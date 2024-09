कार्डिनल सुहार्योः संत पापा की यात्रा 'इंडोनेशियाई राष्ट्र के ल

कार्डिनल इग्नासियुस सुहार्यो हार्डजोआटमोडजो द्वारा

जकार्ता, सोमवार 02 सितंबर (वाटिकन न्यूज़) 2024 : संत पापा फ्राँसिस 3 से 6 सितंबर तक इंडोनेशिया सहित चार देशों की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान जकार्ता में रहेंगे। संत पापा के आने का इन्तजार केवल काथलिक ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के भाई-बहन भी उत्साहपूर्वक कर रहे हैं।

इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा संत पापा की यात्रा की घोषणा करने से पहले ही, इस्तिकलाल मस्जिद के ग्रैंड इमाम ने इस वर्ष रमजान में संयुक्त इफ्तार - जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या आजादी - बैठक में, जो महागिरजाघर के परिसर में आयोजित की गई थी,पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी।

पड़ोसी इस्तिकलाल मस्जिद के साथ महागिरजाघर का स्थान इंडोनेशिया में सामंजस्यपूर्ण जीवन के आदर्श का प्रतीक है, जिसकी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग-अलग हैं।

हम वास्तव में संत पापा फ्राँसिस की यात्रा के लिए बहुत आभारी हैं। वाटिकन के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, संत पापा इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति, मित्र देशों के राजदूतों और वर्तमान सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करके अपनी यात्रा शुरू करेंगे।

संत पापा इंडोनेशिया के सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्यों से भी मिलेंगे। इसके बाद, वे इस्तिकलाल राष्ट्रीय मस्जिद, जकार्ता महाधर्मप्रांत के महागिरजाघर और इंडोनेशिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के कार्यालय का दौरा करेंगे, जिसने इस साल अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई। वहाँ संत पापा हमारे कम भाग्यशाली, बीमार, विकलांग बहनों और भाइयों को आशीर्वाद देंगे।

यात्रा का मुख्य आकर्षण बुंग कार्नो स्टेडियम में लगभग 70,000 विश्वासियों के साथ पवित्र मिस्सा समारोहा है। जो विश्वासी संत पापा के साथ मिस्सा समारोह में शामिल नहीं हो सकते, वे पल्ली गिरजाघऱों में ऑनलाइन मिस्सा समारोह में शामिल होंगे।

समिति ने संत पापा फ्राँसिस की यात्रा के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तैयारी करने का प्रयास किया है ताकि यह यात्रा यादगार हो और सामान्य रूप से इंडोनेशियाई राष्ट्र और विशेष रूप से इंडोनेशिया में काथलिकों के लिए एक आशीर्वाद हो।

पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया के हर पल्ली में पल्लीवासी हर रविवार को एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि संत पापा को वाटिकन से बहुत दूर स्थित चार देशों की अपनी प्रेरितिक यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले।

जब इंडोनेशिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष अंतोनियुस सुबांटो बुन्यामिन ने संत पापा की यात्रा की आधिकारिक घोषणा की, तो मुझे उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं अन्य बातों के अलावा ये दो संदेश देता हूँ:

पहला, संत पापा की यात्रा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उनके संदेशों का अध्ययन करना और उन्हें गहराई से समझना तथा उनके उदाहरण का अनुसरण करना।

मुझे बहुत खुशी है कि इस आमंत्रण का जवाब संत पापा फ्राँसिस के बारे में पुस्तकों के प्रकाशन के साथ दिया गया है। कुछ प्रकाशन विदेशी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों के अनुवाद हैं, कुछ संत पापा फ्राँसिस की शिक्षाओं के सारांश के रूप में हैं और विभिन्न लोगों द्वारा संत पापा फ्राँसिस को लिखे गए पाँच सौ से अधिक पत्र हैं। इन पत्रों की विशाल मात्रा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्रों के लेखकों के दिलों में जो भी दृढ़ विश्वास है, वह संत पापा फ्राँसिस के दिल में जगह बनाएगा और संत पापा फ्राँसिस उसके लिए प्रार्थना करेंगे।

वाटिकन में इंडोनेशिया के राजदूत, माइकल ट्रायस कुन्काह्योनो - जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं - ने भी एक दिलचस्प किताब लिखी है। मास मीडिया में भी खबरें भरी पड़ी हैं। संत पापा फ्राँसिस की शिक्षाओं का पता लगाने, समझने और उन्हें महसूस करने के लिए विभिन्न सेमिनार भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के वक्ताओं को आमंत्रित किया गया।

दूसरा, मैं यह भी कहता हूँ कि बहुत से लोग निराश हो सकते हैं क्योंकि वे संत पापा फ्राँसिस से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते या उन्हें देख भी नहीं सकते। इसलिए, जकार्ता के महाधर्मप्रांत के स्टेडियम में जब संत पापा फ्राँसिस यूखरीस्तीय समारोह मनाएंगे, तो जकार्ता महाधर्मप्रांत के सभी गिरजाघर खुले रहेंगे और विश्वासियों को इसमें शामिल होने और पवित्र परमप्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इस यात्रा के लिए निर्धारित थीम तीन शब्दों में तैयार की गई है: "विश्वास - भाईचारा - और करुणा"। हमारा मानना ​​है कि ये तीन शब्द इंडोनेशिया में काथलिक कलीसिया के विकास की गतिशीलता के लिए एक तरह का रोड मैप हो सकते हैं और इंडोनेशिया के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं।

काथलिक विश्वासी हैं - वे सिर्फ़ किसी धर्म से संबंधित नहीं हैं। धर्म का इस्तेमाल आसानी से राजनीतिक, आर्थिक और अन्य हितों के लिए किया जा सकता है।

विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, जिसका फल "नई रचना बनना" है। उस गतिशीलता में, सच्चे विश्वास के संकेतकों में से एक भाईचारे का फल है। अगर भाईचारे में कोई फल नहीं है, तो विश्वास पर सवाल उठाया जा सकता है।



इसके अलावा, भाईचारे का सच्चा संकेतक करुणा है। अगर भाईचारा करुणा में फल नहीं देता है, तो यह सच्चा और ईमानदार भाईचारा नहीं हो सकता। करुणा विश्वासियों को इस सवाल पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी: हमें अपने पर्यावरण को और अधिक मानवीय बनाने के लिए क्या करना चाहिए - जो ईश्वर के राज्य की उपस्थिति के संकेतों में से एक है?



चूँकि संत पापा फ्राँसिस केवल जकार्ता में मौजूद होंगे, इसलिए कई इंडोनेशियाई काथलिक संत पापा की दिली, तिमोर-लेस्ते, सिंगापुर और संभवतः पापुआ न्यू गिनी की यात्रा में शामिल होंगे। सरकार इस योजना को सुविधाजनक बनाएगी।



