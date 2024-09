संत पापा : दान और अहिंसा दुनिया का मार्गदर्शन करें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 30 सितंबर, 2024 : "सक्रिय अहिंसा निष्क्रियता नहीं है। यह हमारी दुनिया में मौजूद बुराई का सामना करने का एक प्रभावी तरीका है जो अक्सर संघर्ष को जन्म देती है।" म्यांमार के यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो और सान डिएगो के धर्माध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट मैकलेरॉय ने रविवार को पाक्स क्रिस्टी इंटरनेशनल द्वारा स्थापित अहिंसा के लिए नया पाक्स क्रिस्टी काथलिक संस्थान के उद्घाटन में भाग लिया। यह एक ऐसा आंदोलन है जो शांति को बढ़ावा देता है और जिसमें दुनिया भर के 120 संगठन शामिल हैं।

रोम स्थित संस्थान काथलिक कलीसिया की केंद्रीय शिक्षा के रूप में अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होगा, जो कलीसिया के नेताओं और वैश्विक संस्थानों दोनों के लिए अहिंसा में अनुसंधान, संसाधनों और अनुभवों को अधिक सुलभ बनाने के मिशन पर काम करेगा।

यह कार्यक्रम रोम में “इस्तितूतो मारिया सांतिस्सिमा बम्बिना” में आयोजित किया गया था और इसमें धन्य कुंवारी मरिया संस्थान की सिस्टर तेरेसिया वचिरा के साथ-साथ प्रसिद्ध लेखिका और शोधकर्ता डॉ. मारिया स्टीफन की उपस्थिति थी, जिन्होंने कार्यक्रम और बातचीत का संचालन किया।

कार्यक्रम से पहले वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, कार्डिनल मैकलेरॉय ने वर्तमान संदर्भ में अहिंसा के आदर्श को साझा करने में कठिनाई पर जोर दिया, जो संघर्ष और हिंसा से ग्रस्त है। उन्होंने कहा, "हालांकि, मुझे लगता है कि सुसमाचार के प्रकाश में और जिस समय में हम रह रहे हैं, उसमें यह एकमात्र संदेश है,"

कार्डिनल ने कहा कि आगे का रास्ता "फ्रातेल्ली तुत्ती द्वारा इंगित" है, जो सवाल करता है कि "हम सशस्त्र संघर्ष सहित इन सबसे कठिन परिस्थितियों में दुनिया में भाइयों और बहनों के प्रति उस प्रेम को कैसे दिखा सकते हैं, जिसे हमें दिखाने के लिए कहा जाता है।"

ऐसे सवालों का जवाब "युद्ध जारी रखना और हमले का जवाब देना या नए हमले करना" नहीं हो सकता। इसके विपरीत, कार्डिनल मैकलेरॉय ने कहा, इसका जवाब "शांति प्राप्त करने, शांति बनाए रखने या शांति बढ़ाने के लिए कदम उठाने और कभी-कभी जोखिम उठाने की इच्छा पर आधारित होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि इसमें "सुसमाचार का आह्वान" सन्निहित है, उन्होंने अहिंसा की एक ऐसी परिभाषा प्रस्तुत की जो दुनिया की क्रूरताओं के प्रति निष्क्रियता से बचने में सक्षम है।

अमेरिकी कार्डिनल ने कहा कि कोई गलती न करें, अहिंसा "सभी समस्याओं का समाधान नहीं करती है" लेकिन फिर भी, "कलीसिया के पास जो मौलिक स्थिति होनी चाहिए, वह कलीसिया के जीवन में हमारी शुरुआती परंपराओं में निहित है और निश्चित रूप से संत पापा फ्राँसिस द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से और लगातार व्यक्त की गई है।"

चार वक्ताओं के बीच बातचीत से पहले इटली में पाक्स क्रिस्टी के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष जोवान्नी रिचिउटी ने संक्षिप्त भाषण दिया, जिन्होंने संत पापा फ्राँसिस के अभिवादन की रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि संत पापा "इस सराहनीय पहल से बहुत प्रसन्न हैं" और उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए "शांति और भाईचारे के मूल्यों का नए सिरे से पालन" की कामना की।

महाधर्माध्यक्ष जोवान्नी ने कहा कि संत पापा फ्राँसिस ने सभी से "हर प्राणी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने" के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया, साथ ही "पारस्परिक प्रेम पर आधारित समाज के निर्माता" बनने का प्रयास करने की अपील की।

संत पापा ने अपने संदेश में कहा, "यह दान और अहिंसा और जिस तरह से हम एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वो दुनिया का मार्गदर्शन करे।"

सबसे पहले मंच पर कार्डिनल बो आए, जिन्होंने येसु, “शांति के राजकुमार” की छवि का साथ ही अन्य महान “शांति के दूत: महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग” की छवि पर चर्चा की।

वे हमसे “साहस के साथ आगे बढ़ने, वादा किए गए देश की ओर बढ़ने का आग्रह करते हैं जहाँ हर भाई और बहन सम्मान, शांति और समृद्धि में रहते हैं।” कार्डिनल ने इजरायल, फिलिस्तीनी और यूक्रेनी लोगों के साथ-साथ अपने गृहनगर म्यांमार के लोगों की पीड़ा को याद किया।

सिस्टर तेरेसिया वचिरा ने याद किया कि अहिंसा का आधार "सभी का स्वागत करना है, यहाँ तक कि दुश्मन का भी।" उन्होंने कहा कि यह एक सबक था जो उन्होंने केन्या में अपने बचपन के वर्षों से सीखा था, जो उनकी माँ की शिक्षाओं के माध्यम से पता चला था, जो उन्हें विश्वविद्यालय में सिखाई गई धारणाओं के विपरीत था।

उन्होंने कहा, "हम लिंग-आधारित हिंसा पर चर्चा कर रहे थे और यह कहा गया कि एक आदमी के लिए अपनी पत्नी को पीटना ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि जब एक आदमी अपनी पत्नी को पीटता है, तो वह उससे प्यार करता है और मैं सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है?"

सिस्टर वचिरा ने कहा, "अफ्रीकी संस्कृति में, जिसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, संरचनात्मक हिंसा एक आदर्श बन सकती है।"

इसके बाद संचालक डॉ. मारिया स्टीफन ने कार्डिनल मैकलेरॉय को उनके सुझाव के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने बताया कि अहिंसा अभी भी "एक सपना" है, फिर भी यह "आजकल हम जिस दुःस्वप्न में जी रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है, जो लोगों और उनके संबंधों को नष्ट कर रहा है।" संस्थान की गतिविधियों में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति "सपना" देखेगा और दूसरों को यह पहचानने में मदद करेगा कि अहिंसा "कैसे काम कर सकती है।" कार्डिनल के अनुसार, "यह सबसे बड़ी बाधा है।" "सब कुछ बस एक सपना बनकर रह जाता है। इसके बजाय, हमें यह कहना चाहिए कि यह वास्तविकता बन सकता है।"

संस्थान की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, धर्मशास्त्रियों, शोधकर्ताओं और अहिंसा के प्रमुख चिकित्सकों को संस्थान के सहयोगी बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो सुसमाचार अहिंसा, अहिंसक प्रथाओं और रणनीतिक शक्ति, और अहिंसा के प्रासंगिक अनुभवों जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे।

सलाहकार परिषद के सदस्यों में पहले से ही ब्राजील में रियो डी जेनेरो के पोंटिफिकल काथलिक विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र विभाग की प्रोफेसर मारिया क्लारा बिंगेमर, फिजी में सुवा के महाधर्माध्यक्ष पीटर चोंग और एरिका चेनोवेथ शामिल हैं, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में डीन और प्रोफेसर के रूप में रणनीतिक अहिंसा पर एक प्रमुख अधिकारी मानी जाती हैं।

अक्टूबर 2024 की शुरुआत में, धर्मसभा की 16वीं साधारण सभा द्वारा अहिंसा के विषय पर प्रस्तुत विचारों के बाद, संस्थान आत्मरक्षा और बड़े पैमाने पर संघर्ष प्रबंधन दोनों के संबंध में इन मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए सेमिनार आयोजित करेगा।

