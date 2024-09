सिंगापुर के विशेषज्ञ द्वारा समाज में प्रवासियों के महत्व पर प्रकाश

वाटिकन न्यूज़

सिंगापुर, गुरुवार 12 सितंबर 2024 (रेई) : सिंगापुर में प्रवासियों और भ्रमणशील लोगों की देखभाल के लिए महाधर्मप्रांतीय आयोग (एसीएमआई) के कार्यकारी निदेशक जैकब सू ने सिंगापुर में विदेशी श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में वाटिकन न्यूज़ से बात की।

संत पापा फ्राँसिस देश में अपनी प्रेरितिक यात्रा पर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनका संगठन इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कर रहा है।

जैकब सू: एसीएमआई एक ऐसा संगठन है जो सिंगापुर में सभी प्रवासियों की सेवा करता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जाति, भाषा या वे कहीं से भी आते हों। हमारा लक्ष्य सिंगापुर में सभी प्रवासियों का स्वागत, संरक्षण, एकीकरण और समृद्धि करने में अच्छे चरवाहे के राजदूत बनना है।

सिंगापुर की प्रवासन स्थिति जटिल है, जिसमें आप्रवासन आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। जून 2023 तक, हमारी जनसंख्या 5.92 मिलियन थी, जिसमें 4.15 मिलियन निवासी और 1.77 मिलियन गैर-निवासी।

प्रवासी हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, श्रम अंतराल को भरने, उत्पादकता बढ़ाने और नए कौशल एवं विशेषज्ञता लाते हैं। वे विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य को भी समृद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रवासी हमारे कार्यबल परिवर्तन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमें बढ़ती आबादी, तकनीकी परिवर्तनों और स्थानीय श्रमिकों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

हालांकि, सामाजिक सामंजस्य, एकीकरण, आवास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कार्य पास, रोजगार पास और निर्भरता अनुपात जैसी नीतियों को लागू किया है।

अंततः, सामाजिक सामंजस्य के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए प्रवासन का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। हम सभों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों और प्रयासों को अनुकूलित और परिष्कृत करना जारी रखेंगे।

जनशक्ति मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2023 तक, सिंगापुर का कुल विदेशी कार्यबल लगभग 152 मिलियन है, जो हमारे श्रम बल का लगभग 38% है।

एक खुले और वैश्विक रूप से जुड़े देश के रूप में, हम एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका सहित विविध क्षेत्रों से विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करते हैं।

जिन देशों से हमारे विदेशी कर्मचारी आते हैं, उनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, म्यांमार, फिलीपींस, बांग्लादेश और भारत के साथ-साथ यूरोप में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका शामिल हैं।

वे निर्माण और विनिर्माण से लेकर घरेलू काम, सेवाओं, समुद्री और अपतटीय उद्योगों, स्वास्थ्य सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी तक के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते हैं।

वे अर्ध-कुशल से लेकर कुशल श्रमिकों और योग्यता वाले पेशेवरों तक कई तरह के पदों पर हैं। उनके रहने की अवधि वास्तव में उनके कार्य पास, व्यावसायिक परिस्थितियों और यहां तक ​​कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न होती है। आम तौर पर, प्रत्येक कार्य पास दो साल की अवधि के लिए दिया जाता है।

सिंगापुर का विदेशी कार्यबल हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम दुनिया भर के प्रतिभाओं का स्वागत करना जारी रखते हैं।

प्रश्न: प्रवासियों के प्रति जनता का रवैया क्या है?

वास्तव में, प्रवासियों के बारे में जनता का दृष्टिकोण जटिल और बहुआयामी है। जहाँ प्रवासियों द्वारा लाए जाने वाले आर्थिक लाभों और सांस्कृतिक विविधता को मान्यता दी जाती है, वहीं नौकरी की प्रतिस्पर्धा, एकीकरण और सामाजिक सामंजस्य के बारे में भी चिंताएँ हैं।

नीति अध्यन संस्थान द्वारा 2020 में किए गए एक हाल के अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश सिंगापुर निवासी देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों की संख्या पर सख्त सीमाएँ चाहते हैं, और वृद्ध उत्तरदाताओं के इस दृष्टिकोण को रखने की अधिक संभावना है। हालाँकि, अध्ययन से यह भी पता चला कि कुछ निवासी अप्रवासियों या विदेशी श्रमिकों को पड़ोसी के रूप में रखने के प्रतिकूल हैं।

अध्ययन में 2,000 से अधिक सिंगापुर निवासियों का सर्वेक्षण किया गया, और अध्ययन के कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित सुझाव देते हैं: लगभग 70 प्रतिशत निवासी विदेशी प्रवेश पर सख्त सीमाएँ चाहते हैं।

विकास के प्रभाव के बारे में लगभग 45 प्रतिशत वास्तव में तटस्थ हैं। 48 प्रतिशत सहमत हैं कि अप्रवासी सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाते हैं, जबकि 51% का मानना ​​है कि आप्रवासन महत्वपूर्ण नौकरी रिक्तियों को बढ़ाता है। लगभग 37 प्रतिशत का मानना ​​है कि इससे सामाजिक संघर्ष होता है, और 43% का मानना ​​है कि इससे बेरोज़गारी बढ़ती है।

दिलचस्प बात यह है कि युवा और अधिक शिक्षित उत्तरदाता अप्रवासियों और विदेशियों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। प्राकृतिक नागरिक और स्थायी निवासी भी अप्रवासियों और अप्रवास के बारे में अधिक सकारात्मक विचार रखते हैं। सिंगापुर के निवासी आम तौर पर विविधता के लिए खुले हैं और अप्रवास के लाभों को पहचानते हैं।

जबकि आम तौर पर प्रवास के लाभों की सराहना की जाती है, नौकरी की प्रतिस्पर्धा, एकीकरण और सामाजिक सामंजस्य के बारे में चिंताएँ बनी हुई है। सरकार ने इन चिंताओं को स्वीकार किया है और उन्हें संबोधित करने हेतु नीतियों को लागू किया है।

कुल मिलाकर, सिंगापुर में प्रवासियों के प्रति जनता का रवैया सूक्ष्म और संदर्भ पर निर्भर है, जो समग्र रूप से प्रवास के लाभों और चुनौतियों दोनों को दर्शाता है।

प्रश्न: विदेशी कर्मचारियों के सामने आने वाली इन चुनौतियों से निपटने के लिए एसीएमआई क्या कर रहा है?

इससे पहले कि हम यह बताएं कि एसीएमआई क्या कर रहा है, शायद कुछ मुख्य बाधाओं पर चर्चा करना उपयोगी होगा जिनका सामना विदेशी कर्मचारी सिंगापुर में रहते हुए करते हैं।

हमारे अनुभव में, विदेशी कर्मचारी मुख्य रूप से या अधिकांश समय भाषा जैसी मुख्य बाधाओं का सामना करते हैं, जहाँ वे अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, जिससे उनके लिए सिंगापुर में संवाद करना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। सिंगापुर के बहुसांस्कृतिक समाज के अनुकूल होने के कारण सांस्कृतिक अंतर भी हैं। हमारे स्थानीय रीति-रिवाजों, मानदंडों को समझना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण है।

सामाजिक अलगाव भी एक बाधा है जहाँ वे अपने कार्यस्थलों के बाहर संबंध बनाने और सामाजिक नेटवर्क बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। कर्मचारी अपने घर और परिवार से अलग एवं अपने स्वयं के स्थानीय सहायता नेटवर्क से अलग होने के कारण, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

एक और मुख्य बाधा जो हम देखते हैं वह है स्थानीय कानूनों और विनियमों की सीमित समझ। कभी-कभी वे हमारे कानूनों और विनियमों से परिचित नहीं होने के कारण अनजाने में उल्लंघन होता है।

सरकार, एसीएमआई, अन्य गैर सरकारी संगठनों और व्यापक समुदायों जैसे हितधारकों के साथ मिलकर, विदेशी श्रमिकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। एकीकरण को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में यह सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण है कि विदेशी श्रमिक सिंगापुर में स्वागत और मूल्यवान महसूस करें। साथ मिलकर काम करके, हम एक अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बना सकते हैं जो विदेशी श्रमिकों को पनपने और हमारे समाज में योगदान करने की अनुमति देता है।

अब, एसीएमआई इन बाधाओं का सामना करने के लिए क्या कर रहा है जिन्हें मैंने अभी साझा किया है।

उनका समर्थन करने के लिए एसीएमआई समर्पित है। यह हमारे परिवार-से-प्रवासियों के दृष्टिकोण और उनका स्वागत, रक्षा, एकीकृत और उन्हें समृद्ध बनाने जैसे मूल मूल्यों द्वारा निर्देशित है।

हम उनका सम्मान के साथ स्वागत करते, उनकी गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करते, उन्हें समुदाय में एकीकृत करते, और मनोवैज्ञानिक-भावनात्मक एवं आध्यात्मिक प्रशिक्षण सहित व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन को समृद्ध करते हैं। हमारे संरक्षण प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि कमज़ोर प्रवासी सम्मान और सुरक्षा के साथ समग्र जीवन जी सकें और मामला प्रबंधन, सहायक परामर्श और शिक्षा प्रायोजन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संवाद सत्रों और सामुदायिक समारोहों के माध्यम से सिंगापुर की विविधता का जश्न मनाते हुए, अंतर-सांस्कृतिक समझ और सहानुभूति के माध्यम से प्रवासियों को एकीकृत करते हैं। हम सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, सार्थक बातचीत और स्थायी संबंधों के अवसर पैदा करते हैं। हम पल्लियों, गिरजाघरों और सामुदायिक भागीदारों के साथ मिलकर, प्रवासी श्रमिकों को आवश्यक देखभाल पैक और गर्म भोजन प्रदान करते हैं। हमारे साथ काम करने वाले सहयोगियों को प्रवासियों से जुड़ने, उनकी कहानियाँ सुनने और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

अंत में, हमारे संवर्धन कार्यक्रम प्रवासियों को व्यावसायिक और भाषा पाठ्यक्रमों, व्यावहारिक कौशल विकसित करने और सामुदायिक निर्माण के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

प्रश्न: संत पापा फ्राँसिस ने हमेशा प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की मध्यस्थ की है। सिंगापुर में उनकी यात्रा का क्या महत्व है, आपके एसीएमआई के मिशन पर क्या प्रभाव की आशा करते हैं?

संत पापा फ्राँसिस की सिंगापुर यात्रा यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रवासी अधिकारों और सम्मान के लिए उनकी मध्यस्थता उस समाज में गहराई से प्रतिध्वनित होगी, जहाँ समावेशिता, सामाजिक सामंजस्य, सद्भाव और सह-अस्तित्व मूल्यवान है।

उनकी सिंगापुर यात्रा का विषय, एकता और आशा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकता कलीसिया, समाज और पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में विश्वासियों के बीच सामंजस्य और सद्भाव व्यक्त करती है।

संत पापा इस क्षेत्र के ख्रीस्तियों के लिए आशा की किरण दिखायी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो भेदभाव और उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। इसलिए हम उनकी यात्रा से आशा करते हैं कि यह सबसे पहले प्रवासियों के स्वागत, सुरक्षा, एकीकरण और जीवन को समृद्ध बनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एसीएमआई के मिशन को बढ़ाएगा। अंतर-धार्मिक संवाद के महत्व को उजागर करेगा, धार्मिक समुदायों के बीच अधिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देगा साथ ही सामुदायिक बंधन को मजबूत करेगा, करुणा और सहानुभूति की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा और अन्ततः विभिन्न राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को एकजुट करेगा।

संत पापा ने इस वर्ष 110वें विश्व प्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के लिए विषय चुना है, ‘ईश्वर अपने लोगों के साथ चलता है’, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी स्वर्ग के राज्य की ओर यात्रा पर हैं। वे हमें प्रवासियों को ईश्वर के लोगों की जीवित छवि के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो गुलामी से आजादी की ओर आशापूर्ण यात्रा करते हैं। एसीएमआई ने प्रवासियों के लिए एक साधन किट विकसित की है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि उनकी यात्रा और योगदान का सम्मान करने के लिए पल्लियों, मंत्रालयों और समुदायों मदद मिल सके।

संत पापा की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक होगी। विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के साथ ईश्वर चलते और खुद को उनके साथ जोड़ते हैं। आइए, हम एकता, समावेशिता, सहानुभूति, करुणा को बढ़ावा देने और अपने आस-पास के लोगों को आशा देने के लिए इस क्षण को अपनायें।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here