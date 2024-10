मेलबर्न के नामित कार्डिनल माइकोला बाइकोक

वाटिकन न्यूज

यूक्रेन, बृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर 2024 (रेई) : "विश्व में शांति तभी आएगी जब लोगों के हृदय में शांति होगी, एक सच्ची शांति जो ख्रीस्त के प्रेम से आती है।"

वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में, कार्डिनल-चुने हुए मायकोला बाइकोक, सीएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओशिनिया में यूक्रेनी काथलिकों के लिए मेलबोर्न के संत पेत्रुस और पौलुस धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष ने यह विश्वास व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में युद्धों के बीच शांति की दिशा में काम करने में कलीसिया की भूमिका पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से अपने मूल यूक्रेन में।

बातचीत के दौरान, यूक्रेन में जन्मे भावी कार्डिनल ने अपनी आध्यात्मिकता, आस्था के मॉडल और युद्ध के इस समय में जिम्मेदारी पर चर्चा की।

उन्होंने जोर देकर कहा, "कलीसिया को न केवल यूक्रेन में बल्कि मध्य पूर्व और विश्व के अन्य भागों में भी न्यायपूर्ण शांति के मध्यस्थ बनने में सक्रिय होना चाहिए, जहां युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं।"

नामित-कार्डिनल बाइकोक ने यह भी बताया कि किस प्रकार पिछले यूक्रेनी कार्डिनलों ने उन्हें प्रेरित किया है, उनका मानना ​​है कि कलीसिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता तथा ओशिनिया में उनकी प्रेरितिक चिंताएँ, विश्वासियों की सेवा होनी चाहिए।

6 अक्टूबर को रविवार के देवदूत प्रार्थना में, पोप फ्राँसिस ने 21 नए कार्डिनलों में से एक के रूप में उन्हें नामित किया है, जिसके बाद वे 44 वर्ष की आयु में कार्डिनल मंडल के सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए।

प्रश्न: नामित-कार्डिनल बाइकोक, आपको यह समाचार कैसे मिला कि पोप फ्राँसिस ने आपको कार्डिनल नामित किया है, और युद्ध के इस समय में आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं?



नामित-कार्डिनल बायकोक: मुझे यह खबर ब्रिसबेन में हमारे पैरिश का दौरा करते समय मिली। यह शाम के भोजन का समय था, जब मेरा फोन बंद था। जब मैंने अपना फोन ऑन किया, तो संदेशों की बाढ़ आ गई। ईमानदारी से कहूँ तो, पहले तो मुझे लगा कि यह एक मजाक है। इसे समझने में कुछ समय लगा।

मैं समझता हूँ कि इस नियुक्ति ने मुझ पर बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है, हमारी पूरी कलीसिया के जीवन और भविष्य की ज़िम्मेदारी। युद्ध के कारण हमारे यूक्रेनी लोगों के कठिन समय को जानते हुए, मैं काथलिक जगत को हमारे देश में क्या हो रहा है, इसके बारे में सूचित करना जारी रखूँगा और उन्हें लगातार यूक्रेन की याद दिलाता रहूँगा।



प्रश्न: आपके अतीत या वर्तमान के किस अनुभव ने आपको संत पापा के सलाहकार की भूमिका के लिए सर्वोत्तम रूप से तैयार किया है?

मैं इस नियुक्ति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं कहूंगा। मैं सेमिनरी में प्रशिक्षण के दौरान भी धर्माध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था। हम धर्माध्यक्ष या कार्डिनल बनने के लिए तैयार नहीं थे। काथलिक कलीसिया में कार्डिनल, पोप की सेवा में एक माननीय नियुक्ति है। यह एक सलाहकार की भूमिका है जिसके लिए मुझे आज दुनिया में कलीसिया की जरूरतों के प्रति चौकस रहने की आवश्यकता है।

फिलहाल, मुझे नहीं पता कि पोप ने मुझे क्या भूमिका या जिम्मेदारी सौंपी है और मेरे कंधों पर क्या डाला है, लेकिन मुझे पता है कि पोप के साथ सीधे संपर्क करने का एक बड़ा अवसर होगा। मैं यहाँ महाधर्माध्यक्ष स्वियातोस्लाव [शेवचुक] [यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया के प्रमुख] का हवाला देना चाहूँगा कि हम पोप फ्राँसिस, काथलिक कलीसिया, दुनिया और विश्व समुदाय से एक दिल और एक मुँह से बात करेंगे।

प्रश्न: पोप फ्रांसिस अक्सर शहीद यूक्रेन की पीड़ा को समाप्त करने का आह्वान करते हैं। आपकी राय में, इस उद्देश्य की दिशा में ठोस काम करने के लिए क्या आवश्यक है?

पिछले रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद पोप ने यूक्रेन के शहीदों का दो बार ज़िक्र किया और देश की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के लोगों को ठंड से मरने से रोकने, आम लोगों पर हवाई हमले बंद करने की अपील करता हूँ, क्योंकि वे हमेशा सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं और बेगुनाहों की हत्या बंद की जाए।



वाटिकन और पोप ने युद्ध को रोकने के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वाटिकन बंदियों को मुक्त करने, पीड़ितों और घायलों के लिए प्रार्थना करने और बिना किसी निशान के गायब हो गए लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत कुछ किया गया है, लेकिन भविष्य में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है।

प्रश्न: अपनी आध्यात्मिकता पर एक नज़र: निराशा के बावजूद आप व्यक्तिगत रूप से कैसे विश्वास और आशा बनाए रखते हैं? क्या आप हमें अपनी आध्यात्मिकता के बारे में बता सकते हैं और आपने अपनी बुलाहट को कैसे पहचाना?

मुझे 15 साल की उम्र में ही ख्रीस्त का अनुसरण करने की अपनी बुलाहट का पता चल गया था, जब मैं स्कूल में ही था। रेडम्पटोरिस्ट पुरोहितों ने मुझे अपनी बुलाहट पहचानने में मदद की क्योंकि यह उनकी पल्ली थी जहाँ मैं नियमित रूप से गिरजा सेवक बनता था। बाद में मैंने मिशन और आध्यात्मिक साधना में फादरों के साथ सेवा करना और यात्रा करना शुरू किया। उनके जीवन के उदाहरण और ईश्वर के वचन का प्रचार करने में उनके महान उत्साह ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। ईश्वर की सेवा में उनका समर्पण और लोगों द्वारा आश्चर्य एवं प्रशंसा किया जाना, बाद में, मेरे लिए, उनमें से एक बनने की तीव्र इच्छा में बदल गया।

मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु, फादर मिखाएलो शेवचिशिन की कहानियों के माध्यम से, मैंने हमारी कलीसिया के दिग्गजों, भूमिगत कलीसिया में हमारे पिताओं और भाइयों की सेवा और उस समय की कठिन परिस्थितियों में धीरज और साहस के बारे में सीखा। इसके बजाय, मेरे दूसरे आध्यात्मिक गुरु, फादर वोलोडिमिर वॉन्स, जो रेडेंप्टोरिस्ट की युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि थे, मेरे लिए एक जीवंत उदाहरण बन गए कि कोई अपना युवा जीवन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर सकता है। आज तक, मुक्तिदाता धर्मसमाज (रेडम्पट्रिस्ट) मेरे लिए एक धर्माध्यक्ष और भविष्य में एक कार्डिनल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रश्न: यूक्रेनी कार्डिनल्स ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है, खासकर कार्डिनल लुबोमिर हुसार। क्या कोई ऐसी खास बात है जिसने आपको उनके नेतृत्व या देश के सामने आनेवाली कठिनाइयों के प्रति उनके दृष्टिकोण से प्रभावित किया है?

कार्डिनल लुबोमिर हुसार एक असाधारण व्यक्ति थे। एक ओर, वे यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया के प्राधिधर्माध्यक्ष थे और दूसरी ओर, वे एक कार्डिनल भी थे। वे हमेशा सादगी और सुलभता बनाए रखने में कामयाब रहे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्यांश है, जिसे मैं उद्धृत करना चाहूँगा: "जीवन में मेरा सपना एक इंसान बनना है, लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं हूँ कि इंसान होने का क्या मतलब है, हालाँकि यह अभी भी मेरा सपना और प्रार्थना है कि मैं एक अच्छा, सामान्य इंसान बनूँ।" कार्डिनल के ये शब्द मेरी प्रेरिताई में मेरी बहुत मदद करेंगे।

प्रश्न: ऑस्ट्रेलिया में आपकी सबसे बड़ी प्रेरिताई संबंधी चिंताएँ क्या हैं, और आपके अनुसार सामान्य तौर पर कलीसिया की सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए?

मुझे लगता है कि दो प्राथमिकताएँ हैं। पहली प्राथमिकता मुझे एक यूक्रेनी कार्डिनल के रूप में दर्शाती है। कलीसिया को न केवल यूक्रेन में बल्कि मध्य पूर्व और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी न्यायपूर्ण शांति के मध्यस्थ बनने में सक्रिय होना चाहिए, जो युद्ध और संघर्ष का सामना कर रहे हैं। दूसरा, हमें सांसारिकता का मुकाबला करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा करनेवाले एक पुरोहित और ऑस्ट्रेलिया में एक धर्माध्यक्ष के रूप में, मैंने देखा है कि सांसारिकता ने समाज और कलीसिया को कैसे प्रभावित किया है।

हमें मिशनरी बनने के लिए बुलाया गया है ताकि लोगों को ईश्वर और उनके पुत्र, येसु मसीह के प्रेम को फिर से खोजने में मदद मिल सके, ताकि वे देख सकें कि कलीसिया पवित्र संस्कारों, पापस्वीकार और पवित्र परमप्रसाद के माध्यम से सबसे सुंदर तरीके से जीवन्त ईश्वर से मिलने का स्थान है। बेशक, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दुनिया में शांति तभी आएगी जब लोगों के दिलों में शांति होगी, एक सच्ची शांति जो मसीह के प्रेम से आती है।

प्रश्न: क्या आपके पास ठोस सुझाव है कि विश्वास को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए?

सबसे पहले, हमें अपने जीवन के माध्यम से मसीह को जीवित दिखाना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे हमारे जीवन को देखेंगे, तो वे हमारे अंदर की सच्चाई को समझ जाएँगे, खासकर, उन देशों में जो धर्मनिरपेक्ष देश हैं। वहाँ यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हमारा येसु के साथ सीधा संबंध हो, जिसे दूसरे हममें फिर से पा सकें।

प्रश्न: अंत में, आपके कार्डिनल बनने के साथ, आप कार्डिनल मंडल के सबसे युवा सदस्य बन जाएंगे। कलीसिया में युवाओं की बात करें तो, आपको क्या लगता है कि युवाओं को यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मसीह का अनुसरण करना सार्थक है, उन्हें समाज में फैले मिश्रित संदेशों से ऊपर उठने के लिए सशक्त बनाना जो आम तौर पर उदासीन, सांसारिक या कभी-कभी विश्वास के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं?

युवाओं को ख्रीस्त को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने निजी जीवन में येसु मसीह के आदर्शों को जीना, लोगों के करीब रहना, खासकर, उन लोगों के जो त्यागे गए हैं और हाशिए पर हैं।

प्रश्न: क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे?

पोप चाहते हैं कि हम कार्डिनलों को महामहिम से ज्यादा सेवक बनना चाहिए। ईश्वर हमें इन नए कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करें। कृपया, हमारे लिए प्रार्थना करें।



