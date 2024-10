भारत में युवा आंदोलन किशोरों को आधुनिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है

फादर कम्पन चिन्नम - लिकास समाचार

हाल ही में, तूरा धर्मप्रांत ने 5-6 अक्टूबर को दो दिवसीय संचालन और प्रशिक्षण सत्र की मेजबानी की, जिसमें भारी बारिश के बावजूद पांच पल्लियों के युवा प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया।

किशोरों पर ध्यान केंद्रित करनेवाला वाईसीएस आंदोलन अपनी एसईई, जेयूडीजीई और एसीटी पद्धति के माध्यम से आत्म-विकास के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।



यह दृष्टिकोण युवाओं को अपने आस-पास की दुनिया के बारे में अधिक जागरूक होने, अपनी परिस्थितियों पर विचार करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई यह विधि व्यक्तिगत चिंतन और मूल्यांकन पर भी जोर देती है।



तुरा में हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में संत लूकस के वालबाग्रे, संत मरियम, पवित्र हृदय चांदमारी, संत सेबास्तियन डानाकग्रे और संत दोमिनिक गारोबाधा के किशोरों ने,उन चुनौतियों पर केंद्रित चर्चाओं और गतिविधियों में भाग लिया जिनका वे सामना कर रहे हैं।

सिस्टर वानसुक मेरी लिंगदोह, क्षेत्रीय वाईसीएस/वाईएसएम समन्वयक, सुश्री अल्वा खैरीम, पूर्व वाईसीएस/वाईएसएम क्षेत्रीय अध्यक्ष, और श्री जानसेंग एन. संगमा, तुरा धर्मप्रांत के वाईसीएस/वाईएसएम एनिमेटर सहित संसाधन व्यक्तियों ने दलीय गतिशीलता, रोल-प्ले और हस्ताक्षेप सत्रों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन किया, जिससे खुले संवाद को बढ़ावा मिला।

संत मरिया अरैमाइल की कादिसा आर. मारक ने कहा, "इस कार्यक्रम ने मुझे खुद पर भरोसा महसूस कराया। इसने सभी को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी और मेरे सामाजिक जीवन में सुधार किया। मैंने सभी का सम्मान करना सीखा।"



कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण तुरा के धर्माध्यक्ष एंड्रयू मारक द्वारा संचालित सत्र था, जिसमें उन्होंने युवा प्रतिभागियों के साथ विश्वास की अपनी यात्रा साझा की।

धर्माध्यक्ष मारक ने पवित्र मिस्सा और संडे स्कूल में भाग लेने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे ये अभ्यास किशोरों को आज की दुनिया में उनके सामने आनेवाले दबावों से निपटने में मदद कर सकते हैं।



किशोरों को सशक्त बनाने के लिए वाईसीएस आंदोलन का दृष्टिकोण इस विश्वास पर केंद्रित है कि युवा लोग न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने समुदायों के भीतर भी बदलाव के एजेंट बन सकते हैं।



आत्म-चिंतन, समूह समर्थन और सार्थक कार्रवाई को प्रोत्साहित करके, यह आंदोलन किशोरों को साथियों के दबाव, पारिवारिक मुद्दों और शैक्षणिक तनाव जैसी वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपकरण देता है।



धर्मप्रांतीय युवा सचिव फादर लिंडोह टी. संगमा ने आध्यात्मिक विकास के महत्व पर और जोर दिया। अंतिम दिन, उन्होंने "प्रार्थना और पवित्र यूखरिस्त के महत्व" पर एक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें छात्रों से वाईसीएस आंदोलन के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया और किशोरों के लिए और अधिक कार्यक्रम आयोजित करने का वादा किया।

इसके साथ ही, कोहिमा धर्मप्रांत में, संत मरियम ख्रीस्तीयों की सहायता महागिरजाघर में 6 अक्टूबर को एक और वाईसीएस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 65 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिससे वाईसीएस ढांचे के बारे में उनकी समझ और गहरी हुई।



