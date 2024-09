केन्या, सिस्टर बेयात्रिस जेन अगुतु: विकलांगता अक्षमता नहीं है

सिस्टर रोसलीन वम्बानी वाफुला, एफएसपी

केन्या, किसुमू, मंगलवार 3 सितंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : “काथलिक धर्मबहन के रूप में और विशेष रूप से संत अन्ना की फ्रांसिस्कन धर्मबहनों के रूप में, हमें उन लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया गया है जो सबसे कमजोर हैं और पीड़ा को कम करने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमें कई कमजोर लोगों के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर करती है। हमें सौंपा गया है,'' सिस्टर बियात्रिस जेन ने कहा, जो केन्या के किसुमू में एस मार्टिनो दी पोरेस विशेष स्कूल चलाती हैं, जहाँ विभिन्न विकलांगता वाले 300 से अधिक बच्चों की सेवा की जाती है। यह केवल एक अनुभव का वर्णन नहीं है, बल्कि कमजोर लोगों के लिए सहायता, समर्थन और करुणा की पेशकश में एक आदर्श बदलाव का निमंत्रण है।

सिस्टर बेयात्रिस की यात्रा सामान्य स्कूलों में एक शिक्षिका के रूप में शुरू हुई। हालाँकि, एक गहरी पकड़ ने उन्हें विशेष शिक्षा की खोज के लिए प्रेरित किया, एक अनुभव जो 2003 में शुरू हुआ जब उन्हें बधिरों के लिए एक स्कूल में काम करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने वाटिकन न्यूज़ को बताया, "सांकेतिक भाषा में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद," मेरे दृढ़ संकल्प और करुणा ने मुझे आगे बढ़ाया। आज वह बधिर लोगों के साथ एक धाराप्रवाह संचारक हैं। सिस्टर बीट्राइस उनकी विश्वासपात्र, मार्गदर्शक, शिक्षिका और मातृ तुल्य हैं। इसकी भूमिका भाषा अधिग्रहण से कहीं आगे तक जाती है। "मैं तीन सौ से अधिक बच्चों के समुदाय की देखरेख करती हूँ जो सेरेब्रल पक्षाघात से लेकर शारीरिक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और अन्य विभिन्न विकलांगताओं से जूझ रहे हैं।"

उनका स्कूल में दाखिला लेना आसान नहीं है। बच्चों को सही निदान और स्कूलों में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए, माता-पिता को अपने बच्चों को प्रवेश देने से पहले चिकित्सा और शैक्षिक मूल्यांकन की एक जटिल प्रणाली से जाना पड़ता है। "हमारा स्कूल इन बच्चों के लिए एक घर है",सिस्टर बेयात्रिस ने समझाया। "उनमें से कई लोग अपने घरों तक ही सीमित हैं, उन्हें बोझ समझा जाता है, दुनिया के लिए अदृश्य हैं; यह अलगाव बच्चों की कमजोरियों को बढ़ाता है और उनके अवसरों को सीमित करता है।"

स्कूल कई लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को इसकी दीवारों के भीतर स्वीकृति, स्वतंत्रता, दोस्ती, अपनेपन की भावना, सीखने और बढ़ने के अवसर और सबसे महत्वपूर्ण प्यार मिलता है। सिस्टर बेयात्रिस का अपने छात्रों की क्षमता पर दृढ़ विश्वास संक्रामक साबित हुआ। वे अक्षमताओं को नहीं, बल्कि अप्रयुक्त क्षमताओं को देखती हैं। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उनके दर्शन का प्रमाण है: "विकलांगता अक्षमता नहीं है"। वे उनकी चुनौतियों से परे देखती हैं, हर बच्चे में पाई जाने वाली क्षमता को पहचानती हैं।

उन्होंने अपने स्कूल के सामने आने वाली भारी चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए कहा, "स्कूल चलाना एक निरंतर कठिन लड़ाई है।" अपर्याप्त सरकारी समर्थन, संसाधनों की कमी और इसके छात्रों की अत्यावश्यक आवश्यकताएँ स्पष्ट हैं। समाज अक्सर इन बच्चों को बोझ के रूप में देखता है, जिससे सिस्टर बेयात्रिस और उनकी टीम पर दबाव पड़ता है।



कई माता-पिता बुनियादी ज़रूरतें वहन नहीं कर सकते, विशेष देखभाल और शिक्षा की लागत तो दूर की बात है। उनके माता-पिता, विकलांग बच्चे के पालन-पोषण की चुनौतियों से घबराकर, सहायता के लिए अक्सर दादा-दादी के पास जाते हैं। सिस्टर बेयात्रिस ने कहा, "सरकार न्यूनतम सहायता प्रदान करती है, जिससे हमारे जैसे संस्थानों को इन चुनौतियों का बोझ अकेले उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है।" धर्मसमाज भी छात्रों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है। फिर भी, सिस्टर बेयात्रिस और उनकी टीम न केवल शिक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि भोजन, कपड़े और चिकित्सा देखभाल सहित आवश्यक देखभाल भी प्रदान कर रही है।

शायद सबसे हृदयविदारक चुनौती व्यापक समुदाय की उदासीनता है। सहायता प्रदान करने के बजाय, स्कूल को अक्सर शोषण किए जाने वाले संसाधन के रूप में देखा जाता है। स्कूल और उसके छात्रों को कलीसिया की गतिविधियों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन कभी-कभी उन्हें बहुत कम वित्तीय सहायता मिलती है। वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, श्रीमती क्लारिस अचिएंग ओलारे, जिनका बेटा सेरेब्रल पक्षाघात से पीड़ित है, कहती हैं कि माता-पिता के रूप में उन्हें यह कलंक झेलना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि माता-पिता ने कुछ गलत किया होगा जिसका यह परिणाम है। वे समाज से इस तथ्य को स्वीकार करने की अपील करती हैं कि ऐसे मामले मौजूद हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसे बच्चों को स्वीकार करना और आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करना है।

इन बाधाओं के बावजूद, अप्रत्याशित सफलता के क्षण भी आते हैं। एक युवा महिला, जो कभी पढ़ने या लिखने में असमर्थ थी, एक उपदेशक और अपने साथियों के लिए प्रेरणा बन गई है। सिस्टर बेयात्रिस ने कहा, "ये कहानियाँ मेरे जुनून को बढ़ाती हैं और मुझे इन बच्चों की देखभाल जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहाँ हर बच्चे को, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना, महत्व दिया जाता है और समर्थन दिया जाता है।" सिस्टर बेयात्रिस सभी को विकलांग बच्चों के सपनों और संभावनाओं को विकसित करने के लिए आमंत्रित करती हैं। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा,"एक ऐसी दुनिया के निर्माण में हमसे जुड़ें, जहां विकलांगता अक्षमता नहीं है, बल्कि असाधारण उपलब्धि के लिए उत्प्रेरक है।"

