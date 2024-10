म्यांमार के कार्डिनल बो : शांति संभव है, वार्ता एकमात्र रास्ता है

वाटिकन न्यूज

म्यांमार 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से हिंसा से त्रस्त है, जिसने औन सान सू की की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका और इसे संघर्ष में धकेल दिया।

वाटिकन मीडिया से बात करते हुए, यांगून के महाधर्माध्यक्ष, कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने गंभीर स्थिति पर बात की, जहाँ अनुमानित 40,000 प्रवासी वर्तमान में सुरक्षा की तलाश में सीमाओं को पार कर रहे हैं।



कार्डिनल बो ने कहा, "लोग जंगलों में छिपे हुए हैं, बहुत से युवा प्रवासी श्रमिक बन रहे हैं, जो देश में बहुत जटिल स्थिति के कारण पलायन करने को मजबूर हैं।"

यह संघर्ष, जिसमें न केवल सेना और विद्रोही शामिल हैं, बल्कि लोक सुरक्षा बल भी शामिल है, कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है, और कार्डिनल ने स्थिति की गंभीर अनिश्चितता पर प्रकाश डाला: "फिलहाल, यह अप्रत्याशित है। हम भविष्य को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। यह जानना मुश्किल है कि आगे क्या होगा।"



म्यांमार में युद्ध से निपटने का तरीका खोजने के उद्देश्य से इस महीने लाओस में आयोजित एशियाई देशों की हाल की बैठक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, कार्डिनल बो ने कहा कि शांति की दिशा में प्रगति अभी भी कठिन बनी हुई है।

उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों से लड़ाई बंद करने का आग्रह किया गया, लेकिन जमीन पर विद्रोही अपनी स्थिति बनाये हुए हैं, जबकि सेना हवाई हमले कर रही है। यह बहुत मुश्किल है।"



कार्डिनल ने बताया कि पोप फ्राँसिस कभी भी पीड़ित राष्ट्र को नहीं भूलते, और अपने देवदूत संदेशों में म्यांमार की ओर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, और कहते हैं, "म्यांमार को कभी न भूलें।"

वर्मा के धर्माध्यक्ष ने पोप की चिंता को दोहराते हुए बातचीत का आह्वान किया: "हम किसी भी पक्ष को दोष नहीं देते हैं। इसके बजाय, हम उनसे मेल-मिलाप के लिए बातचीत की मेज पर आने का आह्वान करते हैं।"



सैन्य जुंटा द्वारा शांति वार्ता के कथित आह्वान के बारे में पूछे जाने पर, कार्डिनल बो ने युद्धरत गुटों के बीच विश्वास की चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें उम्मीद है: "फिलहाल, लड़ाई जारी है। लेकिन हम अपने विश्वास में दृढ़ हैं कि शांति संभव है।"

यांगून के महाधर्माध्यक्ष ने पीड़ित लोगों के विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की।

"एक बात जो बहुत आश्चर्यजनक है वह यह है कि कई जातीय समूह, जंगलों में छिपने और सब कुछ खोने के बावजूद, कभी भी ईश्वर को नहीं भूलते। वे प्रार्थना करते हैं और अपने विश्वास को बनाए रखते हैं।"



अंत में, कार्डिनल बो ने आशा और प्रार्थना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की: "हम विश्वास को खोने की कोशिश नहीं करते हैं। ईश्वर का अपना समय होता है। शांति संभव है, और शांति ही एकमात्र रास्ता है। शांति के लिए, वार्ता ही एकमात्र रास्ता है।"



