भारत में सम्मेलन ने सहभागी कलीसिया और महिला नेतृत्व पर प्रकाश डाला

झारसुगुड़ा, बुधवार 25 सितंबर 2024 : काथलिक कनेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्यक्रम “सहभागी कलीसिया में नेतृत्व के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना” पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य कलीसिया के भीतर महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना था।

सम्मेलन का उद्घाटन कटक-भुवनेश्वर के महाधर्माध्यक्ष जॉन बरवा ने किया, जिसकी अध्यक्षता राउरकेला के धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर ने की।

प्रमुख चर्चाओं और कार्यशालाओं में कलीसिया के भीतर नेतृत्व और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के तरीकों की खोज की गई।

सत्रों में कलीसिया की धर्मसभा प्रक्रियाओं में महिलाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि अधिक समावेशी और सहभागी कलीसिया संरचना को बढ़ावा दिया जा सके।

क्षेत्रीय और धर्मप्रांतीय स्तरों पर भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआई) की प्रेरितिक योजना और लिंग नीति के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त चर्चा की गई, जिसमें इन रूपरेखाओं को कलीसिया में और अधिक पूर्ण रूप से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मणिपुर काथलिक महिला संगठन की सुश्री काथरीन सैसाई और भारतीय वायु सेना की चिकित्सा अधिकारी डॉ. जूली रोज़ जैसे प्रतिभागियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह से यह सम्मेलन महिला नेताओं के बीच एकजुटता और प्रोत्साहन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

सुश्री सैसाई ने इस सभा को एक महत्वपूर्ण समर्थन नेटवर्क के रूप में वर्णित किया जो प्रतिभागियों को ऊपर उठाता है, जबकि डॉ. रोज़ ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के महिला नेताओं के समर्पण से प्राप्त प्रेरणा का उल्लेख किया। समुदाय और कलीसिया के नेतृत्व पर उनके गहन प्रभाव पर जोर दिया।

