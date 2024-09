लाउदातो सी की भावना में कोप (सीओपी) 29 की ओर

देबोरा कास्तेलानो लुबोव

वाटिकन सिटी, मंगलवार,17 सितंबर 2024 (रेई) : वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय और परिपत्र ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन आवश्यक है। यह अहसास रोम के ओरसिनी भवन में आयोजित एक उच्च-स्तरीय प्रस्तुति और विचार-विमर्श में सबसे आगे होगा, जिसका आयोजन माल्टा के सर्वोच्च मिलिट्री ऑर्डर के दूतावास द्वारा वाटिकन में सोमवार 16 सितंबर को किया गया।

लौदातो सी की भावना कोप 29 की ओर

"लौदातो सी की भावना कोप 29 की ओर: सामाजिक और रोजगार समावेशन के लिए एक अवसर के रूप में ऊर्जा संक्रमण" शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में मैयर फाउंडेशन के अध्ययन और अज़रबैजान में कोप 29 तक के विकास को प्रस्तुत किया जाएगा।

दुबई में कोप 28 के दौरान प्रस्तुत इस शोध में इटली, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, भारत, अल्जीरिया, चिले और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दस देशों के 1,700 उत्तरदाताओं ने भाग लिया।

मैयर फाउंडेशन का अध्ययन बहुराष्ट्रीय बाजार अनुसंधान और परामर्श फर्म आईपीएसओएस के सहयोग से किया गया था।

संपूर्ण निष्कर्ष फाउंडेशन की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, जो संस्था की "कल के 'मानवतावादी इंजीनियरों' के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन में योगदान देने के लिए अपने व्यापक दृष्टिकोण और बहु-विषयक ज्ञान को लागू करने में सक्षम होंगे।"

ऊर्जा रूपांतरण की तत्कालिक आवश्यकता

अपने आँकड़ा से, संगठन औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य एवं ऊर्जा रूपांतरण में "गहन परिवर्तन" की अपील कर रहा है, और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होने की चेतावनी भी दे रहा है।

इस परिवर्तन के लिए नए कौशल और वर्तमान कार्यबल का पुनः कौशलीकरण महत्वपूर्ण है। जैसा कि अध्ययन द्वारा पुष्टि की गई है, इस परिवर्तन का नेतृत्व करनेवाले इंजीनियरों के पास परिवर्तन का सामना करने के लिए अधिक "मानवतावादी" दृष्टिकोण होगा।

शुद्ध शून्य और कार्बन तटस्थता

इसी तरह, फाउंडेशन "शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव की मांग करता है।"

इसमें कहा गया है, "मैयर फाउंडेशन के रूप में, हम प्रशिक्षण और सांस्कृतिक प्रेरणा के माध्यम से समाज को कार्बन तटस्थता लक्ष्यों की ओर विकसित करने में मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हैं।"

रोजगार सृजन और समावेशन का अवसर

अध्ययन ऊर्जा परिवर्तन से निपटने के लिए कौशल विकास के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है, विशेष रूप से एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उभरते देशों में। इसके अलावा, यह पारिस्थितिक परिवर्तन में इन क्षेत्रों से उभरती एक नई चेतना और नेतृत्व की भूमिका को इंगित करता है।

अध्ययन में माना गया है कि ऊर्जा परिवर्तन न केवल जलवायु संकट के लिए एक तत्काल प्रतिक्रिया है, बल्कि रोजगार सृजन और कार्यबल में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शामिल करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर भी प्रस्तुत करता है।

शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश

इस संदर्भ में, संगठन इस बात पर जोर देता है कि इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करना, समग्र पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए "महत्वपूर्ण" है।

उन्होंने कहा कि इस तरह, यह प्रस्ताव पर्यावरण पर संत पापा फ्राँसिस के 2015 के अभूतपूर्व विश्वव्यापी पत्र "लाउदातो सी" की भावना के अनुरूप है।

इस आयोजन के दौरान, मैयरे फाउंडेशन ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र के कार्यबल में प्रवासी प्रवाह को एकीकृत करने पर अध्ययन के लिए एक शोध अनुदान भी शुरू करेगा।

विशेषज्ञों का पैनल

वाटिकन में सर्वोच्च मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा के राजदूत अंतोनियो ज़ानारदी लानदी और मैयरे समूह के अध्यक्ष और संस्थापक तथा मैयरे फाउंडेशन के अध्यक्ष फैब्रीसियो दी अमातो, फाउंडेशन की महानिदेशिका इलारिया कतास्तिनी द्वारा शोध की प्रस्तुति से पहले मेहमानों का स्वागत किया जायेगा।

इसके बाद, इटली के आंतरिक मंत्री, मातेओ पियांतेदोसी; संत पेत्रुस महागिरजाघर के रख रखाव के संचार निदेशक फा. एन्सो फ़ोरतुनातो और क्रिस्टीना फिनोकी महने, न्यूयॉर्क के फोर्डहम गैबेली बिजनेस स्कूल के सलाहकार बोर्ड के सदस्य और मिलान स्थित पवित्र हृदय काथलिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बीच एक पैनल चर्चा होगी।

पैनल का संचालन मैयरे समूह के संस्थागत संबंध, संचार और स्थिरता के निदेशक कार्लो निकोलाइस द्वारा किया जाएगा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here