात करते रहे हैं। और यह वास्तव में वह समय है जब मुझे उम्मीद है कि इस टूटी हुई प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता है और इसे लोगों की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की कोशिश की जा सकती है।

इसके साथ ही हमारी ज़िम्मेदारी उन देशों की मदद करना होगी जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर वे अपने देश में गरीबी और अन्य कठिन परिस्थितियों के कारण पलायन कर रहे हैं। शायद इसे बदलने का सबसे उत्पादक तरीका उन देशों को उनकी अपनी स्थिति बेहतर बनाने में मदद करना होगा।

प्रश्न : इस चुनाव का एक पहलू उन 10 राज्यों से संबंधित है, जिन्होंने गर्भपात से संबंधित मुद्दों पर मतदान किया। तीन राज्यों- दक्षिणी डकोटा, फ्लोरिडा और नेब्रास्का- के मतदाताओं ने गर्भपात पर सीमा को बरकरार रखा। क्या आप हमें मानव व्यक्ति की गरिमा के बारे में बता सकते हैं और कैसे अमेरिकी धर्माध्यक्ष अजन्मे बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं?

हम स्पष्ट रूप से, गर्भपात को वैध बनानेवाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शुरुआत से ही, मानव जीवन के लिए इस खतरे को सीमित करने के पक्ष में वकालत करते रहे हैं। बेशक, इसके साथ ही, हमने हर संभव तरीके से वकालत करने की कोशिश की है। जाहिर है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका लोगों को अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार के बारे में समझाने की कोशिश करना और उसे दबाया नहीं जाना चाहिए।

निश्चित रूप से, राष्ट्रीय प्रवृत्ति - आपने उन सात राज्यों का उल्लेख किया जिन्होंने गर्भपात को छूट देनेवाले कानूनों को मंजूरी दी है - जो स्पष्ट रूप से हमारे लिए एक चुनौती है, न केवल उन राज्यों के धर्माध्यक्षों के लिए बल्कि काथलिक धर्माध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए भी, क्योंकि हम मानव व्यक्ति की इस गरिमा को सर्वोपरि रखना चाहते हैं।

जब हम अपने समाज में हिंसा को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह इस तथ्य से असंबंधित है कि लोग सुझाव देते हैं कि आप तय कर सकते हैं कि कौन जीवित रहेगा या कोई कब मरेगा। मुझे लगता है कि इससे मानव व्यक्ति की गरिमा भी कम होती है। और इसलिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को शिक्षित करें और उन्हें सुसमाचार की रोशनी देखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करें।

