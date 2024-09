कार्डिनल माइकलरॉय: पाक्स क्रिस्टी का अहिंसा संस्थान परिधि तक पहुंचेगा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 23 सितंबर 2024 : ख्रीस्तीय नैतिकतावादी तब से "न्यायपूर्ण युद्ध" की अवधारणा से जूझ रहे हैं, जब से संत अगुस्टीन ने चौथी शताब्दी में इसकी नैतिक नींव रखी थी। सान डिएगो के धर्माध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट माइकलरॉय ने स्पष्ट किया है कि न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत कभी भी सुसमाचार के संदेश के साथ फिट नहीं बैठता है, चाहे वह सिद्धांत तकनीकी रूप से कितना भी "नैतिक" क्यों न हो।

वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में कार्डिनल माइकलरॉय ने कहा, "कलीसिया के जीवन में, न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत काथलिक शिक्षा में एक द्वितीयक तत्व हैं; पहला यह है कि हमें युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, बहुत बार लोगों ने युद्ध के औचित्य के रूप में न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत और इसके पीछे की परंपरा का इस्तेमाल किया है। कार्डिनल माइकलरॉय के अनुसार, यह "एक बड़ी समस्या है।"

काथलिक शांति आंदोलन, पाक्स क्रिस्टी इंटरनेशनल, 29 सितंबर को रोम में नए कथलिक अहिंसा संस्थान का उद्घाटन करेगा, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कार्डिनल माइकलरॉय भाग लेंगे।

नए संस्थान के मिशन को देखते हुए, अमेरिकी कार्डिनल ने समझाया कि हिंसा एक बहुत ही पेचीदा शब्द है, क्योंकि दुनिया में विभिन्न प्रकार की हिंसा है, जिनमें से सभी, "अपने मूल में सुसमाचार के मार्ग के विपरीत हैं।"

उन्होंने कहा कि अहिंसा संस्थान कई संघर्षों, गृहयुद्धों और राष्ट्रीय सीमाओं के पार युद्धों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेगा।

उन्होंने कहा, "यह और भी महत्वपूर्ण है कि कलीसिया इन संघर्षों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को खोजने का गवाह बने, जब वे शुरू होते हैं।" "लेकिन, शांति का निर्माण संघर्षों को समाप्त करने की तुलना में बहुत व्यापक प्रयास है।"

इसलिए, शांति का मतलब केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसकी अनुपस्थिति एक पहला कदम है, और संघर्ष को खत्म करने से सुसमाचार के तत्वों के साथ एक बड़ा सामंजस्य स्थापित होता है, मानव व्यक्ति की गरिमा की देखभाल होती है और लोगों के बीच एकजुटता होती है। कार्डिनल माइकलरॉय ने कहा, "शांति निर्माण के हिस्से के रूप में ये व्यापक विषय आवश्यक हैं, लेकिन युद्ध और शांति पर काथलिक धर्मशास्त्र के केंद्र में सक्रिय अहिंसा को लाना ही नींव रखेगा।"

कार्डिनल माइकलरॉय ने कहा कि अहिंसा के परिणाम स्पष्ट हैं और उनका गहराई से अध्ययन किया गया है, उन्होंने कहा कि सक्रिय अहिंसा द्वारा स्थापित शांति किसी संघर्ष को “जीतने” से प्राप्त की गई किसी भी चीज़ से कहीं अधिक मजबूत है।

“अहिंसा” शब्द काथलिक कलीसिया से कहीं आगे तक जाता है और महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में गढ़ा गया था, जिन्होंने 5,000 साल पुराने संस्कृत शब्द अहिंसा (जिसका अर्थ है “न फाड़ना,” “नुकसान न पहुँचाना,” “अहिंसा,” और “नुकसान पहुँचाने से इनकार करके प्राप्त की गई शक्ति”) का अनुवाद किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तरह गांधी, जिनमें से कोई भी काथलिक नहीं था, अहिंसा के लिए जोर देने में अग्रणी थे।

कार्डिनल माइकलरॉय ने कहा कि दुनिया भर में अहिंसा फैलाना, “एक ऐसी बातचीत है जो काथलिक दुनिया से कहीं परे कई तरह की संस्थागत और सांस्कृतिक सेटिंग्स में पहले से ही हो रही है।”

लेकिन, वे सोचते हैं, "हम इस चर्चा को वास्तविक रूप से और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित हो सकें और उनका पोषण हो सके?"

पाक्स क्रिस्टी के काथलिक अहिंसा संस्थान में दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसके सदस्य दक्षिण सूडान और फिलिस्तीन जैसे संघर्ष-ग्रस्त देशों से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी तथाकथित “महान शक्तियों” तक से हैं। कार्डिनल माइकलरॉय ने कहा कि उन्हें पिछले साल वाटिकन में धर्मसभा के दौरान दक्षिण सूडानी कार्डिनल के बगल में बैठना याद है।

अमेरिकी कार्डिनल ने कहा, “यह बहुत ही हिंसा वाला एक कष्टदायक संघर्ष है।” “और फिर भी, हमारी बातचीत में यह स्पष्ट लग रहा था कि वास्तविक शांति बनाने और समाज की मदद करने का एकमात्र तरीका हिंसा के चक्र को बढ़ावा देने से बचना था। यह सिर्फ़ प्रतिशोध से नहीं किया जा सकता।”

हिंसा और युद्ध के उदाहरण कभी कम नहीं होते, कार्डिनल माइकलरॉय ने वैश्विक दक्षिण के कुछ हिस्सों में आंतरिक संघर्षों पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, जिसे उत्तरी गोलार्ध के लोग अक्सर जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं।

उन्होंने कहा, "अहिंसा संस्थान अपनी बातचीत और पहुंच में इतना व्यापक होने के कारण सभी मुद्दों को हमारी नज़र में रखने में मदद करेगा।" नए संस्थान का एक दायरा यह समझना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के तरीके विकसित किए जा सकें। जैसा कि संत पापा फ्राँसिस अक्सर सलाह देते हैं, कलीसिया को अपनी देखभाल और ध्यान को परिधि तक बढ़ाना चाहिए। कार्डिनल माइकलरॉय ने कहा, "यह गवाह की शक्ति है, लोगों को एकजुटता के लिए बुलाने और इस तरह हिंसा को हराने की शक्ति है।" "हालांकि इस तरह के प्रयासों से हमेशा शांति नहीं मिलती है, लेकिन यह काथलिकों, येसु मसीह के अनुयायियों और आम लोगों के रूप में हमारे दिल और आत्मा में होना चाहिए।"

कार्डिनल माइकलरॉय ने अहिंसा के लिए काथलिक संस्थान द्वारा संत पापा फ्राँसिस के विश्वव्यापी पत्र फ्रातेल्ली तुत्ती पर आधारित नए क्षितिज को याद करते हुए निष्कर्ष निकाला, "संत पापा हमसे कह रहे हैं कि हमें नए शब्दों में सोचना होगा।" "हमारे दिमाग में परिधि के बारे में अंधेपन की पट्टी बंधी हुई है और हम सोचते हैं कि कुछ क्षेत्र कम महत्वपूर्ण हैं। यह एक ज़हर है और यह निश्चित रूप से सुसमाचार के विपरीत है।"

