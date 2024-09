लक्ज़मबर्ग में कलीसिया का अवलोकन

वाटिकन न्यूज़

लक्जमबर्ग, बुधवार 25 सितंबर 2024 (रेई) : ख्रीस्तीय धर्म पहली बार 4वीं शताब्दी में वर्तमान जर्मनी के त्रीएर शहर से लक्जमबर्ग के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में आया था। फिर यह लक्ष्मबर्ग के सबसे पुराने शहर इचर्नच से फैला, जिसका श्रेय अंग्लो-सैक्सन मिशनरी संत विलिब्रोर्ड (658-739), "फ़्रिसियाई लोगों के प्रेरित" और नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के संरक्षक संत के अथक प्रचार प्रयासों को जाता है, जिन्होंने वहाँ एक बेनेडिक्टाइन मठ की स्थापना की थी। मध्यकालीन समय में, बेनेडिक्टाइन, फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन ने इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो बाद में एक डची बन गया।

मध्य युग में लक्ज़मबर्ग के लोगों ने एक मजबूत मरिया भक्ति विकसित की। जिसके बाद में कुँवारी मरियम "पीड़ितों की सांत्वना देने वाली" (कंसोलट्रिक्स एफ़्लिक्टोरम) के नाम विशेष रूप से जाना गया। सन् 1666 में, प्लेग के दौरान, विश्वासियों ने लक्ष्मबर्ग के लिम्पर्ट्सबर्ग जिले में चमत्कारी मानी जाने वाली, लकड़ी की बनी माता मरियम की मूर्ति से बीमारों की स्वस्थलाभ के लिए प्रार्थना करने लगे। बाद में मरिया की मूर्ति को शहर के महागिरजाघर में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से, स्थानीय कलीसिया पास्का पर्व के बाद तीसरे और पांचवें रविवार के बीच एक वार्षिक तीर्थयात्रा आयोजित करता है, जिसे स्थानीय रूप से "ओक्टाव" के रूप में जाना जाता है, जो आज भी लक्ज़मबर्ग में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। दो सप्ताह का उत्सव हर साल पूरे क्षेत्र से हज़ारों तीर्थयात्रियों को इकट्ठा करता है जो उत्सव और जुलूस में भाग लेते हैं।

19वीं सदी तक लक्ज़मबर्ग के पास अपना कोई धर्माध्यक्ष नहीं था और लंबे समय तक यह उत्तर में लीज (बेल्जियम) के धर्मप्रांत और दक्षिण में त्रीएर (जर्मनी) के महाधर्मप्रांत के अधिकार क्षेत्र में था। फिर, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, सन् 1801 में यह मेट्ज़ (फ्रांस) के धर्मप्रांत का हिस्सा बन गया। सन् 1823 में इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा नामुर (बेल्जियम) के धर्मप्रांत में मिला दिया गया।

अंततः यह क्षेत्र 1840 में आत्मनिर्भर हो गया जब संत पापा ग्रेगरी सोलहवें ने लक्ज़मबर्ग के प्रेरितिक भिखारिएट की स्थापना की, फिर 1870 में इसे धर्मप्रांत तथा 1988 में महाधर्मप्रांत का दर्जा दिया गया।

वाटिकन ने 1891 से लक्जमबर्ग के ग्रेट डची के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं, जब एक अस्थायी प्रेरितिक राजदूतावास (इंटर-नंसिएचर) की स्थापना की गई थी। सन् 1955 में एक राजदुतावास की स्थापना की गई।

ग्रेट डची का दौरा 1985 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम (11 -21 मई 1985) की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अवसर पर किया था।

लक्ज़मबर्ग एक ऐसा देश है जहाँ ख्रीस्तीय परंपरा लंबे समय से चली आ रही है तथा काथलिक कलीसिया हमेशा से ग्रैंड डची की पहचान का अभिन्न अंग रहा है और लक्ज़मबर्ग के लोगों के लिए एक संदर्भ बिंदु रहा है, खासकर इसके इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में, जिसमें दो विश्व युद्ध भी शामिल हैं। काथलिक आज भी देश में बहुसंख्यक हैं। महाधर्मप्रांत में काथलिकों का नेतृत्व वर्तमान में कार्डिनल जीन-क्लाउड होलेरिक, एस.आई. करते हैं। आज 672,000 की कुल आबादी का लगभग 67% काथलिक हैं, उसके बाद प्रोतेस्टनट (5%) हैं।

हालाँकि, हाल के दशकों में बढ़ती धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक अभ्यास में सामान्य गिरावट के साथ, काथलिक कलीसिया ने अपना प्रभाव कम कर दिया है। इसके अलावा, लक्ष्मबर्ग तेजी से एक बहु-जातीय और बहु-धार्मिक समाज बन गया है, जिसमें कई धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनमें रूढ़िवादी ईसाई, एक छोटा यहूदी समुदाय और 1990 के दशक में बाल्कन में युद्ध के बाद से, एक बढ़ता हुआ इस्लामी समुदाय (2.7%), साथ ही बौद्ध और हिंदू भी शामिल हैं।

4वीं लक्ज़मबर्ग महाधर्मप्रांतीय धर्मसभा (1972-1981) के बाद से, और द्वितीय वाटिकन परिषद (1962-1965) की भावना का पालन करते हुए, स्थानीय कलीसिया ने आंतरिक नवीनीकरण, विश्वव्यापी और अंतरधार्मिक संवाद और आधुनिक संस्कृति से जुड़ने के लिए नई प्रेरितिक पहल को बढ़ावा देकर समय के संकेतों का जवाब देने की कोशिश की है। 1997 में ख्रीस्तीय कलीसियाओं की परिषद की स्थापना इसी प्रयास का हिस्सा है।

लक्ज़मबर्ग का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देता है और समझौतों की एक श्रृंखला ने सामाजिक कल्याण और शैक्षिक क्षेत्रों (राज्य के विद्यालयों में काथलिक धार्मिक शिक्षण, निजी स्कूलों का सह-वित्तपोषण) में काथलिक कलीसिया के साथ सहयोग के विभिन्न रूपों की स्थापना की है। धार्मिक कर्मचारियों को सार्वजनिक वित्तीय सहायता देने के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

