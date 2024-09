101 बच्चे जकार्ता में संत पापा फ्राँसिस के लिए गाएंगे और बजाएंगे

मार्क सैल्यूड्स और पीटर मोन्टिएनविचिएनचाई द्वारा,

वाटिकन सिटी, सोमवार 02 सितंबर 2024 (लीकास न्यूज़) : बच्चे चार अलग-अलग स्कूलों से आए थे - संत उर्सुला जकार्ता, संत मारिया जकार्ता, संत तेरेसिया जकार्ता और स्ट्राडा वैन लिथ 1 - साथ ही दो युवा संगठनों, संत इजीदियो समुदाय और वीता दुलचेदो अनाथालय से।

इंडोनेशिया में अपने प्रेरितिक दौरे के दूसरे दिन, संत पापा फ्राँसिस 4 सितंबर को महागिरजाघऱ में धर्माध्यक्षों , पुरोहितों, उपयाजकों, धर्मसंधी पुरोहितों, धर्मबहनों, सेमिनारियों और धर्मप्रचारकों से मिलने वाले हैं।

संत मारिया जकार्ता स्कूल के 10 वर्षीय छात्र गेब्रियल फाउंटलेरॉय हदीसापुत्रो ने कहा कि वह संत पापा फ्राँसिस से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "मैं उन्हें केवल टीवी पर ही देखता हूँ।" "मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश हूँ।"

संत उर्सुला स्कूल की 11 वर्षीय संगीतकार एलेक्सा एपिफेनी मारिया गुनावान संत पापा से मुलाकात के दौरान कीबोर्ड बजाएंगी। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि मैं अगले 10 या 20 वर्षों में फिर से उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल पाऊंगी और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वे इंडोनेशिया में अपनी यात्रा का आनंद लेंगे।"

गुनावान ने संत पापा फ्राँसिस को "जकार्ता और इंडोनेशिया घूमने" और इंडोनेशियाई लोगों के गर्मजोशी भरे स्वागत का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बच्चे संत पापा फ्राँसिस के लिए साढ़े चार मिनट की प्रस्तुति देंगे। पुरोहितों तथा स्कोलास ऑकुरेंटेस के युवा लोगों से उनकी मुलाकात के बाद उनसे मिलने का मौका पा सकते हैं।

गायक मंडली के शिक्षक और संगीतकार युधि एकापुत्र ने प्रस्तुति के लिए संगीत की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि बच्चे 'सियामो नोई' गाएंगे, जो इस वर्ष के विश्व बाल दिवस के दौरान लोकप्रिय हुआ गीत है।

उन्होंने कहा, "यह इतालवी में है, इसलिए बच्चों को वास्तव में यह सीखना होगा कि विदेशी भाषा के सभी गीतों का उच्चारण कैसे किया जाए और उन्हें कैसे याद किया जाए... इसलिए, मैंने उनके लिए संगीत बनाया, माइनस वाला, बिल्कुल नए सिरे से, बेशक, मूल गीत के आधार पर।"

एकापुत्र ने खुलासा किया कि उन्होंने जातीय संगीत को शामिल किया है और कुछ बच्चे प्रस्तुति में स्वदेशी वाद्ययंत्रों का उपयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि वह संत पापा फ्राँसिस के लिए "संगीत बनाने के लिए बहुत खुश और आभारी हैं", उन्होंने आगे कहा, "मैं इस गीत की रिकॉर्डिंग करने की योजना बना रहा हूँ, एक उचित रिकॉर्डिंग। संत पापा और बच्चों के लिए भी।"

आठ संगीत शिक्षकों और 21 समिति सदस्यों ने बच्चों को प्रदर्शन के लिए तैयार करने में मदद की।

