विश्वव्यापी एकतावर्धक वार्ता में रोम के धर्माध्यक्ष की भूमिका

ख्रीस्तीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गठित परिषद के अध्ययन दस्तावेज “रोम के धर्माध्य” के इतालवी संस्करण को पहली बार 13 जून, 2024 में प्रस्तुत किया गया था। सेर्फ़ द्वारा प्रकाशित फ्रांसीसी संस्करण के विमोचन ने धर्मसभा में शामिल ख्रीस्तीय, आर्थोडोक्स और प्रोटेस्टेंट प्रतिनिधियों को संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की प्रधानता पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के 1995 के विश्वव्यापी पत्र यूट यूनम सिंट से शुरू होकर, जिसे लगभग पचास सलाहकारों के सहयोग से डिकास्टरी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया, प्रधानता के संबंध में पिछले तीस वर्षों के लगभग सभी विश्वव्यापी संवाद ग्रंथों को इकट्ठा करता है, यह विशेष रूप से एकता की ओर मार्ग में रोम के धर्माध्यक्ष की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। डोमिनिकन धर्मशास्त्री हयासिंथे डेस्टिवेल, रोम के एंजेलिकम विश्वविद्यालय के एक्यूमेनिकम के निदेशक) ने इस परियोजना का समन्वय किया। यह संग्रह इस मुद्दे पर काम करने वालों के लिए उपयोगी होगा, विशेष रूप से संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के विश्वव्यापी पत्र की 25वीं वर्षगांठ के मद्देनजर, और सभी ख्रीस्तीय और धार्मिक नेताओं को इस बात के लिए निमंत्रण देता है कि वे पेत्रुस की प्रेरिताई पर चिंतन करें जो को प्रेम की सेवा को सभों के लिए मान्य बनाता है।

पहली नज़र में, प्रधानता और धर्मसभा विरोधाभासी शब्द लगते हैं। हालाँकि, विश्वव्यापी संवाद में हुई प्रगति ने अब उन्हें लगभग अविभाज्य बना दिया है। पुरोहित डेस्टिवेल के अनुसार, उत उनम सिंत के सभी संवादों और प्रतिक्रियाओं में एकता के सार्वभौमिक मंत्रालय की आवश्यकता का जिक्र है, जो इसके एक निश्चित प्रकार की प्राथमिकता घोषित करता है।

मान्यवर ऐनी कैथी ग्रेबर ने सभी प्रोटेस्टेंट कलीसिया की ओर से बोलने का दावा नहीं करते हुए इस बात की पुष्टि की कि वे वास्तव में वैश्विक प्रतिनिधित्व के स्तर पर एक संरचनात्मक कमी महसूस करते हैं। मेनोनाइट नन ने इस बात का उल्लेख किया कि “विविधता का विकल्प” “प्रोटेस्टेंटवाद की एक मौलिक विशेषता है।”

ब्रदर अलोईस, तेजे भूतपूर्व पुरोहित जिनके समुदाय को प्रतिदिन सार्वभौमिकता और विविधता का अनुभव होता है, ने बताया कि “संत पापा एक भाई हैं जो मुझे पुष्टि देते हैं, और एक समुदाय के रूप में हमें सुद्ढता की आवश्यकता है।” उन्होंने कहा कि वे औपचारिक रूप से काथलिक कलीसिया से जुड़े बिना रोम के धर्माध्यक्ष के साथ वास्तविक संवाद” को स्वीकारते हैं। और जबकि संत पापा जो पॉल 6वें के बाद से नियमित रूप से तेजे के पुरोहितों के संग जुड़े हुए हैं, समुदाय की “पुष्टि” करते हैं, "ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं हैं। हमें प्राधिधर्माध्यक्ष बारथोलोमेयो से भी यह पुष्टि मिली है।”

पिसिडिया के मेट्रोपॉलिटन जॉब धर्मसभा को आपसी सीखने के समय स्वरूप देखते हैं, इस तथ्य से परे यह आयोजन मुख्य रूप से सुनने का समय है। “हमें कलीसिया को और अधिक धर्मसभा बनाने और प्राथमिकता के अभ्यास पर चिंतन करने की आवश्यकता उन्होंने प्राथमिकता और धर्मसभा के बीच के संबंध पर भी प्रकाश डाला: “यदि हम कहते हैं कि ऑथोडक्स धर्मसभा के विजेता हैं और काथलिक प्राथमिकता के, तो हम प्राथमिकता और धर्मसभा को अलग करते हैं, जबकि दोनों को साथ-साथ चलना चाहिए।”

लेबनानी धर्माध्यक्ष ने पूर्वी कलीसियाओं की इच्छा व्यक्त कहा कि “काथलिक समुदाय के भीतर कुछ स्वायत्तता बहाल की जाए। हमें धीरे-धीरे कदम उठाने की आवश्यकता हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि ऑथोडक्स लोगों के साथ संवाद पूर्वी काथलिक कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पुरोहित डेस्टिवेल ने कहा कि “संभवतः संत पापा के कार्यों को रेखांकित करना आवश्यक होगा, जो रोम के धर्माध्यक्ष, लातीनी कलीसिया के प्रमुख है और इस भांति वे पश्चिमी कलीसिया के भी अगुवे हैं, जो कलीसियाई समुदाय की भी सेवा करते हैं।”

यह “रोम के धर्माध्यक्ष” दस्तावेज़ के सुझावों में से एक है: इस अंतर पर विचार करना ताकि रोम के धर्माध्यक्ष वास्तव में कलीसियाई समुदाय की सेवा कर सकें, काथलिक कलीसिया के भीतर उनकी भूमिका और सामान्य रूप से कलीसियाई समुदाय की सेवा में उनकी भूमिका भिन्न हो सकती है।

डोमिनिकन ने कहा, "प्रधानता एकता की सेवा में है, और दोनों अविभाज्य हैं।" वे दो प्रतिस्पर्धी सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि “परस्पर घटक हैं।” उसी तरह, "दोनों ही प्रधानता और धर्मसभा के बीच एकता की सेवा करते हैं।" दस्तावेज़ “रोम के धर्माध्य” का मूल्य सिनोडलिटी को एक व्यापक संदर्भ में रखने में निहित है, जो कलीसिया के तीन महान आयामों की बहुत व्यापक समझ प्रस्तुत करती हैः एक, कुछ और कई - एक की प्रधानता, कुछ की सामूहिकता और “कई” का सांप्रदायिक आयाम। इस प्रकार, यदि सिनोडैलिटी को इस तरह से समझा जाता है, तो "यह अनिवार्य रूप से प्रधानता को एकीकृत करता है, इसके साथ ही यह सामूहिकता और सांप्रदायिक आयाम को भी एकीकृत करता है, जिससे सिनोडलिटी को प्रधानता के साथ संतुलित किए जाने वाले सिद्धांत के बजाय एक गतिशीलता के रूप में समझा जा सकता है।”

हाल में संत पापा ने जिस तरह से खुद को पेश किया है, इसमें विश्वव्यापी संवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका आई है। ऐनी कैथी ग्रैबर ने जॉन पॉल द्वितीय द्वारा यूट यूनम सिंट की माफ़ी को याद किया: “हम जिस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, जैसा कि मेरे संत पापा पूर्ववर्ती पॉल 6वें ने किया था।" मेनोनाइट पुरोहित का मानना ​​है कि इस कथन के बाद कई चीज़ें संभव हुईं, जैसे कि काथलिक और लूथरनों के बीच महत्वपूर्ण मेल-मिलाप।

संत पापा फ्रांसिस ने 13 मार्च, 2013 को कलीसिया विश्वयापी धर्मगुरू की नियुक्त उपरांत शाम को, अपने आशीर्वाद से पहले, जो पहले शब्द कहे थे, वे थे: “आप जानते हैं कि कॉन्क्लेव का कार्य रोम को एक धर्माध्यक्ष देना था। [...] रोम धर्मप्रांत के समुदाय का अपना धर्माध्यक्ष है।” फ्रांसिस ने खुद को संत पा पा नहीं, बल्कि रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में संदर्भित किया।

फादर हयासिंथे डेस्टिवेल ने कहा, “क्योंकि वे रोम के धर्माध्यक्ष हैं, इसलिए वे उस कलीसिया के धर्माध्यक्ष हैं जो आंतियोक के इग्नासियुस की अभिव्यक्ति के अनुसार, वह इस कलीसिया के लिए नियुक्त किया गया है जिससे सभी कलीसियाओं और ईसाई समुदाय की एकता स्थापित हो सके। “ इस प्रकार रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में संत पापा को एकता की एक विशेष सेवा के लिए बुलाया गया है, जिसे हम काथलिक मानते हैं कि यह उनकी प्रेरिताई का सार है।”

इस परिप्रेक्ष्य में, पूर्ण एकता से पहले रोम के धर्माध्यक्ष की प्रधानता का प्रयोग करने का एक नया रूप भी परिकल्पित किया जा सकता है। पिसिडिया के प्राधिधर्माध्यक्ष जॉब ने इसे स्वीकारते हैं, और पुरोहित डेस्टिवेल का मानना ​​है कि “यह पहले से ही वही है जो हम अनुभव कर रहे हैं।”

