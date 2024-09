पापुआ न्यू गिनी: पवित्र हृदय मिशनरियों के काम से समृद्ध हुई जीवंत आस्था

वाटिकन न्यूज

पोर्ट मोरेस्बी, शुक्रवार 6 सितंबर 2024 : 29 सितंबर 1882 को अपने आगमन के बाद से पवित्र हृदय के मिशनरियों (एमएससी) ने पापुआ न्यू गिनी में निरंतर अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और वे देश में काथलिक कलीसिया के इतिहास और मिशन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों सहित आज के दिन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गए हैं।

यही बात रबौल के महाधर्माध्यक्ष रोचस जोसेफ तातमई ने 6 से 9 सितंबर तक पापुआ न्यू गिनी में संत पापा फ्राँसिस की यात्रा से पहले एक साक्षात्कार में पुष्टि की।

19वीं शताब्दी में, पवित्र हृदय के मिशनरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए और उन्होंने अपने प्रेरितिक कार्यों को विभाजित किया, प्रत्येक समूह ने पापुआ न्यू गिनी के एक अलग क्षेत्र का प्रभार संभाला।

महाधर्माध्यक्ष तातमई ने बताया, "फ्रांसीसी और स्विस ने यूल द्वीप - जो आज बेरीना धर्मप्रांत है - से केरेमा और दारू-किउंगा और मेंडी तक सभी जगहों की देखभाल की।" "ऑस्ट्रेलियाई एमएससी ने पोर्ट मोरेस्बी और अलोटौ-सिडिया की देखभाल की, जबकि जर्मनों ने रबौल और किम्बे की देखभाल की।" अमेरिकी और आयरिश मिशनरी बाद में पहुंचे। मरियानिस्ट, पीमे (विदेशी मिशनों के लिए पोंटिफ़िकल संस्थान) और बाद में, दिव्य शब्द मिशनरियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

विभिन्न देशों के मिशनरियों का यह मोज़ेक 800 से अधिक विभिन्न भाषाओं वाले बहुसांस्कृतिक देश के पहले से ही समृद्ध टेपेस्ट्री से मिला, जहाँ सभी को एकीकृत सुसमाचार संदेश फैलाना कोई आसान काम नहीं था।

महाधर्माध्यक्ष तातमई ने बताया कि "शुरू से ही मुख्य चुनौती समझ की चुनौती थी, क्योंकि जब मिशनरी आए, तो उनमें से कोई भी स्थानीय भाषा नहीं बोलता था।"

कई जनजातियों के भौगोलिक अलगाव ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। उन्होंने बताया, "जो लोग सीमा रेखाओं पर रहते थे, उन्हें विभिन्न सीमाओं और जातीय समूहों के साथ अपने जुड़ाव के कारण कई भाषाएँ बोलने का लाभ था," जबकि अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को ऐसा नहीं था।

इस चुनौती को दूर करने के लिए, मिशनरी लोगों के बीच रहते थे और उनकी भाषा सीखते थे। महाधर्माध्यक्ष तातमई ने बताया कि ऐसा करने से मिशनरी लोगों की “आंतरिक दुनिया, मेलानेशियाई विश्वदृष्टिकोण को समझने” में सक्षम हुए और इस प्रकार उन्होंने एक बाधा को सुसमाचार प्रचार के अवसर में बदल दिया।

साक्षात्कार में फिर पीटर टू रोट के बारे में बात की गई, जिन्हें 17 जनवरी 1995 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा धन्य घोषित किया गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, धर्मप्रचारक, जिनके माता-पिता पापुआ न्यू गिनी में पवित्र हृदय के मिशनरियों द्वारा बपतिस्मा लेने वाले पहले लोगों में से थे, ने स्थानीय समुदायों को काथलिक धर्म की शिक्षा दी, कब्जे वाली जापानी सेना के आदेशों की अवहेलना की। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः जापानी पुलिस ने उन्हें शहीद कर दिया।

महाधर्माध्यक्ष तातमाई, जिनके दादा पीटर टू रोट के भाई थे, ने कहा, "मेरे लिए धन्य पीटर टू रोट मिशनरियों और धर्मप्रचारकों के बीच मजबूत सहयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और धर्मप्रचारक मध्यस्थ व्यक्ति होता है जो स्थानीय संस्कृति और लोगों को समझता है। और मिशनरी हमेशा धर्मप्रचारक के साथ संवाद करता है। और धर्मप्रचारक वह व्यक्ति है जो स्थानीय लोगों और स्थानीय संस्कृति के बारे में बताता है और उन्हें सरल बनाता है।"

संत पापा फ्राँसिस ने धन्य संत की संत घोषणा को हरी झंडी दे दी है, हालांकि अभी तिथि तय नहीं की गई है। महाधर्माध्यक्ष तातमई ने कहा, "लोग बहुत खुश हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि धन्य पीटर टू रोट हमारे लिए वास्तव में पापुआ न्यू गिनी और मेलानेशिया में कलीसिया और विशेष रूप से पापुआ न्यू गिनी सोलोमन द्वीप समूह के सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करते हैं।" "यह आम लोगों और मानवीकरण के काम में उनके योगदान को उजागर करता है और पापुआ न्यू गिनी में कलीसिया इस समय जो कुछ भी पेश कर सकता है, वह वास्तव में आम लोगों की आध्यात्मिकता और सुसमाचार प्रचार में सक्रिय भागीदारी पर जोर देना है।"

