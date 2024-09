पेरिस के नोट्रे-डेम महागिरजाघर का पुनर्निर्माण

जीन चार्ल्स पुतजोलू द्वारा – पेरिस में विशेष संवाददाता

पेरिस, मंगलवार 17 2024 (वाटिकन न्यूज) : संभवतः ढांचे में शॉर्ट सर्किट के कारण 15 अप्रैल, 2019 को नोट्रे-डेम डे पेरिस में भीषण आग लग गई थी। अग्निशामकों को 15 घंटे तक आग बुझाने में मशक़्कत करनी पड़ी।

जब आग बुझाई गई, तो नुकसान बहुत ज़्यादा था। शिखर के ढहने से गुंबद छेद हो गया। ढांचा आंशिक रूप से जल गया था, और सीसे के आवरण पिघल गए थे। महागिरजाघर की स्थिरता को खतरा था।

अगले दिन, दुनिया भर में लोग एकजुट हो गए। कुछ ही दिनों में, 846 मिलियन यूरो का दान मिला। 150 देशों के 340,000 दानदाताओं ने एक स्पष्ट संदेश दिया: नोट्रे-डेम डे पेरिस का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।

उस क्षण से, एक मानवीय और तकनीकी साहसिक कार्य शुरू हुआ। इमारत का स्वामित्व रखने वाले फ्रांसीसी राज्य ने 5 वर्षों में महागिरजाघर के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई। लक्ष्य पूरा हो गया है और नोट्रे-डेम 7 दिसंबर से विश्वासियों का स्वागत फिर करेगा।

इस रिपोर्ट को बनाने, फिल्म बनाने और निर्माणाधीन महागिरजाघर के अंदर भ्रमण करने के लिए, सार्वजनिक कंपनी "रीबिल्ड नोट्रे-डेम" से विशिष्ट अनुमति माँगी गई थी।

यह इकाई विशेष रूप से पुनर्निर्माण, सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के साथ-साथ इस "एंट हिल" में श्रमिकों के काम के सम्मान के लिए बनाई गई थी, जहाँ इसे दिसंबर 2024 में पुनः खोलने के लक्ष्य को पूरा करने लिए हर कदम को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और व्यवस्थित किया गया है।

हमारे मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि महाधर्माध्यक्ष लौरेंट उलरिक थे। उन्होंने हमारी टीम की तरह काम के वस्त्र और टोपी पहने विनम्रतापूर्वक हमारा मार्ग दर्शन किया।

हम पुनर्निर्माण के केवल तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते, जो निस्संदेह प्रति मिनट चुनौती का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि हम पुनर्निर्माण के मानवीय साहस, समर्पण और आध्यात्मिक पहलुओं को भी उजागर करना चाहते हैं।

महाधर्माध्यक्ष उलरिक ने कहा, "यह अपार सहयोग का एक साहसिक कार्य है।" वे परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों के चेहरों पर अपार सामान्य मुस्कान से प्रभावित हैं। उन्होंने चयनित असाधारण कम्पनियों और कर्मचारियों की बहुमूल्य विशेषज्ञता पर विचार व्यक्त किया।

इमारत के चारों ओर बने चबूतरे के शीर्ष पर, परियोजना के "बॉस" ने छत पर काम कर रहे श्रमिकों की ओर इशारा करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा रखी गई चुनौती के बारे में बात की, जिन्होंने नोट्रे-डेम के पुनर्निर्माण के लिए 5 वर्ष की समय-सीमा तय की थी।

फिलिप जोस्ट ने कहा "यह संगठन की चुनौती है, हर चीज़, हर व्यक्ति और हर व्यापार को लागू करने की चुनौती और फिर यह एक मानवीय चुनौती भी है। यह एक अविश्वसनीय मानवीय साहसिक कार्य है। साथ ही एक सामूहिक साहसिक कार्य, एक टीम और कौशल भी।"

महाधर्माध्यक्ष लौरेंट उलरिक को पोप फ्राँसिस ने 2022 में पेरिस का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। उस समय, इस परियोजना का तीसरा वर्ष था।

उनकी नियुक्ति से पहले नोट्रे-डेम में संपन्न किए गए पवित्र यूखारिस्त समारोहों के अलावा, उन्होंने अभी तक आधिकारिक रूप से परिसर पर अधिकार नहीं लिया है, तथा आग लगने के बाद से अधिकांश समारोह संत सुल्पिस गिरजाघर में ही आयोजित किए गए हैं। इस प्रकार, पेरिस के धर्माध्यक्ष के मन में गहरी अधीरता है, जिसे उन्होंने अपने विश्वासियों के साथ साझा किया है।

"मैंने सबसे पहले लोगों को प्रतीक्षा करने, आने वाली चीज़ों के लिए आशा रखने, तथा ईश्वर के सभी लोगों को किसी उत्तम चीज़ की उम्मीद में रखने के लिए आमंत्रित किया।" 7 दिसंबर को खुलने वाला महागिरजाघर, आग लगने से एक दिन पहले 14 अप्रैल, 2019 के महागिरजाघर से काफी अलग होगा।

उन्होंने कहा, "जो लोग मुझसे कहते थे कि 'हमें वह महागिरजाघर वापस दे दीजिए जैसा हम जानते थे', उनसे मैं अक्सर कहा करता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसने ऐसे रंग ले लिए हैं जो अब तक इसमें नहीं थे।"

समय के साथ, मोमबत्ती के धुएँ के कारण, अपने अस्तित्व के आठ शताब्दियों में अनगिनत यात्राओं के कारण, और साफ किए गए पत्थर, चित्रकारी और भित्तिचित्रों के चमकीले, शानदार रंगों के बीच कई लोगों की यादों में वास्तव में बहुत बड़ा अंतर होगा।

महाधर्माध्यक्ष ने अपने विश्वासियों से कहा, "शानदार पत्थरों को देखने से संतुष्ट न हों।" "यह मत भूलिए कि यह ईश्वर की ओर से एक उपहार है और ईश्वर के लिए एक उपहार है। यह मत भूलिए कि, विनम्रतापूर्वक, लोगों ने वही किया जो ईश्वर ने उन्हें काथलिक विश्वास को प्रकट करने के लिए करने के लिए कहा था और इसलिए, हमें यहाँ जो कुछ भी किया गया, उस पर गर्व नहीं है। हम केवल आभारी हैं।"

सभी कुशल और अनुभवी हाथ सम्मान और प्रशंसा के पात्र हैं। इस परियोजना में भाग लेने वाले 2,000 से अधिक श्रमिकों के लिए, महाधर्माध्यक्ष उलरिक पुनः उद्घाटन के दौरान एक विशेष क्षण समर्पित करेंगे।

"हम समझ गए कि उनके लिए यह परियोजना कोई साधारण परियोजना नहीं थी। वे जो करते हैं वह हमेशा कुछ हद तक असाधारण होता है," उन्होंने कहा "इतनी सटीकता के साथ काम करना, इस जगह की आत्मा को बहाल करने के लिए बहुत सारी अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए, मेरा मानना है कि उन्हें काम करते देखना वाकई अद्भुत अनुभव है।"

महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि यह पुनर्निर्माण "धन्यवाद का सच्चा कार्य है।" उन्होंने आगे कहा, "यह विश्वास का कार्य था।" "यह कहने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता थी कि यह पाँच वर्षों में पूरा हो जाएगा। यह कहने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता थी कि शिखर के ढहने के कुछ ही वर्षों बाद ही यह शिखर वापस आ जाएगा। यह सोचने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता थी कि मसीह के रहस्य का अनुष्ठान करने और हर दिन हजारों तीर्थयात्रियों या आगंतुकों का स्वागत करने के लिए कि इतने कम समय में, हम यहाँ वापस आ सकते हैं, जैसा कि पहले था, और उससे भी अधिक, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि संख्या में वृद्धि होगी।"

फिलिप जोस्ट के अनुसार, यह परियोजना उन सभी लोगों के लिए अविस्मरणीय है जिन्होंने इस पर काम किया है।

उन्होंने कहा, "मेरे लिए और इस परियोजना पर काम करने वाले सभी कारीगरों और श्रमिकों के लिए, यह एक अनोखी चीज है जो हमें जीवन भर याद रहेगी। और हम इस महागिरजाघर को, इस जगह पर बिताए गए उन सभी पलों, उन शानदार पलों के बारे में सोचते हुए देखेंगे जिन्हें हमने जिया और जो हमारी यादों और हमारे दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे।" महाधर्माध्यक्ष लौरेंट उलरिक के लिए भी, अत्यधिक उत्साह का समय है।

"फिर से खुलने के दिन बहुत खुशी के दिन होंगे, लेकिन साथ ही बहुत सादगी और बहुत आंतरिकता के भी दिन होंगे," उन्होंने कहा "यह खुशी किसी बुतपरस्त उत्सव या अत्यधिक उत्सव की नहीं होनी चाहिए। यह पूरे शहर की सरल खुशी होनी चाहिए जो फिर से यहाँ अपना दिल पाता है और जानता है कि नोट्रे-डेम वह जगह है जहाँ हर कोई खुद को पा सकता है। हर कोई इकट्ठा होने के लिए आ सकता है, हर कोई अपने जीवन के लिए ताकत पाने के लिए आ सकता है।"

