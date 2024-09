फिलीपींस: दोमिनिकनों ने जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार पुस्तिका का विमोचन किया

लीकास न्यूज़

मनिला, बुधवार 18 सितंबर 2024 : फिलीपींस में युवाओं के लिए जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार शिक्षा शीर्षक वाली पुस्तिका का विमोचन, सांतो थोमस सिम्बाहयान विश्वविद्यालय के सामुदायिक विकास कार्यालय (सिम्बाहयान) और सतत व्यावसायिक शिक्षा और विकास केंद्र (सीसीपीईडी) के सहयोग से किया गया।

न्याय और शांति के लिए डोमिनिकन कार्यक्रम समन्वयक सुश्री लॉरेंस ब्लैटमर ने जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के अंतर्संबंध के बारे में पढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों से शिक्षकों को लैस करने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "शिक्षक जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों की गहराई से जुड़ी प्रकृति को समझकर छात्रों को सक्रिय वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित और सशक्त बना सकते हैं।"

न्याय और शांति के महाप्रवर्तक और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि फादर एनीडी ओकुरे, ओपी ने पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के प्रति मानवता की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। फादर ओकुरे ने कहा, "हम जो अभी जीवित हैं, हमें अपने पूर्वजों से जमीन विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हम इसे भविष्य से उधार लेते हैं; अगर आपको जमीन दी जाती है, तो आप इसकी देखभाल करने के लिए बाध्य हैं।"

लॉन्च कार्यक्रम में मानवाधिकार अधिवक्ताओं, जलवायु कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। लॉन्च से पहले, जुलाई में कोलेजियो डी सान जुआन डे लेट्रान में चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें देश के शिक्षा विभाग के माटाटाग पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार शिक्षा को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

